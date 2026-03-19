Ik zag de nieuwe Hisense RGB mini-LED TV's in actie: het matte scherm maakt een groot verschil

Ik werd door Hisense (als officiële sponsor van het WK) uitgenodigd bij de KNVB Campus in Zeist, waar het bedrijf zijn nieuwe line-ups van tv's, koelkasten en wasmachines voor 2026 presenteerde.

De link met het WK 2026 is voor Hisense vrij logisch, want we willen straks natuurlijk allemaal een mooie tv hebben om het WK op te bekijken en een goede koelkast voor de hapjes en wasmachine voor... eventuele knoeipartijen tijdens spannende momenten? Om de nieuwe Hisense-tv's nog wat aantrekkelijker te maken, zal er tijdens de WK-periode ook nog een cashback-actie beschikbaar zijn voor verschillende modellen uit de line-up.

Hoewel de innovaties op het gebied van koelkasten en wasmachines/drogers ook zeker interessant waren, was ik vooral benieuwd wat de nieuwste ontwikkelingen waren voor Hisense's indrukwekkende RGB mini-LED-technologie, waar ik vorig jaar voor het eerst kennis mee mocht maken.

RGB mini-LED positioneerde zich vorig jaar al als een sterke concurrent voor de beste OLED TV's en een verbetering ten opzichte van gewone mini-LED TV's. Hisense bracht zijn eerste model, de Hisense UX(Q) RGB mini-LED, vorig jaar als eerste RGB mini-LED TV op de markt, maar sindsdien hebben andere fabrikanten ook hun varianten van deze technologie gelanceerd.

Tot nu toe hebben we echter vooral met gigantische schermformaten te maken gehad en dat is een van de dingen die Hisense met zijn nieuwe line-up aanpakt.

De Hisense UR9S en UR8S RGB mini-LED TV's

Hoewel Hisense wel duidelijk een trend heeft herkend waarbij mensen toch over het algemeen voor steeds grotere beeldformaten kiezen, maakt het zijn flagship-technologie dit jaar toch wat toegankelijker met de introductie van kleinere formaten.

Het UX-model van vorig jaar was alleen in 100 en 116 inch beschikbaar. Dit jaar zijn er twee nieuwe modellen geïntroduceerd: de UR8(S) en de UR9(S). Ook het UX(Q)-model blijft echter bestaan in diezelfde gigantische formaten. Bij de UR8 hebben we nu echter te maken met schermformaten van 55, 65, 75, 85 en 100 inch en bij de UR9 van 65, 75 en 85 inch. Je kan nu dus eindelijk ook RGB mini-LED in huis halen als je geen gigantische woonkamer hebt (of andere mensen in huis die geen tv willen die vrijwel een hele wand in beslag neemt).

Een aantal hoogtepunten van de nieuwe modellen zijn weer een enorm hoge helderheid (tot 5.000 nits voor de UR9 en tot 3.800 nits voor de UR8), een geweldige kleurdekking tot 100% bij de BT.2020-kleurruimte (wat het bedrijf vorig jaar, toen dit nog 95% was, ook al beloofde voor de tweede generatie) en een verrassend hoge refresh rate waar gamers erg tevreden mee kunnen zijn (180Hz op alle UR8- en UR9-modellen behalve de 65-inch UR9, die alsnog 170Hz heeft).

De nieuwe RGB mini-LED TV's, plus de U7S Pro 'Hi-QLED mini-LED Pro' TV, lijken volgens een overzicht met hun specs mogelijk ook een certificering voor het nieuwe Dolby Vision 2 Max-format te krijgen, maar dat is op dit moment nog niet bevestigd. Verder zullen ze draaien op het VIDAA 9.5-besturingssysteem en zijn de speakersystemen getuned door het Franse high-end audiobedrijf Devialet.

Hoewel andere merken hun versies van RGB mini-LED (of Micro RGB, zoals het soms wordt genoemd) onder hun OLED TV's plaatsen binnen hun line-ups, is Hisense toch wel van mening dat het kleurvolume van 100% en de hoge piekhelderheden deze tv's eerder een sterke concurrent maken. Een woordvoerder benadrukte dat een OLED TV waarschijnlijk nog steeds voor de beste beelden zorgt in een donkere setting, maar dat natuurlijk niet iedereen alleen maar films in het donker kijkt en dat RGB mini-LED overdag beter tot zijn recht komt in felverlichte ruimtes en bijvoorbeeld dus bij het bekijken van sportwedstrijden.

In de praktijk was de prachtige kleurweergave van de nieuwe RGB mini-LED TV's ook goed te zien en was de helderheid ook meer dan hoog genoeg voor in de goed verlichte "showroom". Je merkt bij de foto's hierboven ook dat de camera van mijn telefoon wat moeite had met het contrast tussen de enorm felle schermen en de vrij normaal belichte achtergrond.

Natuurlijk hebben we (nog) geen uitgebreide tests kunnen uitvoeren, maar op het eerste gezicht was de tweede generatie van RGB mini-LED opnieuw heel indrukwekkend. De hoge helderheid en uitstekende kleurweergave wisten hier ook voor uitstekende kijkhoeken te zorgen. Ik gebruik op mijn bureau een normale mini-LED-monitor en als ik daar een beetje schuin voor ga zitten, merk ik meteen dat de kleuren minder accuraat worden en dat zwart ineens vrij grijs wordt. Daar was bij deze RGB mini-LED TV's niets van te merken. Natuurlijk ben ik wel benieuwd of dat ook het geval is bij het bekijken van een donkere film zoals The Batman, maar de eerste indruk is veelbelovend.

Wat dit jaar ook een groot verschil maakt, is de antireflectiecoating die op de nieuwe modellen gebruikt wordt. De UX die ik vorig jaar te zien kreeg genoot wel al van veel van deze voordelen van de nieuwe technologie, maar had wel nog een glanzend display. Daardoor zag je bij donkerdere beelden wel gauw weerspiegelingen. Dankzij de matte afwerking van de nieuwe modellen had ik geen last van afleidende weerspiegelingen. Wanneer delen van het beeld zwart waren, zag je soms nog wel een beperkte, doffe gloed van de felle mini-LED TV's tegenover de nieuwe RGB mini-LED TV's, maar ik gok dat de meeste mensen niet twee felle tv's tegenover elkaar in huis hebben staan.

Bij nieuwe, kleinere formaten komen gelukkig overigens ook lagere prijzen kijken en Hisense heeft dan ook al een indicatie gegeven van de prijzen. De UR8 zou vanaf ongeveer 1.199 euro voor het 55-inch model beschikbaar moeten zijn en dit loopt op tot zo'n 4.999 euro voor het 100-inch model. Bij de UR9 zitten de prijzen waarschijnlijk tussen de 2.099 euro en 3.999 euro (65-85 inch).

Als je toch nog liever wat meer geld bespaart en gewoon een goede standaard mini-LED TV zoekt, dan is het goed om te weten dat elk mini-LED-model binnen de nieuwe line-up van Hisense, van instapmodel tot het meest premium model, beschikt over 'Full-Array Local Dimming' met vele dimzones en dus een uitstekend contrast (voor mini-LED).

Hisense's antwoord op The Frame

Aan de tv-kant focuste Hisense zich overigens niet alleen maar op de gewone RGB mini-LED en mini-LED TV's, maar ook op een aantal nieuwe 'Lifestyle TV's' en laser-beamers die het bedrijf ook wel beschreef als Laser TV's.

Tussen deze Lifestyle TV's zaten een aantal opvallende modellen. Ten eerste is er namelijk weer een nieuwe concurrent voor Samsungs The Frame. Hisense noemt zijn variant opnieuw de CanvasTV (S7S). Dit is een 'Hi-QLED Colour'-model (geen mini-LED) met onder andere een dekking tot 90% van de DCI-PC3-kleurruimte, een mat display, een 144Hz refresh rate, een inbegrepen muurbeugel om hem plat tegen de muur te hangen en een verwisselbaar frame. Los van het feit dat je hier niet Hisense's beste displaytechnologie krijgt, lijkt het toestel verder niet op belangrijke specs in te leveren. Daarnaast liet een woordvoerder ook weten dat je voor toegang tot digitale kunstwerken in Hisense's "art store" geen abonnement hoeft af te sluiten.

Een tweede opvallende Lifestyle TV was de S6S. Dit model heeft geen andere, eenvoudigere naam en ik snap ook wel waarom. Het model is namelijk ook vrij uniek en lastig te omschrijven. Het is een 32-inch (edge-lit) display met touchscreen dat draait op Android en voorzien is van een standaard met een ingebouwde batterij die tot tien uur mee moet kunnen gaan. Er zit ook nog een HDMI-aansluiting op, zodat je hem ook gewoon als scherm voor andere apparaten kan gebruiken en niet alleen als grote Android-tablet op wielen. Het is in ieder geval een veelzijdig apparaat en hij zal misschien vooral in een zakelijke omgeving erg handig zijn.

Ik kreeg tijdens dit event ook nog even een demo te zien van de indrukwekkende L9Q ultra short throw laser-beamer met 4K-resolutie en schermgrootte van 80 tot en met 200 inch. Hij was in de demoruimte verwerkt in een tv-meubel waar het projectiescherm heel mooi in en uit kon schuiven. Deze beamer gebruikt 'RGB Triple Colour Laser'-technologie en weet hierdoor zelfs 110% dekking van de BT.2020-kleurruimte te bieden. Hij is ook voorzien van een krachtig 6.2.2 116W-speakersysteem van Opéra de Paris | Devialet.

Het geluid klonk dan ook erg indrukwekkend voor iets dat gewoon uit de beamer zelf kwam (al is het wel een grote beamer). Beelden zagen er (in een verduisterde ruimte) ook erg kleurrijk uit en dankzij een goede responstijd heeft de beamer een 'Designed for Xbox'-certificering gekregen. Wel is de refresh rate beperkt tot 60Hz bij 4K (en maximaal 240Hz bij 2K).

Er is dus voor ieder wat wils bij de nieuwe line-up van Hisense, maar RGB mini-LED blijft toch wel de showstopper.