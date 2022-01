Wat is 8K-resolutie? Je hebt de term mogelijk al voorbij zien komen op dure televisies. Deze beeldschermtechnologie biedt vier keer meer pixels dan een 4K-display. Bekende tv-makers zoals Samsung en LG proberen de resolutie naar de mainstream-markt te brengen. Is het echter de hype wel waard?

De laatste tijd verschijnen er steeds meer nieuwe 8K-tv’s. Het aantal 8K-modellen is in 2021 verdrievoudigd. Langzamerhand komen er zelfs 8K-beamers op de markt.

Meestal zie je 8K in combinatie met andere premium-functies en technologieën. De resolutie is vaak terug te vinden in QLED-panelen in nieuwe Samsung-tv’s en in sommige gevallen zelfs in OLED-displays. De prijzen van een 8K-scherm worden ook steeds lager.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de technologie van de toekomst leggen we in deze gids uit wat 8K precies is, en of het een upgrade geeft ten opzichte van de tv die je nu hebt.

Wat is 8K? 8K is een benaming voor de resolutie van een beeldscherm. De resolutie van een 8K-scherm is 7.680 bij 4.320 pixels. In totaal heeft een dergelijk display dus 33.177.600 pixels, 4 keer meer dan je vindt in een 4K-display. Op een 65 inch scherm zijn de pixels zelfs zo klein dat je ze niet eens kunt zien. Daarom zijn 8K-tv’s vaak veel groter.

(Image credit: Samsung)

Waarom heet het 8K? Een 8K-display is ongeveer 8.000 pixels breed. 4K dankt zijn naam aan dezelfde reden, dus 8K is een logische naam voor de opvolger. De specificatie valt onder de term ‘Ultra HD’, daarom gebruiken sommige bedrijven ‘Ultra HD 8K’ als naam voor de resolutie. Het formaat werd uitgevonden door NHK, de publieke omroep van Japan. In 2012 werd de resolutie omgedoopt naar ‘8K Super Hi-Vision’ door de omroep.

Zijn er verschillende soorten 8K? De ene 8K is de andere niet, als het aan LG ligt. Het bedrijf claimt dat 8K meer is dan alleen het aantal pixels en dat contrastwaarden ook een rol spelen. Als het licht van de pixels met elkaar gaat mengen, is het zinloos om zo veel pixels te hebben, stelt LG. De standaard van 8K wordt onderhouden door de 8K Association, een groep van bedrijven die de productie en ontwikkeling van 8K ondersteunt. Tv-makers Samsung en Panasonic zijn onderdeel van deze groep. LG verrassend genoeg niet. Volgens de 8K Association moet een 8K-tv de juiste resolutie hebben, ondersteuning voor HDMI 2.1 en een minimum van 600 nits helderheid. Alleen dan is een tv echt een 8K-tv.

(Image credit: Samsung)

Welke 8K-tv’s zijn er al op de markt? In 2021 kwam 8K echt van de grond. Verschillende fabrikanten zijn met de resolutie aan de slag gegaan. De QN900A, QN800A en QN700A van Samsung ondersteunen allemaal 8K. Daarnaast heeft LG enkele tv’s die naast 8K ook Mini-LED-technologie gebruiken. Het gaat echter wat kosten om een 8K-tv in huis te halen. De prijs is afhankelijk van het formaat en de features, maar je bent snel meer dan 3.000 euro kwijt.

Heb ik HDMI 2.1 nodig voor 8K? Als je van plan bent 8K-content te kijken via een Blu-ray-speler of console op 60Hz, dan ja. Echter zijn er nog vrijwel geen games of Blu-rays die 8K ondersteunen, dus het maximale wordt nog niet uit de HDMI-standaard gehaald. Echter is HDMI 2.1 ook noodzakelijk voor 4K-content op 120Hz, dus het is zeker niet overbodig. Daarnaast ziet de 8K Association HDMI 2.1 als harde eis voor 8K-tv's. De kabelstandaard zal is binnenkort niet meer weg te denken.

Zijn er 8K-beamers? Ja, die bestaan al. Ze zijn echter ietwat schaars. In bioscopen wordt de technologie al gebruikt, maar je zult niet snel een 8K-beamer in een woonkamer zien. JVC was een van de eerste bedrijven die 8K-beamers naar het grote publiek bracht met de DLA-NZ-reeks. Echter hangt er ook het nodige prijskaartje aan. De goedkoopste 8K-beamer van JVC kost 9.999 euro.

Hoe werkt gaming in 8K? Door de komst van de Xbox Series X en de PS5 is er steeds meer vraag naar 8K-gaming. De HDMI 2.1-poorten op de consoles staan namelijk 8K/60Hz toe. Echter zal het nog even duren voordat 8K-gaming van de grond komt, aangezien gaming in 4K al redelijk zeldzaam is. Zo gebruikt de Xbox Series S gebruik van upscaling om 4K te bereiken en de Nintendo Switch komt niet eens in de buurt van deze resolutie. 8K is ook niet zozeer het einddoel van gaming. Mogelijk wordt eerst de overstap gemaakt naar een hogere verversingssnelheid, zoals 120Hz, om een hogere fps toe te staan.

(Image credit: Future)