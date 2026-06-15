"Dichterbij OLED, maar nog niet perfect": we vergeleken een goedkope RGB TV en dure mini-LED TV
Opinion
Door Bram Lodewijks Ondersteuning van James Davidson gepubliceerd op
Is RGB de (r)evolutie waar we op hoopten?
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Is RGB de (r)evolutie waar we op hoopten?