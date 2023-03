Op papier voelen de Garmin Forerunner 265 en 265S niet echt als een update. Maar het oogverblindende AMOLED-touchscreen plaatst hem zeker meer in het traditionele smartwatch territorium. We zijn nu vooral benieuwd naar de langetermijnimpact van het AMOLED-scherm op de batterijduur.

Dit is een hands-on review van de Garmin Forerunner 265S. We hebben het horloge slechts een uurtje gebruikt en zijn hem momenteel voor een langere periode aan het testen.

De Garmin Forerunner 265S is op het moment van schrijven nog maar net aangekondigd. Aangezien de horloges zo goed als identiek zijn aan de Forerunners van vorig jaar, met uitzondering van het nieuwe scherm, heb ik er alle vertrouwen in dat hij in onze lijst met de beste Garmin-horloges zal komen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat het nieuwe scherm geen negatieve impact heeft op de batterijduur.

Het prachtige nieuwe AMOLED-touchscreen van Garmin is vergelijkbaar met elke andere smartwatch die je maar wilt noemen, zelfs de beste Apple Watch. Zoals we gewend zijn, geeft Garmin een batterijduur in dagen/weken in plaats van uren. De Garmin Forerunner 265S gaat gemiddeld 13 dagen mee in smartwatchmodus en tot 25 uur in GPS-modus. Onze testen zullen uitwijzen of je die cijfers ook in de praktijk kan halen.

Verder zijn er maar een paar verschillen met de Garmin Forerunner 255S. Er is geen speciaal 'muziek'-model om aan te geven dat het horloge muziekopslag heeft. Die feature is nu ingebouwd in elk model van de nieuwe Forerunners. Hij heeft daarnaast de Training Readiness score voorheen exclusief was voor de 955.

Garmin Forerunner 265S: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 499,99 euro

Meteen beschikbaar

De Garmin Forerunner 265S kost 499,99 euro en is vanaf 2 maart 2023 meteen te koop in zowel Nederland als België. Momenteel is het horloge uitsluitend beschikbaar via de webshop van Garmin (opens in new tab). Op termijn verwachten we hem ook bij retailers.

Dit is een forse prijsstijging tegenover de Forerunner 255S met een adviesprijs van 349,99 euro. Zelfs de Forerunner 255S Music kost met zijn adviesprijs van 399,99 euro nog steeds 100 euro minder.

Garmin Forerunner 265S: Design

Verbeterd AMOLED-scherm

Gorilla Glass voor extra stevigheid

Grotere run-knop is handig tijdens workouts

Het horloge is slechts iets groter dan de 255S met een kast van 42mm, vergeleken met de 41mm van het oudere model. Het scherm is oprecht prachtig. Je krijgt een 360 x 360 AMOLED scherm met Corning Gorilla Glass om krassen tegen te gaan.

De navigatie gaat echter niet zo soepel als bij de Samsung Galaxy Watch 5 Pro, maar gezien de vijf keer langere batterijduur is dit geen verrassing. Hieronder houden we de Forerunner 265S met het nieuwe AMOLED-scherm naast de Garmin Fenix 6X met het oude MIP-scherm:

Het horloge heeft een licht herontworpen titanium kast, inclusief met de grotere start/stopknop rechtsboven met het woord "run" erin gegraveerd. Ook al zijn de andere knoppen ongewijzigd, het grotere profiel van deze ene knop zorgt ervoor dat je hem makkelijk kan indrukken tijdens trainingen, zelfs met handschoenen. Het is min of meer de enige functionaliteit die we tijdens de meeste trainingen gebruiken, tenzij we door navigatieopties moeten scrollen.

De grotere start/stopknop doet me denken aan de actieknop van de Apple Watch Ultra, die uit de kast steekt en volgens hetzelfde principe werkt. Ik denk dat we hier een trend zien ontstaan bij fitnesshorloges en ik verwacht dat dit zeker niet het laatste horloge is met dit type knop.

Verder heeft het horloge nieuwe wijzerplaten die optimaal gebruik maken van het vernieuwde scherm. Scrollen door de opties met de knoppen aan de linkerkant van het horloge zal vertrouwd aanvoelen voor iedereen die ooit een Garmin-horloge heeft gebruikt.

Tot slot is de Forerunner 265S beschikbaar in drie kleuren: zwart met neon geel, wit met mintgroen en pastel roze met wit. De grotere Forerunner 265 is er in drie volledig andere kleuren: wit met donkerblauw, zwart met grijs en lichtblauw met zwart.

Garmin Forerunner 265S: Features

Responsief touchscreen

Training Readiness Score toegevoegd

Ondersteuning voor offline muziek

De 265S heeft een paar nieuwe trucjes, waaronder het touchscreen. Dit is pas het tweede touchscreen dat in de Forerunner-serie zit en de eerste is de Garmin Forerunner 955 van vorig jaar. Je kunt het touchscreen gebruiken om omhoog en omlaag te scrollen in de lijst en met een tikje kun je verschillende functies selecteren. Het blijft een optie, geen vereiste. Met de fysieke knoppen kan je dezelfde acties uitvoeren, wat handig is wanneer je handen nat of zweterig zijn.

De toegevoegde Training Readiness score is een functie die Garmin vorig jaar introduceerde op de 955 en het is fijn dat die functie ook naar andere horloges overwaait. De Training Readiness score is een bijgewerkte versie van de Body Battery score en houdt rekening met de intensiteit van je laatste trainingssessies, slaap, hartslag, tijd tussen de sessies om een cijfer te berekenen dat aangeeft hoe intens je volgende training kan zijn.

Het is echt een nuttige functie die we veel gebruiken op de 955. De Training Readiness score helpt ons begrijpen hoeveel tijd ons lichaam nodig heeft om te herstellen van grote trainingen zodat we fit zijn voor wedstrijden. Het vreemde is dat de Training Readiness score vorig jaar via een firmware-update aan de Garmin Fenix 7 toegevoegd is. De Forerunner 265S heeft dezelfde processor als vorig jaar, dus wat hield Garmin eigenlijk tegen om die feature niet via een update naar het oude horloge te brengen?

Het andere leuke aan de 265 en 265S is dat muziekondersteuning standaard aanwezig is. De vorige modellen waren nog onderverdeeld in de 255, 255 Music, 255S en 255S Music. De 265 en 265S worden allebei standaard geleverd met 8GB opslag waarop je heel wat nummers kan bewaren.

Verder is er weinig nieuws onder de zon. VO2 max, weer- en getijdeninformatie, hardloopgegevens en Garmin's geavanceerde GPS zijn er allemaal. Afgezien van het bovenstaande is dit horloge een Forerunner 255... je krijgt gewoon een nieuw scherm en een grotere knop.

Garmin Forerunner 265S: Vroeg oordeel

Garmin's nieuwe kleine Forerunner ziet er geweldig uit. De 255 was geen slecht horloge, maar de 265S is gewoon verfijnder met zijn tweekleurige ontwerp en heldere scherm. Het touchscreen is leuk en een goede aanvulling voor iedereen die (nog) niet vertrouwd is met de werking van de knoppen op Garmin-horloges.

De Garmin Forerunner 265S heeft ook een aantal nieuwe functies, maar niet genoeg om hem te onderscheiden van de 255. Er zit immers minder dan een jaar tussen de twee horloges en als de adviesprijs niet met 150 euro was gestegen, zouden we hier minder problemen mee hebben.

Deze update kunnen we het beste vergelijken met de strategie van de Apple Watch. Elk jaar zien we kleinere, cosmetische updates die bedoeld zijn om nieuwe klanten aan te trekken, in plaats van bestaande klanten te laten upgraden. Het is geen slecht horloge, maar we zien voorlopig weinig redenen om te upgraden als je de Forerunner 255 gebruikt.