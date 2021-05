Samsung QN900A Neo QLED 8K TV review

De Samsung Neo QN900A QLED TV is een prachtige tv die de nieuwe benchmark zet voor high-end televisies. Hij is significant helderder dan zijn voorganger en de randen zijn nog verder geminimaliseerd. Hoewel 8K-content vrij gelimiteerd is op dit moment, zorgt Samsungs Multi-Intelligence AI-opschaling ervoor dat beelden er beter uitzien dan de bron doorgeeft. Uiteraard betaal je voor het beste wat Samsung te bieden heeft de hoofdprijs.

Review in een notendop

De Samsung QN900A Neo QLED 8K TV luidt met zijn Mini LED-hardware een nieuwe tijdperk in voor televisie. De nieuwe technologie levert een uitzonderlijke beeldkwaliteit, exceptionele kleuren en helderheid, een prachtig geluid en indrukwekkende zwartkleuren. Dit alles zit verpakt in een ongeëvenaard mooi design.

Ter verduidelijking: Samsungs ‘Quantum’ Mini LEDs zijn 40 keer zo klein als een regulier LED-lampje. Hierdoor kunnen er relatief veel meer LEDs in hetzelfde oppervlak geplaatst worden, met als gevolg veel accuratere dimzones en zwartniveaus die vrijwel gelijk zijn aan die van OLED.

Uiteraard betekent dit niet dat Samsungs Neo QLED net zulke kleuren en helderheid kan produceren op individueel pixel niveau zoals OLED, maar wel dat het qua contrast erg dicht bij elkaar zit.

Buiten de nieuwe lichttechnologie excelleert de QN900A op gebied van beeldkwaliteit. Het indrukwekkende 8K-beeld weet op briljante wijze 1080p- en 4K-content op te schalen, allemaal dankzij de kunstmatige intelligentie die in de ‘Neo Quantum Processor 8K’ zit.

De Samsung QN900A valt zeker in de smaak bij gamers. Er is een breed scala aan next-gen functies aanwezig, met onder meer ondersteuning voor 4K/120fps en 8K/60fps via HDMI 2.1, Game Motion Plus en AMD FreeSync Premium Pro.

Het zal je waarschijnlijk niet verrassen dat de Samsung QN900A prijs exorbitant hoog ligt. Deze tv is dan ook zeker niet voor iedereen geschikt, maar toont wel goed aan hoe extreem sterk Samsung is in deze markt. Iedereen die het beste van het beste in huis wilt halen, moet de Samsung QN900A Neo QLED 8K TV minstens overwegen.

Prijs en beschikbaarheid

TV beschikbaar in 65, 75 en 85 inch

Nieuwe technologie zorgt voor fors prijskaartje

Gelanceerd in mei

Samsung QN900A Neo QLED 8K TV specificaties Schermdiagonaal: 65, 75, 85 inch | Tuner: Freeview Plus | 8K: Ja | HDR10: Ja | HLG: Ja | Dolby Vision/Atmos: Nee/Nee | Paneeltechnologie: Mini LED (LCD) | Smart TV: Samsung / Tizen OS | Curve: Nee | Afmetingen: 2140 x 1872 x 1053mm (85 inch zonder standaard) | Gewicht: 43kg (zonder standaard) | 3D: Nee | Input: 4x HDMI 2.1 (1x eARC), 3xUSB, 1xRF, ethernet | Output: 1x optisch

Met de QN900A-serie betreedt Samsung een nieuwe tv-categorie. De toch al goede high-end 8K-displays zijn voorzien van een Mini LED-upgrade. Hierdoor ligt de prijs een stuk hoger dan we gewend zijn van de fabrikant.

De QN900A kent een startprijs van 5.999 euro voor het 65 inch-model. De 75 inch-variant kost 7.999 euro en voor het 85 inch-model mag je maar liefst 10.999 euro reserveren. De nieuwe televisies zijn mei officieel in de verkoop gegaan.

Een close-up van de ultradunne randen van de QN900A. (Image credit: TechRadar)

Design

Prachtig randloos design

Kleine standaard met aansluitbare One Collect-box

Anti-glans coating niet heel effectief

Bij de eerste kennismaking met de QN900A is het moeilijk om niet onder de indruk te zijn van het minimalisme van de tv. Het design doet er alles aan om de wereld rondom het betoverende beeldscherm te doen verplaatsen naar de achtergrond.

Wat al snel opvalt (of beter gezegd: juist niet) zijn de randen van de televisie. Deze zijn gereduceerd tot minder dan een millimeter (0,9 mm), een prestatie die gerealiseerd is door een nieuwe en exclusieve matrix-technologie. Hierdoor is de ruimte geslonken tussen waar de pixels aan de rand van het display zitten en waar de bezel begint.

De minieme randen zorgen ervoor dat menigeen zich afvraagt waar Samsung de speakers heeft gelaten. Die zijn namelijk niet zichtbaar aan de voorzijde. Als je naar de zijkant kijkt, dan zie je dat er speaker grills te vinden aan de linker- en rechterzijde. Er zit een 80W 6.2.2-systeem in verwerkt (dat zijn tien speakers in totaal).

De speaker grills (Image credit: TechRadar)

Ook de standaard past goed in het rijtje van esthetisch aantrekkelijke elementen van de QN900A: hij is compact, plat en gecentreerd, waardoor je niet speciaal voor je tv een extreem breed oppervlak in huis moet halen om de standaard op te kunnen laten rusten.

Net als bij andere premium Samsung-televisies van de afgelopen jaren wil de QN900A kabelsoep minimaliseren door een aparte One Connect Box inbegrepen te hebben, waar je op één na alle kabels in kwijt kunt.

Het is nog altijd een handig alternatief voor het pluggen van diverse kabels in de achterkant van de tv (zeker als je van plan bent om de tv op te hangen aan de muur). De QN900A biedt als bonus aan om de One Connect box direct aan de achterkant van de standaard te verbinden, mocht je er geen goede opbergplek voor hebben.

HDMI 2.1 wordt ondersteund door alle 4 HDMI-poorten, waarvan er één ook eARC ondersteunt. Verder zijn er 3 USB 2.0-poorten, 1 ethernet-poort, 1 optische output en een RF-antenne-input.

Samsungs One Connect box zit hier vast aan de standaard. (Image credit: Future)

Als we dan toch een punt van kritiek moeten uitlichten, dan is het wel het ietwat reflecterende scherm. Met name in goed belichte ruimtes kan je rekenen op reflecties op het display. Hoewel de tv een anti-reflectielaag ingebouwd heeft, is het voor ons onmogelijk gebleken om een foto te nemen van zwartwaarden van de tv, zonder dat licht van een nabijgelegen raam (te) heftig reflecteert.

Buiten dit minpunt is de Samsung QN900A Neo QLED 8K TV duidelijk een tv die op designvlak de boventoon voert in de hedendaagse markt. Met minimale bezels, speaker grills die enkel aan de zijkanten zitten, en een minimalistische doch functionele standaard is de QN900A qua design hét voorbeeld voor de concurrentie.

De QN900A in actie. (Image credit: Future)

Smart TV (Tizen OS) en afstandsbediening

Tizen voelt snel en vertrouwd aan

Meeste populaire apps direct beschikbaar

Afstandsbediening werkt zonder batterijen

Heb je een Samsung tv in gebruik of er eentje gehad de afgelopen jaren? Dan weet je min of meer wel wat je te wachten staat met het op Tizen gebaseerde OS van de QN900A.

Een druk op de homeknop van je afstandsbediening toont een overzicht van je favoriete apps en bronnen, welke van de onderste rand tevoorschijn ploppen in een horizontale lijn.

Je ziet extra informatie van elke app verschijnen als je door het menu loopt. Voorbeeld: ga je met je afstandsbediening naar het Netflix-icoontje, dan zie je een lijst met recent bekeken shows en films, waardoor je vanuit het homescherm direct verder kunt kijken bij waar je gebleven bent.

(Image credit: TechRadar)

De meest populaire apps en diensten zijn aanwezig in de software van Samsung. Er is zelfs een speciale app-tegel met verdere suggesties van apps die je mogelijk wilt installeren.

De QN900A afstandsbediening komt met een paar speciaal toegewijde knoppen voor Netflix en Amazon Prime Video, waardoor je deze apps snel kunt openen.

Op het gebied van design is de Neo QLED 8K TV vergelijkbaar met wat we gewend zijn van Samsung de afgelopen jaren, met daarbij één grote verandering: de nieuwe afstandsbediening heeft geen batterijen nodig. Door een nieuw paneel aan de achterzijde wat licht kan opvangen (zowel natuurlijk als kunstmatig licht) is er eigenlijk altijd voldoende energie aanwezig.

De keuze om batterijen gedag te zeggen is niet alleen goed voor het milieu, maar maakt de afstandsbediening ook licht en prettig om te gebruiken. Dat gezegd hebbende: het is wel even wennen om de afstandsbediening op zijn kop te 'moeten' leggen als je klaar bent met deze gebruiken.

(Image credit: TechRadar)

Prestaties

Excellente zuiverheid en kleuren

Helderheid die ver uitsteekt boven wat OLED kan

OLED-achtige contrasten zonder de nadelen ervan

Zoals hierboven vermeld maken Samsung Neo QLED tv's gebruik van LEDs welke veertig keer zo klein zijn dan traditionele LED-lampjes. Dit zorgt voor een boost in helderheid en zwartwaarden.

Doordat de LEDs veel kleiner zijn, kunnen deze op veel preciezere wijze kleuren tonen en het blooming-effect verminderen. Ter info: met blooming bedoelen we de witte waas die ontstaat op plekken waar één zone wordt verlicht en de aangrenzende zone niet. Dit zorgt doorgaans voor een onnatuurlijke waas.

We starten ons kijkavontuur met de adembenemende documentaireserie Our Planet op Netflix. In het begin word je direct getrakteerd op een blik op onze aarde vanaf de maan. In de beelden zie je tal van kleine glinsterende sterren, welke omringd zijn door écht zwarte kleuren. Dat we deze beelden zo scherp en duidelijk zien van een niet-OLED tv zonder backlight bleeding, vinden we zeer indrukwekkend.

Spoelen we iets verder naar voren, dan komen we terecht in prachtige groene regenwouden, met op de achtergrond pittoreske bergen. De mate van details is huiveringwekkend. De beelden zien er zo zuiver en sensationeel uit in 4K, waardoor er naar onze mening nog geen haast is geboden bij het ontwikkelen van 8K-content.

(Image credit: TechRadar)

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met Alita: Battle Angel in Ultra HD. Wederom zijn we onder de indruk van hoe scherp en zuiver deze film eruitziet op de QN900A. De mate van details, kleurweergave en zwartwaarden zijn uitzonderlijk sterk.

Het is het vermelden waard dat we in dit geval in één scène iets van light bleeding opmerkten, namelijk wanneer Alita kijkt naar haar nieuwe mechanische lichaam.

In de afbeelding hieronder zie je wat light bleeding vanaf haar borstplaten naar de zwarte balk onderaan het scherm stromen. Verder zijn we dit nergens tegengekomen, en daarbij moet gezegd worden dat de highlights in deze scène ook uitzonderlijk fel zijn. Dat gezegd hebbende: het toont aan dat ook bij Mini LEDs light bleeding kan optreden.

(Image credit: TechRadar)

Een van de grootste verkoopargumenten voor een 8K tv is hoe goed de upscaling werkt. Gelukkig kan de QN900A dit ook behoorlijk goed, zonder dat de beelden er kunstmatig gladgestreken uitzien. Neem de afbeelding hierboven van Alita als voorbeeld: het ziet er helder en scherp uit, én je blijft eraan zien dat het die karakteristieke film grain (korreleffect) behoudt.

Dankzij Samsungs Multi-Intelligence AI upscaling weet de QN900A constant beelden te produceren die beter eruitzien dan de bron doorstuurt. We zeggen hierbij niet dat 4K-content eruitziet als native 8K, maar het lijkt er wel beter uit te zien dan Ultra HD als je er van dichtbij naar kijkt.

(Image credit: TechRadar)

Op een 8K tv zitten pixels veel dichter bij elkaar, en daardoor zijn ze veel lastiger om ze afzonderlijk van elkaar te zijn dan bij 4K tv's. In onze tests hebben we content gekeken via diverse bronnen, waaronder 480p afleveringen van Gargoyles op Disney Plus en 1080p episodes van Brooklyn Nine-Nine op Netflix. Zo hebben we een goed beeld gekregen van hoe de upscaling van de QN900A werkt.

Hoewel er niet veel gedaan kan worden met de oudere standaard 480p resolutie, zijn we blij om te zien dat het niet overmatig uitgerekt of wazig eruitziet op dit gigantische 8K scherm.

Moderne 1080p content ziet er echter excellent uit. In acht nemende dat één FHD-pixel uitgestrekt is over 16 pixels op een 8K tv, zorgt Samsungs AI-aangedreven Neo Quantum Processor 8K-chip ervoor dat deze extra pixels samensmelten op een manier welke er netjes uitziet en zo natuurlijk mogelijk lijkt, zonder sprake van anti-aliasing of wazigheid.

Helaas was het voor ons niet mogelijk om 4K/120Hz content te testen in onze reviewperiode. Wel hebben we onderzoek gedaan naar een aantal 8K/60fps testvideo's. Daaruit kunnen we concluderen dat de QN900A constant vloeiende beelden heeft weten te bewerkstelligen, zonder noemenswaardige haperingen (afgezien van een paar gevallen waarin onze Wi-Fi het niet kon bijbenen).

Audio

Verrassend goede ingebouwde audio

Effect van functie objecttracering goed, maar niet top

Soundbar nog steeds de beste optie voor meeslepend geluid

De Samsung Neo QLED 8K QN900A kent speaker die geïntegreerd zijn aan de linker- en rechterkant van de tv. Je vindt geen audio terug die uit de achterkant van het apparaat komt. Toch presteert Samsungs Object Tracking Sound Pro naar behoren om wat diepte in het geluid te brengen, waardoor je makkelijker geluiden hoort bewegen van links naar rechts.

Hoewel er zeker wat dimensionaliteit zit in het geluid, kan de hardware simpelweg niet op tegen een Dolby Atmos-soundbar of een soortgelijke hifi-setup wanneer het aankomt op driedimensionale geluid.

Dat gezegd hebbende: Samsungs high-end Neo QLED 8K TV levert een betere audioprestatie dan verwacht. Dialogen zijn helder en duidelijk te volgen, waardoor je geen speakers nog hebt in principe voor het volgen van series.

Koop hem als...

Je de beste 8K tv van dit moment wilt

Dankzij de nieuwste Mini LED-technologie, exceptionele beeldkwaliteit en prima geluid, weet de Samsung QN900A het te schoppen tot beste 8K tv van de markt.

Je op zoek bent naar een stijlvolle tv

Dankzij de schier onzichtbare randen en speakers, en de mooie en minimalistische standaard, is de QN900A om door een ringetje te halen.

Je een toekomstbestendige tv zoekt

Niet alleen komt de Samsung QN900A Neo QLED 8K TV met HDMI 2.1 en eARC, ook is het een uitermate geschikte tv voor iedereen die recent een next-gen console of gaming PC heeft aangeschaft.

Koop hem niet als...

Je geld probeert te besparen

Door alle mooie toeters en bellen is deze 8K tv van Samsung behoorlijk prijzig. Zelfs de kleinste optie (wat al niet echt klein is te noemen) kost een kleine 6.000 euro.

Je kijkomgeving is behoorlijk verlicht

Ondanks de anti-reflectie coating zie je al snel een reflectie op het beeldscherm (van bijvoorbeeld een lamp, licht via het raam of inbouwspots).