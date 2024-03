Krijgen we binnenkort de Sonos Roam 2 en Sonos koptelefoon?

We zijn hier grote fans van de Sonos Roam en zien het apparaat dan ook als de beste Bluetooth-speaker voor de meeste mensen. Nu lijkt het erop dat zijn vervanger er bijna aankomt. Volgens de laatste Bloomberg-nieuwsbrief van de bekende leaker Mark Gurman is Sonos zich aan het voorbereiden op een lancering van de Sonos Roam 2 in juni en tegelijkertijd verschijnt misschien ook eindelijk de langverwachte Sonos-koptelefoon.

Gurman geeft ons verder niet veel details, maar zegt wel dat de Roam 2 misschien zal beschikken over vergelijkbare touchbediening als op de Sonos Era 100 en Sonos Era 300. Het lijkt er ook op dat deze nieuwe speaker misschien wel de zogenaamde "party speaker" kan zijn waar Bloomberg eerder over heeft geschreven.

Toen Bloomberg met dat gerucht naar voren kwam, zeiden we dat we een echte party speaker een beetje een raar product zouden vinden voor Sonos, maar als deze nieuwe speaker gewoon een verbeterde versie van de Roam wordt, in plaats van een volledig nieuwe speaker, dan klinkt dat voor ons al veel logischer.

Wat weten we al over de Sonos Roam 2?

Volgens Gurman heeft Sonos de hardware enigszins aangepast om een aantal Bluetooth-problemen op te lossen en het bedrijf schijnt ook te werken aan een gloednieuwe Sonos-app. Die app zou echter nog niet worden gebruikt voor alle Sonos-producten. Gurman zegt dat de app momenteel vooral gefocust is op de Roam 2 en op de Sonos-koptelefoon en dat bestaande apparaten later ondersteund zullen worden. Het zal dus nog even duren voor de andere draadloze speakers van Sonos de nieuwe app zullen gebruiken. De reden hiervoor lijkt te zijn dat Sonos wat problemen heeft ondervonden bij het ontwikkelen van de software.

In onze review van de originele Sonos Roam gaven we hem 4,5 uit de 5 sterren. De batterijduur was goed, maar niet de beste in zijn klasse (we wisten een batterijduur van negen uur te halen). We vonden de bas wel een beetje overweldigend. Het gebrek aan stereo-pairing was ook erg jammer. We zijn dus erg benieuwd om te zien hoe de nieuwe speaker van Sonos zal vergelijken met de bestaande speakers op die vlakken. Met een betere batterijduur, een verbeterde Bluetooth-verbinding en een minder heftig basgeluid kan dit wel eens een van de beste Sonos-speakers worden die we ooit hebben getest.

De Roam 2 en de Sonos-koptelefoon zijn niet de enige producten van het bedrijf die we dit jaar verwachten. Naar verwachting zal Sonos dit jaar namelijk ook nog een tv-settopbox uitbrengen en naast de Roam krijgen een aantal andere belangrijke producten waarschijnlijk ook een 'refresh' in 2024, namelijk de Sonos Arc-soundbar, de Sonos Sub Mini en de Sonos Era 100-speaker.