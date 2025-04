Sommige Samsung-smartphones ontvangen update naar One UI 7 pas in juni

Het is lang wachten geweest op One UI 7 (Samsungs versie van Android 15) en hoewel de update nu wordt uitgerold naar sommige telefoons, moeten anderen misschien nog maanden wachten. Dit blijkt uit een bericht op de Koreaanse site van Samsung (via SamMobile), waarin staat dat de Samsung Galaxy S24-serie, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold Special Edition (hier niet verkrijgbaar), Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra allemaal de update in april krijgen.

Als je een van deze toestellen hebt, hoef je dus niet lang te wachten. Maar als je een Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy S23 FE, Z Fold 3, Z Flip 3, A34, A35, S22, S22 Plus, S22 Ultra, Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra, Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra of Galaxy A16 hebt, dan moet je blijkbaar wachten tot ergens in mei.

Het kan nog erger, want gebruikers van de Samsung Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus, Galaxy A53, A33, A25, A24, A15, Galaxy Tab A9, Tab A9 Plus, Tab Active 5 en Tab Active 4 Pro moeten blijkbaar wachten tot ergens in juni.

Exacte timing is onvoorspelbaar

Houd er rekening mee dat dit overzicht specifiek voor Zuid-Korea is, dus de timing kan afwijken in andere regio's. Zo zagen we al enkele verschillen op een lijst van Samsung Tsjechië. Het is dus mogelijk dat sommige van de toestellen de update vroeger krijgen (of net later).

Wanneer je de One UI 7-update ook krijgt, hij zou het wachten waard moeten zijn. Nieuwe functies zijn onder andere Now Brief, dat met de hulp van AI een samenvatting geeft van je dag, en de Now Bar, die realtime updates van apps op het vergrendelscherm toont, een beetje zoals Live Activiteiten op iOS.

One UI 7 biedt ten slotte een aantal nieuwe camerafuncties, waaronder AI-tools als Audio Eraser en Best Face. Houd er wel rekening mee dat niet alle functies op elk apparaat beschikbaar zullen zijn. Over het algemeen geldt deze vuistregel: hoe ouder en goedkoper je telefoon of tablet, hoe minder nieuwe functies er zullen zijn.