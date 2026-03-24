Denon onthult drie wifispeakers met Dolby Atmos

Wanneer je bij iemand thuis binnenstapt, zie je vaak meteen wat voor diegene belangrijk is in huis. In sommige ruimtes zie je het aan de kleur op de muur. In andere aan de kunst die er hangt of de boeken die op tafel liggen. Maar er is een nieuw type expressie; eentje die je niet zozeer ziet, maar voelt. Het is de aanwezigheid van technologie die niet opvalt, maar de ruimte transformeert wanneer dat nodig is.

Dit idee was de leidraad bij de ontwikkeling van de nieuwste generatie draadloze Denon Home-luidsprekers. De Denon Home 200 (349 euro), Home 400 (499 euro) en Home 600 (699 euro) zijn niet alleen ontworpen om uitzonderlijk geluid te leveren, maar ook om naadloos in het dagelijks leven te integreren. De engineering- en ontwerpteams van Denon begonnen met een simpele vraag: Wat als een luidspreker nou eens echt onderdeel van je huis zou kunnen zijn?

Het ontwerp begon bij de keuze voor materialen die niet alleen prettig aanvoelen, maar ook mooi verouderen in een huiselijke omgeving. Elk model is opgebouwd uit naadloos geweven stoffen, zorgvuldig geanodiseerd aluminium, verfijnde afwerkingen, zacht siliconen en heldere, eenvoudige vormen die naadloos aansluiten bij een modern interieur. Deze oppervlakken vloeien bewust in elkaar over, waardoor een warme en menselijke uitstraling ontstaat in plaats van een puur functioneel karakter.

Het hart van het huis wordt op de juiste manier steeds levendiger

Het verhaal van de nieuwe Denon Home-serie ontvouwt zich aan de hand van drie modellen, elk ontworpen om aan je luistervoorkeuren te voldoen, of je nu geluid wilt dat opgaat in de achtergrond of audio die je dag vult met aanwezigheid.

De serie begint met de Denon Home 200. Compact maar krachtig, met een verbeterd ontwerp met drie drivers en drie versterkers, levert deze luidspreker een natuurlijk, kamerbreed geluid met een ruimtelijkheid die groter aanvoelt dan zijn formaat.

De Denon Home 400 komt in beeld wanneer een ruimte meer aanwezigheid nodig heeft. Met een set van zes drivers, zes versterkers en speciaal naar boven gerichte drivers creëert het een breed, ruimtelijk geluidsbeeld dat de ruimte om je heen vult en een groter gevoel van dimensie toevoegt aan het dagelijkse luisteren. Het is ontworpen voor mensen die meer diepgang en aanwezigheid van hun luidspreker willen, waar ze die ook plaatsen.

Het topmodel van de serie, de Denon Home 600, is voorzien van twee tegenover elkaar geplaatste 6,5-inch woofers, samen met een reeks tweeters, middentoners en naar boven gerichte drivers. Dit is de krachtigste luidspreker in de serie, met een diepe, indrukwekkende bas dankzij het ingebouwde subwoofersysteem, waardoor de volle diepte van je muziek tot uiting komt.

De ondersteuning voor virtuele Dolby Atmos Music in de hele serie zorgt voor een nog meeslepender en ruimtelijker ervaring door extra ruimte, helderheid en realisme toe te voegen, waardoor luisteraars zich meer verbonden voelen met de muziek.

De nieuwe Denon Home 200, 400 en 600 zijn gebaseerd op een uniform ontwerp- en prestatiefilosofie, speciaal ontwikkeld voor het moderne leven. Elk model introduceert Denons verfijnde industriële designtaal met kleurstellingen als Stone en Charcoal, soft-touch bedieningselementen en strakke, doorlopende oppervlakken. De hele serie biedt luisteraars uitgebreide connectiviteitsopties, waaronder Wi-Fi, Bluetooth®, USB-C en Aux-In, samen met eenvoudige draadloze bediening en streaming in hoge resolutie dankzij HEOS.

Geluid dat met je meebeweegt

Tegenwoordig is luisteren niet beperkt tot één ruimte. Denon Home-luidsprekers kunnen worden gekoppeld aan maximaal 64 HEOS-producten in 32 zones, waaronder de originele Denon Home-productlijn, maar ook HEOS-compatibele AV-receivers, mini-systemen en meer. Luisteraars kunnen van de ene naar de andere kamer lopen terwijl de muziek hen volgt, of verschillende klanklandschappen creëren in afzonderlijke kamers. Je hoge-resolutiediensten zijn bereikbaar via één gebruiksvriendelijke app, waaronder TIDAL, Amazon Music HD en Qobuz.

Het volgende hoofdstuk gaat nog een stap verder. De kern van Denons visie is een huis met moeiteloze audio in elke kamer, en de Denon Home-luidsprekers maken die ervaring naadlozer dan ooit. Het tweekleurige kleurenpalet versterkt dit idee en creëert een moderne look die op natuurlijke wijze in uiteenlopende interieurs past en tegelijkertijd de harmonie binnen de hele serie benadrukt.