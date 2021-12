LG kondigt zijn eerste gaming-laptop aan

Met zijn UltraGear-producten probeert LG een slag te slaan op de gaming-markt. Het bedrijf heeft aangekondigd dat er een laptop bij de reeks gaat komen, de 17G90Q. De UltraGear-serie bestaat voornamelijk uit gaming-monitoren en speakers. Dit is de eerste laptop die bij de UltraGear-naam gaat dragen.

De 17G90Q is uitgerust met de nieuwste en krachtigste onderdelen. Volgens LG krijgt het apparaat een 11e generatie Intel-processor (of het om een i7 of i9 gaat, is niet duidelijk), een Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q-videokaart, dual channel-RAM en een snelle SSD-configuratie. De laptop heeft niet voor niets de CES 2022-innovatieprijs gewonnen.

De overige features zijn net zo indrukwekkend, zoals het 17 inch display met een reactietijd van 1ms en een beeldverversing van 300Hz. Hiermee kun je games spelen tot 300fps, mits ze zo goed draaien. Dit maakt deze laptop een ideale optie voor competitieve gamers en liefhebbers van first-person shooters of battle royale-games.

Andere opvallende details over het scherm zijn de resolutie van 1080p en de 16:9-beeldverhouding. Veel moderne gaming-laptops komen met een 1440p-display. Daarnaast worden beeldschermen met een verhouding van 16:10 steeds populairder.

We weten nog niet wat de prijs van de laptop wordt. Gezien de features, is het verstandig om alvast te beginnen met sparen. We verwachten dat het geen goedkope machine wordt.

De laptop verschijnt volgens LG begin 2022 in de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Over de beschikbaarheid in Nederland en België, is nog niets bekend. We verwachten dat het bedrijf meer informatie over de prijs en releasedatum bekend maakt in zijn presentatie bij CES 2022 op 4 januari.

Analyse: Nog niet te laat

De laptop-markt barst van de variatie. Nog een nieuwe laptop voelt een beetje als een druppel in een emmer water. De 17G90Q lijkt een serieus krachtige laptop te worden, maar LG moet wel iets doen om zich te onderscheiden van de competitie. Het lijkt erop dat het bedrijf een strategie heeft.

Het ontwerp wat we zien in de foto’s van LG ziet er niet heel bijzonder uit, maar dat kan een voordeel zijn. Veel gaming-laptops van de competitie, zoals Asus ROG en Alienware, barsten van de felle RGB-verlichting. We zien nu een trend opkomen van hybride gaming-laptops met een meer subtiel design, waardoor ze geschikt zijn voor gamen en werken.

De afwezigheid van een typisch gamer-design maakt dit een geschikte laptop voor professionals en studenten. Een hoger prijskaartje is dan een minder groot probleem. Al moet LG wel opletten dat het apparaat niet te duur wordt. CES 2022 staat om de hoek, dus we hoeven niet lang meer te wachten om te zien waar dit apparaat toe in staat is.