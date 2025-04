Samsung Galaxy S25 Edge wordt misschien het op een na duurste S25-model volgens nieuw prijslek

Het lijkt inmiddels toch wel vrij duidelijk dat de Samsung Galaxy S25 Edge onderweg is, maar hoeveel gaat dit nieuwe S25-model ons kosten? Als deze nieuwste leak accuraat is, dan wordt het extra dunne model waarschijnlijk het op een na duurste model uit de serie. Dat plaatst hem net iets onder de Samsung Galaxy S25 Ultra qua prijs.

Deze informatie is gebaseerd op een aantal vermeldingen van het toestel bij twee online retailers, Zanetti en Epto, gespot door 91mobiles. Bij die retailers werd er een prijs van 1.361,41 euro of 1.363,90 euro voor de 256GB-variant van de Galaxy S25 Edge gesuggereerd en 1.487,99 euro of 1.490,90 euro voor het 512GB-model.

Dat zijn vrij aparte startprijzen, maar het gaat hier om prijzen bij retailers in Italië, waar de startprijs van de Samsung Galaxy S25 Plus bijvoorbeeld ook 1.246,99 was. Dit suggereert dus in ieder geval dat het Edge-model duurder zal zijn dan het Plus-model, ook al zullen de prijzen in andere regio's misschien enigszins afwijken.

De twee retailers hebben dus ook niet precies dezelfde prijzen vermeld, maar ze zitten dicht genoeg bij elkaar in de buurt, dat ze wel geloofwaardig klinken.

Nog even wachten

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Dit is niet de eerste keer dat we prijsgeruchten voor de Galaxy S25 Edge voorbij hebben zien komen. Vorige maand verscheen er informatie die wees op een prijs tussen de 1.200 euro en 1.300 euro. Dat wijkt dus ook niet heel erg af van wat er in deze nieuwe leak wordt aangegeven.

Natuurlijk zijn al deze leaks gebaseerd op het idee dat we dit jaar inderdaad nog een keer de Galaxy S25 Edge te zien krijgen. We kregen het toestel in ieder geval al een keer eerder te zien tijdens Samsung Galaxy Unpacked in januari en vervolgens ook weer tijdens MWC 2025 in Barcelona in maart.

Sindsdien hebben we echter ook geruchten over technische problemen gehoord. De productie van de telefoon zou daardoor beperkt worden en de lanceringsdatum zou misschien zelfs uitgesteld worden van 15 april (volgende week) tot 13 mei. Laten we dus maar hopen dat Samsung die zogenaamde problemen snel kan oplossen.

We hebben in ieder geval genoeg interessante dingen om naar uit te kijken als het toestel toch nog gelanceerd wordt dit jaar. Zo zou hij misschien beschikken over een koelsysteem met een 'vapor chamber', een bundel met een Gemini Advanced-abonnement, plus indrukwekkende interne specs en natuurlijk een enorm dunne behuizing.