OPPO werkt mogelijk aan drie opvallende apparaten, waaronder een smartphone met een 16:9-scherm

OPPO lijkt grote plannen te hebben voor de komende maanden. Nieuwe geruchten suggereren dat de Chinese fabrikant werkt aan drie opvallende nieuwe apparaten: een extra brede vouwbare smartphone, een extra brede "normale" smartphone en een compacte camera met een ingebouwde gimbal. Dat laatste apparaat moet dus meer een concurrent worden voor DJI.

Deze informatie komt vanuit het Weibo-account van de bekende leaker Digital Chat Station (via Android Headlines). Alle drie de apparaten zouden een primeur zijn voor de Chinese fabrikant. Hoewel OPPO zelf nog geen details heeft gedeeld, geven de geruchten alvast een interessant beeld van wat we misschien kunnen verwachten.

Twee smartphones met een extra breed scherm

(Image credit: OPPO México)

Het eerste apparaat dat onderweg lijkt te zijn, is een nieuwe foldable met een breder ontwerp. Het zou kunnen dat dit gewoon de nieuwe vorm voor OPPO's bestaande foldable-serie wordt (dus de OPPO Find N7). Misschien kiest OPPO echter voor dezelfde aanpak waar Samsung dit jaar voor koos: het uitbrengen van een meer "traditionele" boekvormige foldable en een extra breed en kort model.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Hoe dan ook, volgens Digital Chat Station zou de nieuwe foldable een krachtige Snapdragon-chip krijgen, die is ontwikkeld op basis van een 2nm-proces. Het bedrijf zou dit bedrijf ook opnieuw inzetten op een vrijwel onzichtbare vouwlijn en er wordt verder nog gesproken over een 200MP-camera met gimbaltechnologie.

Normaal gesproken zou dit nieuws voor ons in Europa misschien niet zo relevant zijn, omdat OPPO zijn foldables hier niet uitbrengt. Het lijkt er nu echter op dat de OPPO Find N7 misschien wel naar Europa komt. Volgens een eerder verslag van Tech Advisor heeft een productmanager van OPPO bevestigd dat hun volgende foldable een Europese release krijgt. De lancering daarvan wordt ergens rond het eerste kwartaal van 2027 verwacht.

Naast dit vouwbare toestel zou er ook nog een ander interessant toestel van OPPO onderweg zijn. Het zou gaan om een normale smartphone met een schermverhouding van 16:9. Dat is ideaal voor veel videocontent. Dit model zou dus ook extra breed zijn, maar verder niet meer open kunnen vouwen. Hij zou geïnspireerd zijn op de Huawei Pura X View.

Ook deze smartphone zou verder een 200MP-camera krijgen, maar misschien een krachtige MediaTek Dimensity-chip in plaats van een Snapdragon-chip. Over de overige specs en een mogelijke releasedatum is voorlopig nog niets bekend.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

OPPO gaat misschien ook de strijd aan met DJI

Het laatste apparaat van de drie is misschien wel het meest verrassend. De fabrikant zou namelijk ook werken aan een compacte camera met ingebouwde gimbal, vergelijkbaar met de bekende Osmo Pocket-camera's van DJI.

Het apparaat zou de codenaam 'Fuyao' hebben en ook weer beschikken over een 200MP-camera, hier gecombineerd met een relatief grote 1/1,12-inch sensor. Hasselblad zou ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit product, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat voor rol de camerafabrikant precies speelt.

De ingebouwde gimbal moet dit apparaat interessant maken voor vloggers en andere content creators die onderweg stabiele video's willen kunnen opnemen. Dit zou dan ook een directe concurrent zijn voor de gimbalcamera's van onder andere DJI en Insta360.

Volgens de leaker kan deze camera nog voor het einde van 2026 verschijnen. Dat is wel opvallend snel, aangezien we verder nog geen officiële beelden, prijzen of andere belangrijke specs zijn tegengekomen.

Voorlopig zijn dit natuurlijk nog allemaal geruchten. Geen van de drie apparaten zijn officieel onthuld door OPPO, dus neem deze informatie vooral met een korreltje zout. Vooral die Europese release voor de Find N7 klinkt wel erg interessant, maar we zullen ook maar moeten afwachten of de andere producten een brede release krijgen of bijvoorbeeld alleen in China uitkomen.