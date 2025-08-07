Na Nintendo verhoogt ook Sonos hun prijzen in de VS

Amerikanen die al langer een speaker of soundbar van Sonos overwegen, kunnen beter niet te lang meer wachten. Het bedrijf heeft namelijk een prijsverhoging aangekondigd voor al hun producten in de VS. Deze beslissing volgt na een nieuwe reeks invoerheffingen. Een paar dagen geleden heeft Nintendo al een prijsstijging in de VS doorgevoerd voor verschillende producten, waaronder de originele Switch.

Deze beslissing van Sonos heeft niet dezelfde oorzaak als de prijsstijgingen in 2021. Die hogere prijzen werden ook wereldwijd doorgevoerd, terwijl het nu alleen om de Amerikaanse markt gaat. Het nieuws kwam naar boven uit de laatste kwartaalcijfers van Sonos. De pdf over het derde kwartaal bevat een pagina gewijd aan een “Overzicht van de tariefblootstelling van Sonos”, waarin wordt uitgelegd dat het bedrijf het grootste deel van zijn productie heeft verplaatst van China naar Vietnam en Maleisië. Alleen bepaalde accessoires, zoals luidsprekerstandaards en sommige Sonance-luidsprekers met co-branding, worden nog in China gemaakt.

De invoerheffing van 30 procent voor producten uit China omzeilt Sonos. Er zijn echter ook heffingen op producten die in Maleisië en Vietnam geproduceerd worden. Die bedragen op dit moment respectievelijk 19 en 20 procent.

Naast deze geplande prijsstijgingen voegt Sonos toe dat het wel enige “productieflexibiliteit” heeft, maar het vermeldt alleen de verplaatsing van de productie tussen zijn vestigingen in Vietnam en Maleisië. Er wordt niet gesproken over een mogelijke verplaatsing naar de VS om de importheffingen geheel te omzeilen.

Hoeveel de luidsprekers precies in prijs zullen stijgen, is nog niet bekend, en we weten ook nog niet precies wanneer de prijsverhoging zal plaatsvinden. Het bedrijf wacht wellicht af of de situatie verandert alvorens een definitief besluit te nemen.