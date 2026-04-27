"Een groot verschil qua prijs-kwaliteit": we vergeleken de LG C6 en LG C5 OLED TV's naast elkaar

De LG C5 was zonder twijfel een van de beste tv's uit 2025. Hij zette de lange traditie van de C-serie verder dankzij een uitstekende beeldkwaliteit, veel functies en redelijke prijs. Toen we de C5 vorig jaar testten, gaven we hem een perfecte score vanwege het levendige, nauwkeurige beeld en uitstekende gameprestaties. De lat voor de LG C6 ligt daarom hoog.

Op papier lijkt de LG C6 erg op de C5… tenminste in de formaten van 42 tot 65 inch. Het model van 77 inch gebruikt daarentegen een Primary Tandem RGB 2.0 OLED-paneel, hetzelfde als in de premium LG G6, in plaats van het WOLED EX-paneel dat in de kleinere formaten wordt gebruikt. Toch zijn alle modellen van de LG C6 uitgerust met een nieuwe processor: de Alpha 11 AI Gen 3, die ook in de LG G6. zit Dit betekent dat de helderheid en kleurweergave aanzienlijk verbeterd zouden moeten zijn.

De 65-inch LG C6 is onlangs in ons testlab aangekomen en we hebben hem daar kunnen vergelijken met de LG C5 om te zien welke veranderingen (en hopelijk verbeteringen) er zijn.

Hoeveel hoger is de helderheid van de LG C6?

De LG C6 (links) is ietsje helderder dan de LG C5 (rechts) (Image credit: Future)

We wisten niet zeker of dit formaat van de LG C6 veel helderder zou zijn, maar waren toch aangenaam verrast. Zodra we een paar scènes met sneeuw opzetten uit onze Spears & Munsils demobeelden, was de hogere helderheid merkbaar. Wit zag er levendiger en intenser uit, waardoor de sneeuw van het beeld spatte. Belangrijk is dat de helderheid nooit te hoog werd, maar goed gecontroleerd bleef in de piekgebieden.

Andere scènes waarin de zon aan de horizon of in de lucht staat, lieten de voordelen van de verhoogde piekhelderheid zien. In films als Top Gun: Maverick of Wicked, waar de zon aan de horizon of in de lucht stond, zagen deze piekgebieden er indrukwekkender en merkbaar helderder uit in vergelijking met de LG C5.

Nu volgt een twist: we hebben de HDR-piekhelderheid van de LG C6 (in een venster van 10%) gemeten en die bedroeg 1438 nits. De HDR-helderheid op het volledige scherm was vervoglens 245 nits, beide in de Filmmaker-modus. Dit is een flinke sprong ten opzichte van de LG C5, die resultaten van respectievelijk 1180 nits en 195 nits behaalde. De LG C6 haalde echter een lagere helderheid op vensters van 25%, 50% en 75%.

Desondanks zagen alle scènes er in de praktijk helderder uit. We hebben contact opgenomen met LG om dit resultaat te bespreken, voor het geval het een meetfout betreft.

De LG C6 gaat echter niet beter om met reflecties dan de LG C5. De oude tv had last van reflecties en deze nieuwe ook. Ondanks de hogere helderheid kunnen donkere scènes in lichte ruimtes nog steeds een probleem vormen op de LG C6, omdat hij geen verbeterde antireflectielaag bevat. De LG G6 heeft die bijvoorbeeld wel.

Zijn de kleuren van de LG C6 beter?

De LG C6 (links) biedt levendigere kleuren en een nauwkeuriger beeld dan de LG C5 (rechts), dankzij de nauwkeurigere kleurtemperatuur. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Om de kleurweergave te vergelijken, haalden we Wicked erbij. Met beide tv's ingesteld op Dolby Vision Filmmaker Mode, was het duidelijk dat de kleuren van de LG C6 inderdaad een verbetering waren ten opzichte van die van de LG C5. Ten eerste leek de kleurnauwkeurigheid verbeterd, want de LG C5 had een lichtgroene tint, terwijl de LG C6 er realistischer uitziet.

In de scène van "The Wizard & I" zagen we op beide tv's sterke, levendige kleuren, maar die van de LG C6 waren nauwkeuriger. De kleurverzadiging van de LG C6 lijkt iets minder te zijn, wat we ook merkten bij de LG G6 en LG G5. Dit was een bewuste keuze van LG en valt bij ons in de smaak.

De kleuren op de LG C6 hadden nog steeds een mooie, levendige look. De roze bloemen zagen er prachtig uit, het groen van Elphaba's huid en de blauwe details op de muur en de uniformen van de andere studenten vormden een mooie balans.

De extra helderheid van de LG C6 hielp ook bij andere scènes. Toen de trein Emerald City binnenreed, sprongen de glinsterende groene kleuren van de trein er echt. De gouden details vielen ook meer op. Ook de huidtinten leken nauwkeuriger op de LG C6 en zagen er realistischer uit. Voor de duidelijkheid: de LG C5 zag er zeker niet slecht uit, maar de authenticiteit van de LG C6 kreeg onze voorkeur.

Heeft de LG C6 een beter contrast dan de LG C5?

Image 1 of 3 De C6 (links) creëert een sterker contrast dankzij de hogere helderheid van de lampen, terwijl de diepe zwarttinten behouden blijven. (Image credit: Warner Bros. / Future ) Beide tv's bieden een sterk contrast, maar de nauwkeurigere kleurtemperatuur van de LG C6 zorgt voor een natuurgetrouwer beeld. (Image credit: Warner Bros. / Future ) Ook hier ziet het contrast er geweldig uit op zowel de LG C6 (links) als de LG C5 (rechts). De C6 oogt wel verfijnder. (Image credit: Warner Bros. / Future )

Om een ​​eerste vergelijking te maken tussen het contrast van de LG C6 en C5, hebben we The Batman bekeken. De film zit vol scènes met een hoog contrast en is perfect om een OLED TV te testen.

De LG C5 presteerde uitstekend in onze eerste test en hoewel hij er nog steeds geweldig uitzag, zag de C6 er wederom beter uit. Hoewel beide tv's een sterk contrast leverden met een goede balans tussen donkere en lichte tinten, zorgde de hogere piekhelderheid van de LG C6 voor een sterker waargenomen contrast. Toen Batman door een gang van een plaats delict in het huis van burgemeester Mitchell liep, schitterden de wandlampen meer op de LG C6.

Waar de LG C6 echt het voortouw nam, waren de fijnere details. Zwarte tinten waren iets rijker en schaduwdetails beter zichtbaar. Toen Batman en Catwoman elkaar voor het eerst ontmoetten in het donkere kantoor, waren de portretten aan de muur bijvoorbeeld beter zichtbaar op de LG C6. Hetzelfde zagen we in de openingsscène in de metro, waar meer details van Batmans pantser en de omgeving van het perron zichtbaar waren op de LG C6.

Belangrijk is dat de LG C6 de zwarttinten niet versterkte. In sommige scènes leken de zwarttinten van de LG C5 zelfs wat gecomprimeerd en zagen we minder details.

Zowel de LG C6 (links) als de C5 (rechts) zijn geschikt voor zwart-witfilms zoals Sunset Boulevard, maar de kleurtemperatuur is beter op de LG C6. (Image credit: Paramount Pictures / Future)

Een andere test voor het contrast is een zwart-witfilm, zoals Sunset Boulevard. Zoals je van twee OLED TV's mag verwachten, was de uniformiteit uitstekend en lieten beide diepe zwarttinten, heldere wittinten en verschillende grijstinten zien voor een completer beeld. Of het nu de scènes overdag waren, zoals Joe die naar de poorten van de Paramount Pictures-studio loopt, of de sombere salon van Norma, gekleed in zwart, beide tv's presteerden goed qua contrast.

Toen beide tv's naast elkaar stonden, merkten we dat de kleurtemperatuur van de LG C6 nauwkeuriger was. De LG C5 had wederom een ​​lichte groene tint over het scherm, terwijl de LG C6 een koelere, blauwe tint had, die je verwacht bij een zwart-witfilm. De LG C5 is alsnog geschikt voor zwart-witbeelden en die groene tint merk je wellicht alleen als er een andere tv recht naast staat die dit niet heeft.

Het geheime wapen van de LG C5

Na deze twee tv's naast elkaar te hebben gezet, kunnen we zeggen dat de LG C6 een mooie upgrade is ten opzichte van de LG C5. Niet alleen zien de kleuren er natuurlijker uit, maar de LG C6 heeft ook een iets beter en evenwichtiger contrast, een mooie helderheidsboost en een nauwkeurigere kleurweergave. De LG C5 is weliswaar nog steeds een fantastische tv die onze perfecte score van vorig jaar volledig verdient.

Als je echter nu een van deze tv's wilt kopen, is de LG C5 duidelijk de betere optie. Als je nu een 55-inch LG C5 wil kopen, betaal je daar een kleine 1.300 euro voor bij onder andere bol en HelloTV. De LG C6 kan je momenteel als pre-order bestellen bij LG en vanaf 5 mei worden de tv's geleverd. Voor de 55-inch versie van deze nieuwe tv betaal je echter 1.899 euro.

Hoewel de prijs van de LG C6 waarschijnlijk niet lang zo hoog zal blijven, is er momenteel een groot verschil qua prijs-kwaliteit. Op dit moment is de prijs-kwaliteitverhouding van de LG C5 namelijk beter, want we zijn niet van mening dat de LG C6 de meerprijs van 500 euro waard is.

Als je ten slotte niet nu meteen een nieuwe tv wil kopen en nog een paar maanden kan wachten, raden we dat aan. De C-serie daalt namelijk relatief snel in prijs en op basis van de voorbije jaren, vermoeden we dat de LG C6 na de zomer al in de buurt van het huidige prijspunt van de LG C5 zal zitten.