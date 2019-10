iOS 13 nu al meest populaire softwareversie

Het is nog geen maand geleden dat Apple officieel iOS 13 heeft vrijgegeven, evenals het gloednieuwe iPadOS. De nieuwe software van Apple is een stuk ingrijpender van aard dan zijn voorganger, iOS 12.

Heel gek is dat niet: iOS 12 richtte zich voornamelijk op het verbeteren van de features die al aanwezig waren op iOS 11. Laatstgenoemde versie werd, vooral in de beginmaanden, geplaagd door bugs.

Gezien nieuwe functies als Dark Mode, QuickType en meer zou je verwachten dat iOS-gebruikers als de wiedeweerga deze update installeren. Hoewel het merendeel van de compatibele iPhones inmiddels op iOS 13 draait, is het verschil met iOS 12 vorig jaar op hetzelfde meetmoment minimaal.

iOS 13 adoptie

Op dit moment draait iOS 13 op 55 procent van alle geschikte iPhones. Dat is een minimale verbetering ten opzichte van de 53 procent, die vorig jaar na dezelfde tijdsduur over iOS 12 beschikten. Het gaat om alle iPhones van de laatste vier jaar.

Kijken we naar alle iPhones, dan zien we dat iOS 13 op 50 procent van alle actief gebruikte iPhones aanwezig is. 41 procent van de apparaten draait op iOS 12, en 9 procent van alle apparaten is voorzien van een oudere iOS-versie.

De cijfers zijn afkomstig van Apple zelf. De fabrikant baseert zich op het gebruik van Apple-gebruikers in de App Store op 15 oktober 2019.

(Image credit: Apple)

iPadOS iets minder populair

Een groot verschil met vorig jaar is dat de iPads een eigen OS hebben gekregen, genaamd iPadOS. De adoptie van deze volledig nieuwe software verloopt een stuk minder rap dan we gewend zijn van Apple; momenteel draait 33 procent van alle iPads op iPadOS.

Maar liefst 51 procent houdt vooralsnog vast aan iOS 12. Het percentage iPads dat op een nog oudere versie draait, bedraagt 16 procent. Kijken we naar iPads die de afgelopen vier jaar uitgebracht zijn, dan zien we iets prettigere cijfers: van deze groep gebruikt 41 procent op dit moment iPadOS.

Vanwege het gesloten ecosysteem zijn de updatecijfers van Apple al sinds jaar en dag beter dan die van Android. Ter vergelijking: de meest populaire versie van Android van september 2019 was Android 6.0 Marshmallow, uitgebracht in 2015. Wat dat betreft heeft Google nog een flinke inhaalslag te maken.