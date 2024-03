Sonos-koptelefoon: wat we weten over de concurrent van de Sony WH-1000XM5

Op dit moment gaan er al jaren geruchten over de Sonos-koptelefoon: we hebben op weinig tech producten zo lang gewacht als op deze koptelefoon. Maar wat kunnen we ervan verwachten?

Geruchten - Prijs rond 400 euro

- Over-ear ontwerp

- Sonos-logo op de oorschelpen

- Draadloze connectiviteit (Bluetooth en Wi-Fi)

- Noise-cancelling

- Mogelijkheid om muziek te switchen met Sonos-luidsprekers

Geruchten over een aankomende Sonos-koptelefoon doken voor het eerst op in het begin van 2019. We hebben sindsdien patenten gezien die beschrijven hoe de eerste Sonos-koptelefoon zal samenwerken met andere Sonos-speakers, waardoor hij kan worden geïntegreerd met bestaande multi-room audio-opstellingen. Dit is iets dat Sony en Sennheiser momenteel niet kunnen.

Het is een logische stap nu Sonos de markt voor draadloze luidsprekers heeft veroverd met producten als de Sonos Era 100 en Sonos Era 300. We verwachten dat de koptelefoon hetzelfde niveau van bouwkwaliteit en uitmuntende audio zal hebben (en naar het schijnt zal hij ook meerdere spraakassistenten ondersteunen).

Qua prijs noemden de geruchten de prijs aanvankelijk rond de 300 euro, wat een stuk goedkoper is dan de Sony WH-1000XM5, maar de laatste geruchten hebben het over 449 dollar. Het lijkt er nu sterk op dat 2024 het jaar wordt waarin we deze hoofdtelefoon eindelijk te zien krijgen, dus laten we er verder in duiken.

Sonos-koptelefoon releasedatum

(Image credit: Sonos)

We weten niet zeker wanneer de eerste Sonos-hoofdtelefoon zal worden uitgebracht, maar een lancering in 2024 lijkt nu waarschijnlijk op basis van de geruchten die we hebben gehoord.

Er werd voor het eerst gesproken over een Sonos-koptelefoon in 2019 en sindsdien hebben we een aanhoudende stroom van patenten van het bedrijf gezien. De recente overnames van audiobedrijf RHA en Bluetooth start-up T2 Software suggereren dat Sonos aan het uitbreiden is ter voorbereiding op de nieuwe koptelefoon.

Hoewel Sonos nog niet heeft bevestigd dat het werkt aan een draadloze hoofdtelefoon, weten we wel dat het bedrijf de neiging heeft om twee nieuwe producten per jaar uit te brengen. Dat is iets wat CEO Patrick Spence beloofde tijdens een earnings call met investeerders in 2021.

Peter Pederson, VP Global Marketing and Communications van Sonos, heeft ook een bericht op LinkedIn geplaatst waarin hij reclamebureaus vraagt te solliciteren om mee te werken aan "een van de meest ambitieuze projecten in onze geschiedenis". De vacature vermeldt dat sollicitanten ervaring moeten hebben met het lanceren van een nieuw merk/product/dienst in een gevestigde categorie, het creëren van een nieuwe categorie voor een gevestigd merk, en/of het richten op een nieuw publiek/consumentensegment.

Dat klinkt voor ons alsof Sonos van plan is om zijn bestaande serie luidsprekers, versterkers en soundbars uit te breiden. Als het bedrijf op zoek is naar advertentiemogelijkhedenk zou het nieuwe product al heel snel op de markt kunnen komen.

Sonos-koptelefoon: prijs

De Sonos-hoofdtelefoon zou goedkoper kunnen zijn dan de Sony WH-1000XM5. (Image credit: Future)

De prijs van de eerste Sonos-koptelefoon moet nog bepaald worden, maar op basis van de bestaande producten van het bedrijf denken we niet dat hij goedkoop zal zijn. De bestaande luidsprekers zijn eveneens van topkwaliteit, maar er hangt een hoge prijs aan vast.

Bronnen van Bloomberg zeiden oorspronkelijk dat de eerste Sonos-koptelefoon waarschijnlijk rond de 300 dollar zou gaan kosten, waarmee hij rechtstreeks gaat concurreren met bijvoorbeeld de Sony WH-1000XM5 en de Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Als de Sonos-koptelefoon minder kost dan deze modellen en ook nog eens functies biedt zoals Wi-Fi-connectiviteit, zal de markt voor draadloze koptelefoons flink opgeschud worden. We verwachten hoe dan ook geen budgetvriendelijke prijs.

Onlangs heeft Bloomberg dit bedrag bijgesteld en gezegd dat het eerder 449 dollar wordt. Het oorspronkelijk gerucht is inmiddels ook vijf jaar oud, wat de stijging kan verklaring.

We hopen in ieder geval dat de eerste Sonos-koptelefoon minder gaat kosten dan de Apple AirPods Max. Met een prijskaartje van 579 euro hoort die bij de duurste koptelefoons en voor de audiokwaliteit hoef je hem zeker niet te kopen.

Sonos-koptelefoon: design

Illustraties van de Sonos-hoofdtelefoon werden vrijgegeven in een patent. (Image credit: Future / DPMA)

Het gerucht gaat dat de eerste Sonos-koptelefoon een draadloze over-ear-koptelefoon wordt. Een aanvraag uit 2021 bij het Duitse octrooibureau biedt een glimp van wat een vrijwel definitief ontwerp lijkt te zijn voor de aankomende hoofdtelefoon en suggereert verschillende wijzigingen ten opzichte van soortgelijke ontwerppatenten uit september 2020, waarin twee verschillende modellen werden beschreven.

Op basis van de afbeeldingen in het patent zal de draadloze Sonos-hoofdtelefoon geen staafjes hebben die uit de hoofdband steken zoals de Bose Noise Cancelling Headphones 700, zoals een eerder ontwerp suggereerde, maar zullen de staafjes in plaats daarvan recht naar beneden in de oorschelpen gaan, zoals bij de Sony WH-1000XM5. Er zal ook geen extra stuk rond de achterkant van elke oorschelp zitten, wat we wel zagen bij het andere eerdere ontwerp.

Twee mogelijke ontwerpen uit het eerste patent voor de Sonos-hoofdtelefoon (Image credit: Sonos)

Deze patentafbeeldingen onthullen ook een Sonos-logo op de oorschelpen, terwijl eerdere ontwerpen dat logo niet hadden. Het is opmerkelijk dat veel van het ontwerp is weergegeven in onderbroken lijnen, wat betekent dat de plaatsing van bepaalde functies kan veranderen. Als we rekening houden met hoe lang deze koptelefoon al in ontwikkeling is, durven we stellen dat dit patent in de buurt komt van een definitieve blauwdruk.

Een ander opvallend verschil in dit patent is wat lijkt op een koptelefoonadapter, wat zou kunnen duiden op verwisselbare oorkussentjes. Een USB-C poort, verschillende knoppen en een 3,5mm-audiopoort zijn ook zichtbaar op de illustraties.

Een afbeelding uit een patent voor Sonos-oordopjes (Image credit: Sonos)

Er is geen garantie dat de eerste Sonos-hoofdtelefoon een over-ear design zal hebben. In mei 2021 hoorden we dat Sonos mogelijk werkt aan een paar draadloze oordopjes, volgens een patent dat is ontdekt door Zats Not Funny (via Pocket Lint).

Het patent beschrijft twee verschillende ontwerpen voor draadloze oordopjes, evenals drie opties voor oplaadcases met een aantal nieuwe manieren om de afspeeltijd te verlengen, waaronder uitneembare batterijen.



Het feit dat Sonos nu RHA heeft overgenomen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in in-ear oordopjes, wijst erop dat Sonos niet alleen een koptelefoon, maar ook draadloze oordopjes op de markt zal brengen. Wat voor koptelefoon we ook krijgen, Sonos-producten hebben meestal een strak, minimalistisch ontwerp in zwarte en witte kleurvarianten.

We verwachten meer van hetzelfde van de eerste Sonos-hoofdtelefoon, met minimale externe hardware en een gebruiksvriendelijke interface, misschien met aanraakgevoelige oorschelpen waarmee je je muziek kunt bedienen zonder je telefoon vast te nemen.

Sonos-koptelefoon: functies

De hoofdtelefoon integreert naar verluidt met je bestaande Sonos-systeem. (Image credit: Sonos)

Hoewel patenten geen garantie zijn dat een product het daglicht zal zien, hebben de aanvragen die we hebben gezien ons een idee gegeven van enkele functies die we zouden kunnen zien in een Sonos-hoofdtelefoon.

De eerste is draadloze connectiviteit via Bluetooth. We kunnen ons voorstellen dat Sonos zou kiezen voor de nieuwste Bluetooth-codec om sterke verbindingen te garanderen, evenals aptX Low Latency voor video en gaming. We vragen ons wel af voor welke codec het bedrijf uiteindelijk zal kiezen, aangezien de koptelefoon al zodanig lang ontwikkeld wordt.

Interessant is dat de eerste Sonos-hoofdtelefoon ook ondersteuning zou kunnen bieden voor Wi-Fi. Digital Trends ontdekte een patent dat aan het bedrijf is toegekend en suggereert dat Sonos onderzoekt hoe Wi-Fi-connectiviteit op een vergelijkbare manier kan worden geïmplementeerd als bij de luidsprekers van het merk.

Het patent vermeldt een "kabelintrekmechanisme voor koptelefoons", evenals de techniek die nodig zou zijn om Wi-Fi-antennes in een hoofdtelefoon te implementeren. Zoals Digital Trends opmerkt, zou goede Wi-Fi een antenne in elke oorschelp vereisen. Deze zouden met elkaar verbonden moeten worden via een verborgen bekabeling die door de hoofdband loopt.

Hoewel fabrikanten in het verleden Wi-Fi hebben vermeden vanwege het extra gewicht en de omvang die het met zich meebrengt, zou dit de eerste Sonos-hoofdtelefoon kunnen zijn die hi-res audio en echte lossless audio levert. Dit is iets wat Bluetooth niet kan, tenzij je de aptX Lossless codec van Qualcomm meetelt.

De eerste Sonos-hoofdtelefoon zal blijkbaar muziek kunnen "uitwisselen" met de andere luidsprekers van Sonos. (Image credit: Sonos)

In elk geval wordt verwacht dat de eerste Sonos-hoofdtelefoon zal werken binnen het bredere ecosysteem van het bedrijf. De meest interessante functie die is onthuld in de patenten beschrijft hoe de draadloze hoofdtelefoon zou kunnen samenwerken met bestaande Sonos-speakers. Deze functie omschrijft het bedrijf als "swapping".

"Als bepaalde content bijvoorbeeld momenteel wordt afgespeeld op de draadloze hoofdtelefoon, kan je dit via een swap afspelen op een of meerdere andere apparaten in het lokale netwerk." In theorie kun je dus naar muziek luisteren met je Sonos-koptelefoon en die muziek snel laten afspelen op je Sonos-speaker.

Het is zeker een interessant vooruitzicht dat de koptelefoon echt zou onderscheiden van de concurrentie. Hoewel de Apple AirPods Pro 2 en AirPods 3 dit kunnen met de HomePod mini, is het audio-ecosysteem van Apple lang niet zo uitgebreid als dat van Sonos.

Bovendien weten we dat deze technologie werkt. De Sonos Roam en Sonos Move kunnen beide audio "swappen" naar andere Sonos-speakers en kunnen automatisch schakelen tussen Bluetooth en Wi-Fi.

Het patent dat we hebben gezien beschrijft ook noise-cancelling, wat een must is in premium koptelefoons. Hopelijk maakt Sonos gebruik van adaptieve noise-cancelling zoals de Sony WH-1000XM5. Deze technologie past de noise-cancelling namelijk automatisch aan op basis van het omgevingsgeluid.

De hoofdtelefoon zal blijkbaar ook ingebouwde microfoons hebben waarmee je de stemassistent van je telefoon kunt gebruiken. Het is ook mogelijk dat een stemassistent (Google Assistant of Alexa) rechtstreeks in de hoofdtelefoon wordt ingebouwd, zoals bij eerdere Sonos-speakers.

En de audiospecificaties? Dat weten we gewoon nog niet, maar als Sonos evenveel tijd en geld besteedt aan zijn eerste hoofdtelefoon als aan zijn luidsprekers, kun je een meeslepend, krachtig geluid verwachten, met veel detail en een dreunende bas. Als we geluk hebben, krijgen we ruimtelijke audio zoals bij de Apple AirPods Max en Sony WH-1000XM5.