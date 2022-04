Bevat de eerste koptelefoon van Sonos Wi-Fi?

Al 20 jaar lang maakt Sonos buitengewone draadloze audiosystemen en speakers. In de 17 jaar na het uitbrengen heeft het het maken van soundbars, netwerk-streamers, netwerk-extenders, draagbare speakers, multi-room audio en zelfs auto-audiosystemen voor Audi omarmd. Er is nog slechts één, vrij groot gat in de Sonos-lijn: koptelefoons.

Het is een interessant gebrek, aangezien kopers van Sonos-producten vaak verfijnde muziekliefhebbers zijn. Een koptelefoon is natuurlijk geen vervanging van een uitstekende set speakers. Toch is het fijn om een koptelefoon hebben, helemaal als een speaker niet altijd een optie is. Wanneer je in een gehorig appartement woont, weg van huis bent of de kinderen al op bed liggen, is het een prettige oplossing. En als je echt een muziekliefhebber bent, investeer je graag in een goede koptelefoon zodat je optimaal kan genieten je favoriete muziek of filmscore.

Het vooruitzicht van een draadloze koptelefoon van Sonos is een boeiend concept. We zijn er dan ook vrij zeker van dat Sonos fans deze graag in huis halen. Tot dusver blijft het bij geruchten: de verwachting was dat we in 2021 draadloze koptelefoons en oortjes zouden zien van Sonos, maar dat vervloog. En dat is jammer, want Sonos's instap in de koptelefoonmarkt kan de lat hoger leggen voor draadloos luisteren naar muziek via Wi-Fi. Via deze weg wordt audiokwaliteit bereikt die Bluetooth simpelweg niet kan evenaren.

Sonos's patent laat een traditioneel-uitziende koptelefoon zien met een twin Wi-Fi-antenne binnenin. (Image credit: Sonos)

Geruchten dat Sonos werkt aan draadloze koptelefoons circuleren al sinds 2019, toen Bloomberg erover schreef. Het nieuwsplatform baseerde het artikel op basis van een nieuw ontdekt patent.

Sindsdien hebben twee andere patenten meer details gebracht. Het eerste, ontdekt in Duitsland, beschrijft een over-ear koptelefoon die lijkt op de Apple AirPods Max of Sony's WH-1000XM4. Het andere, gedocumenteerd in de VS, laat een innovatieve benadering zien van draadloze oortjes. Daarbij zit een design dat vrijwel driehoekige oortjes laat zien, beide weggestopt in de tegenovergestelde zijdes van de oplaadcase. Zowel de oplaadcase van de koptelefoon als de oortjes lijkt een USB-C-ingang te hebben en de over-ears lijken ook een 3.5mm ingang te bevatten. Maar wat weten we over de draadloze technologie die de producten gebruiken om te verbinden met een apparaat?

Sonos heeft meerdere designs voor oortjes gemaakt, samen met deze ongewoon uitziende oplaadcase. (Image credit: Sonos)

Net zoals Apple verwachten we dat Sonos automatische overdraging levert tussen de koptelefoon en andere eigen producten. Dit zou dus betekenen dat deze kan koppelen met multi-room audioapparatuur. De Sonos Roam doet dit al via de Sound-Swap-functie; alhoewel de Roam een Bluetooth-speaker is, werkt de feature enkel op Wi-Fi.

Het is dus niet onredelijk om te denken dat de koptelefoon een Wi-Fi-verbinding nodig heeft om Sound Swap te ondersteunen. Je ziet het voordeel al: de koptelefoon wordt onderdeel van je Sonos-systeem, waardoor je kan beginnen met luisteren op een apparaat en vervolgens verder gaat op je koptelefoons voor intiemer luisterplezier.

Het Duitse patent voor Sonos' over-ear-koptelefoons lijkt te bevestigen dat er Wi-Fi in zit. Het patent beschrijft niet een, maar twee geïntegreerde Wi-Fi-antennes, waarvan in elke oorschelp een. Hier is een dikkere verbindkabel voor nodig dan gebruikelijk, ''wellicht zelfs met een diameter van meer dan 4 millimeter. Dit is dus bijna twee keer de diameter van een typische headband-kabel in een Bluetooth-koptelefoon.'' De reden voor twee antennes in plaats van een? Je hoofd is een vrij effectieve blokkade voor een Wi-Fi-signaal.

Sound Swap is echter niet de enige reden waarom Sonos bezig is met het maken van Wi-Fi-koptelefoons. De echte aantrekkingskracht is bandbreedte.

Sound Swap maakt het mogelijk voor de Sonos Roam om muziek te ''over te gooien'' naar andere Sonos Speakers via Wi-Fi. Sonos-koptelefoons kunnen mogelijk hetzelfde. (Image credit: Sonos)

Waarom Wi-Fi betere audio geeft

Sommige fabrikanten, zoals Apple, uiten hun frustraties over de limieten van Bluetooth voor uitstekende audiokwaliteit. Alhoewel de aptX Adaptive HD codec in staat is om 24-bit-muziek te streamen op 576kbps en Sony's LDAC-codec zelfs 990kbps kan halen, is het niet genoeg voor de merken. De acoustics-vicepresident van Apple, Gary Geaves, sprak met What Hi-Fi en zei ''het klopt als we zeggen dat we meer bandbreedte willen en... daar stop ik. We willen meer bandbreedte.''

Alhoewel 576 tot 990kbps erg goed is en bijna de dubbele of driedubbele bitrate van de hoogste kwaliteit bandbreedte heeft, is het nog steeds niet lossless. Ongecomprimeerde CD-audio is 1411kbps en hi-res audio is 9216kbps. Er is een aptX-standaard voor lossless-audio dat aptX Lossless heet. Deze wordt echter nog steeds gehinderd door de bandbreedte-limieten van Bluetooth. Wi-Fi is dat niet, en heeft bovendien een groter bereik.

Er zijn desondanks twee grote nadelen aan Wi-Fi. De eerste is energieverbruik. Alhoewel de recentste Wi-Fi-standaarden al vele malen efficiënter zijn dan de voorgangers, is Bluetooth zo'n 30% zuiniger dan Wi-Fi. Dit is een belangrijke factor als je onderweg bent en een lange batterijduur zoekt. De tweede is dat Wi-Fi een netwerk nodig heeft om mee te verbinden. Dat kan prima als je thuis bent, maar betekent dat de Wi-Fi dubbel zoveel batterij verbruikt omdat je telefoon moet dienen als een hotspot.

De oplossing? Wi-Fi voor thuis en Bluetooth voor je smartphone. Het lijkt er dan ook op dat Sonos dit van plan is. De enige verwijzing naar Wi-Fi in de patenten is in het patent voor de koptelefoon. Het lijkt erop dat deze voor thuis bedoeld zijn en de oortjes dus voor onderweg.

Koptelefoons zoals de WH-1000XM4 van Sony gebruiken LDAC om hogere audiokwaliteit via Bluetooth te leveren. (Image credit: Sony)

Wanneer lanceert Sonos de draadloze koptelefoons?

Verwacht de koptelefoons niet op korte termijn. Vorige maand zei Sonos CEO Patrick Spence dat het bedrijf voorlopig geen nieuwe productlijnen uitbrengt. ''In het fiscale jaar 2022 focussen we op nieuwe producten in de bestaande productcategorieën.'' Het fiscale jaar 2022 refereert aan Sonos's financiële jaar, wat eindigt op 30 september.

Sommige industrie-kijkers zoals Channel News AU vermoeden dat de koptelefoongeruchten expres zijn gelekt om investeerders gerust te stellen. De aandeelprijs van het bedrijf is namelijk in de afgelopen maand steeds gedaald. Een logischere verklaring is dat de supply-chain-worstelingen waar de elektronica-industrie mee kampt ook Sonos afremmen met het uitbrengen van nieuwe producten.

Voor nu betekent dat dat we in een 'koffiedik kijken'-periode zitten: als ook maar iemand iets doet binnen Sonos wordt er volop op gesprongen in de hoop dat het een aanwijzing is. Recent plaatste Sonos vicepresident van marketing en communicatie Pete Pedersen op LinkedIn dat Sonos op zoek is naar ''een samenwerking met een bedachtzaam, creatief en innovatief marketingbedrijf voor een van de meest ambitieuze projecten in onze geschiedenis, met een nieuwe doelgroep/consumentensegment.''

Koptelefoons? Wellicht. Maar het kan ook de Home Theater OS zijn waarvan we denken dat Sonos ook aan werkt. Deze is bedoeld om ''een volgende generatie aan content-ervaring te brengen'' voor smartphone, tv, tablet en andere hardware.