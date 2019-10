iOS 13.2 met Deep Fusion officieel gelanceerd

Of je het nu aan de stok hebt met een van de bekende iOS 13 problemen, of gewoon de nieuwste features wil hebben; we hebben goed nieuws voor je. De nieuwste versie van iOS, iOS 13.2 welteverstaan, is op dit moment te downloaden. Daarnaast zijn er nieuwe versies van iPadOS en tvOS beschikbaar.

De nieuwe iOS 13.2 update draait voornamelijk om twee dingen: betere foto's en nieuwe audiofuncties voor AirPods. Wat betreft het eerste: de nieuwe Deep Fusion-functie voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. Deze nieuwe feature moet de fotokwaliteit in situaties met weinig licht drastisch verbeteren.

Voor iedereen die niet in het bezit is van een toestel uit de iPhone 11-serie zal er geen Deep Fusion verschijnen na het installeren van iOS 13.2. Er is gelukkig meer dan dat: je vindt onder meer nieuwe emoji, nieuwe HomeKit-features en enkele bugfixes terug dankzij de update. Dat laatste is zeker goed nieuws, aangezien meer dan de helft van alle iPhone-gebruikers al over zijn gestapt naar iOS 13.

De andere grote nieuwe feature van iOS 13.2 is ondersteuning voor de AirPods Pro. Dit product is vrij recentelijk uit de doeken gedaan, en wordt 30 oktober gelanceerd. Het grootste voordeel ten opzichte van zijn voorgangers is de toevoeging van Active Noise Cancellation (ANC).

The Verge meldt dat deze nieuwe feature enkel en alleen werkt als je de AirPods gebruikt met een apparaat dat draait op iOS 13.2, iPadoOS 13.2, tvOS 13.2 of de meest recente versie van watchOS of macOS. Voor gebruikers van oudere AirPods is er ook iets nieuws: via 'Berichten Aankondigen' kan Siri je via AirPods binnenkomende berichten voorlezen.

Ben je klaar om deze update te ontvangen? Ga dan naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update'. Nadat je op laatstgenoemde hebt gedrukt, begint het updateproces.