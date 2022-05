Apple AirPods Pro 2 verschijnen mogelijk zonder veelgevraagde feature

De Apple AirPods Pro 2 verschijnen wellicht alsnog in 2022, maar niet alles is hosanna: de langverwachte oortjes komen naar verluidt zonder een veelgevraagde functie.

De in het geruchtencircuit bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo (opens in new tab) verwacht dat de massaproductie van de AirPods Pro 2 ergens in de tweede helft van 2022 begint, waardoor de oortjes hopelijk ergens voor Kerstmis gereed zijn voor verkoop. Kuo meldt daarentegen ook dat Apple vast blijft houden aan zijn eigen Lightning-poort bij de oplaadcase. Dit in tegenstelling tot de meeste concurrenten, die vrijwel allemaal gebruikmaken van USB-C.

Mocht Kuo aan het juiste eind trekken, dan betekent dit dat Apple wederom lak heeft aan de populairdere standaard en zijn eigen technologie door blijft voeren. Aangezien Apple echter nog niets heeft aangekondigd rondom de AirPods Pro 2, nemen we het nieuws voor nu met een flinke schep zout.

De analist van Apple heeft het in het verleden echter vaker bij het juiste eind gehad. Zo voorspelde hij onder meer dat de reguliere iPhone 12 zonder 120Hz display (opens in new tab) zou komen.

In een eerder bericht lazen we al dat Apple op andere vlakken mogelijk wel wijzigingen wilt doorvoeren. Zo is er een patent vastgelegd waaruit je kunt suggereren dat de AirPods Pro 2 ondersteuning voor lossless audio krijgen (Apple Lossless Audio ofwel ALAC), waarmee lossless audiotechnologie naar de markt van draadloze oortjes wordt gebracht.

Lightning voert de boventoon

Het is niet moeilijk om in te zien waarom Apple vast blijft houden aan Lightning. Deze technologie is een van de vele mogelijkheden van hoe men consumenten in het Apple-ecosysteem weet te houden. De aanschaf van Lightning-kabels betekent tevens een mooie extra geldstroom. Apple leent immers licenties uit aan andere fabrikanten om Lightning-accessoires te mogen maken.

Ter vergelijking: USB-C is veel toegankelijker, en de kans is groot dat iedereen wel een USB-C kabel in zijn of haar huis heeft liggen. USB-C poorten tref je veelal aan in Android-apparaten, alsook gaming-apparaten als de Nintendo Switch.

In een ander bericht (opens in new tab) van Kuo lezen we dat de analist vermoedt dat Apple dan toch echt stopt met Lightning na de iPhone 14-lancering. Men zou dan overstappen op USB-C. Wat ons betreft beter later dan nooit.