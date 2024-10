Sony's beste koptelefoons en oortjes krijgen gratis update met nieuwe features

Sony heeft een aantal handige nieuwe features geïntroduceerd op drie van zijn beste audioproducten: de WH-1000XM5-koptelefoon en de WF-1000XM5- en LinkBuds S-oortjes. De beste koptelefoon en oortjes van Sony zijn nu dus nog beter geworden.

De nieuwe features worden beschikbaar gemaakt via een software-update die je automatisch zou moeten verschijnen in de bijbehorende app op je telefoon (als je een van deze producten hebt). Bij deze nieuwe features horen onder andere (eindelijk) ondersteuning voor Google's Vind mijn apparaat-dienst, waarmee je je oortjes of koptelefoon hopelijk gemakkelijker kan terugvinden als je ze even kwijt bent. Om gebruik te kunnen maken van deze feature, moet je Sony-product wel gebruik maken van een 'Classic Audio'-verbinding en niet van 'LE Audio'. Je zal dus moeten kiezen wat je belangrijker vindt.

De belangrijkste nieuwe features

Naast de ondersteuning voor het Vind mijn apparaat-systeem heeft Sony ook ondersteuning geïntroduceerd voor Google Fast Pair en maakt de update ook 'Auto Switch' mogelijk. Auto Switch moet het mogelijk maken om gemakkelijk de audio van je WF-1000XM5 of WH-1000XM5 te delen met de nieuwe LinkBuds-speaker die recent is gelanceerd.

Om de update te zien te krijgen, moet je in ieder geval op iOS 16 of later, of Android 9.0 of later draaien. Ook heb je de Sony Sound Connect-app nodig. De versie van de update die je krijgt, hangt af van welk apparaat je hebt. Notebookcheck.net gaf bijvoorbeeld aan dat het bij de WF-1000XM5 gaat om de softwareversie 2.3.1, bij de WH-1000XM5 om versie 4.0.2 en bij de LinkBuds S om versie 4.2.1.

Dit zijn zeer welkome updates en dan vooral de ondersteuning voor Vind mijn apparaat. Zeker draadloze oortjes zijn natuurlijk gemakkelijk om kwijt te raken en het scheelt een heleboel onnodig zoeken als je ze gemakkelijk via de app van Google terug kan vinden. We zien deze features dan ook graag terug op de beste draadloze oortjes. Eén van onze favoriete aspecten van de AirPods Pro 2 is bijvoorbeeld ook dat het bijna onmogelijk is om de oplaadcase van die oortjes te verliezen. Het is dus mooi om te zien dat steeds meer draadloze oortjes ondersteuning krijgen voor features zoals Vind mijn apparaat.