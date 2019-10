Apple AirPods Pro introduceren noise-cancelling, siliconen oordopjes en meer!

De nieuwe Apple AirPods zijn officieel en ze zullen door het leven gaan als de AirPods Pro. Je hoeft bovendien niet lang te wachten voor je ze kan aanschaffen want ze gaan op 30 oktober in de verkoop.

Op de website van Apple kan je de AirPods Pro nu in volle glorie aanschouwen naast de "gewone" AirPods. Verderop gaan we verder in op de nieuwigheden, maar de grootste veranderingen zijn de toevoeging van noise-cancelling, vervangbare siliconen oordopjes en IPX4-waterbestendigheid.

(Image credit: Apple)

Apple AirPods Pro in een notendop

Wat zijn ze? De langverwachte derde generatie AirPods, die nu door het leven gaan als de AirPods Pro. Ze zijn een premium variant van de recent geüpdatete AirPods (2019).

De langverwachte derde generatie AirPods, die nu door het leven gaan als de AirPods Pro. Ze zijn een premium variant van de recent geüpdatete AirPods (2019). Wanneer kan ik ze kopen? 30 oktober

30 oktober Wat kosten ze? €279

(Image credit: Apple)

Wat is er nieuw aan de AirPods Pro?

Nieuw design en siliconen oordopjes

De AirPods Pro bevatten heel wat nieuwe functies, zowel vanbinnen als vanbuiten.

Op designvlak is de algemene vorm niet veel veranderd. Dezelfde iconische "oorstok" hangt nog steeds uit je oor zoals voorheen. Deze keer zijn er wel drie setjes siliconen oordopjes aanwezig (small/medium/large) zodat ze beter in je oren passen.

Adaptieve EQ voor verbeterd geluid

Qua audioverwerking is er geen verbetering, maar de AirPods Pro gebruiken wel een EQ-algoritme om lage en middenfrequenties bij te schaven op basis van de vorm van je oor.

(Image credit: Apple)

Oordopjestest

De AirPods Pro zullen zelfs kunnen aangeven of je de juiste maat oordopjes gebruikt. Hiervoor gebruiken ze een algoritme dat de geluidsniveaus in je oor meet. Probeer zeker elke maat uit en bekijk welke maat de AirPods het beste vinden.

Draadloze oplaadcase

De draadloze oplaadcase is deel verantwoordelijk voor de prijsstijging van de AirPods Pro. Hij gebruikt de Qi-laadstandaard zodat je geen kabel nodig hebt. Kabelliefhebbers vinden wel nog steeds de Lightning-kabel in de doos.

Water- en zweetbestendigheid

Voor de eerste keer zijn AirPods IPX4-waterbestendig. Ze kunnen dus tegen lichte regen, spatwater en zweet tijdens een workout. Een diepe plas of stortregen zal wel de nodige schade aanrichten.

H1-chip (die we al eerder zagen)

In de oortjes zit een nieuwe H1-chip die Apple specifiek voor zijn modellen van 2019 heeft ontworpen. De chip verbetert de verbindingstijd, de efficiëntie van de batterij en voegt de handsfree "Hey Siri" functionaliteit toe.

Actieve noise-cancelling en Transparantie-modus

De batterijduur van de AirPods Pro is "slechts" 4,5 uur in vergelijking met de 5 uur van de AirPods (2019). Voor de 4,5 uur gaat Apple namelijk uit van de batterijduur met noise-cancelling ingeschakeld. Hierdoor wordt omgevingsgeluid onderdrukt door tegengestelde frequenties af te spelen.

Een nieuwe Transparantie-modus laat je daarnaast toe om de ingebouwde microfoons te gebruiken om omgevingsgeluid te horen. Zo kan je horen wat er rondom je gebeurt zonder de oortjes uit te nemen.