Sony HT-AX7 review

De Sony HT-AX7 is misschien gericht op een vrij kleine doelgroep, maar voor mensen die maar beperkte woonruimte hebben, is het eigenlijk toch wel een heel handig speakersysteem. Je krijgt hiermee snel toegang tot surround sound vanuit een tablet, laptop of bijvoorbeeld een beamer met Bluetooth. Het voelt bijna als magie, want de speakers kunnen vrijwel elke (kleine) ruimte met gemak in jouw persoonlijke thuisbioscoop veranderen. Als een Bluetooth-speaker voor muziek is hij wel echt veel te duur, maar als je op zoek bent naar een surround sound-setup die je heel gemakkelijk weer kan opruimen als je klaar bent, dan is dit een geweldige optie.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

De Sony HT-AX7 is een vrij uniek speakersysteem dat zich eigenlijk in zijn eigen categorie bevindt. Het is een draagbaar surround sound-speakersysteem waar je je apparaten via Bluetooth mee verbindt. Het systeem bestaat uit een hoofdspeaker die eruit ziet als een soort mini soundbar en daarbovenop zitten magnetisch twee kleine schijven (die een beetje op hockeypucks lijken) verbonden die je los kan maken van de hoofdspeaker en aan twee kanten achter je kan plaatsen voor een surround sound-ervaring. Sony zegt echter ook dat je ze gewoon door een kamer heen kan verspreiden als je muziek wil luisteren voor een geluid dat beter wordt verspreid door de hele ruimte.

De Sony HT-AX7 belooft overigens geen 5.1-kanaals geluid of een vergelijkbaar standaard signaal voor surround sound. In plaats daarvan wordt je muziek geanalyseerd en wordt Sony's '360 Spatial Sound Mapping' erop toegepast om zo accuraat mogelijk een soort bubbel van geluid om je heen te creëren aan de hand van de locaties van de drie speakers. Er zitten twee drivers en twee passieve basradiatoren in de hoofdspeaker en daarnaast heb he natuurlijk nog de twee achterspeakers. Het is helaas geen goedkoop totaalpakket, zeker niet als je het vergelijkt met de gemiddelde draagbare Bluetooth-speaker, want dit speakersysteem heeft een adviesprijs van 550 euro.

We kennen echter geen andere Bluetooth-speakers met een vergelijkbare setup als de Sony HT-AX7. Sommige van de beste soundbars hebben wel achterspeakers die, net als hier, kunnen worden opgeladen op de soundbar en vervolgens los kunnen worden gemaakt om ze door de kamer te verspreiden. Sommige van die systemen kan je ook via Bluetooth met je apparaten verbinden, maar die zijn over het algemeen niet echt bepaald draagbaar. Dit hele systeem heeft (met de achterspeakers verbonden) afmetingen van 306 x 133 x 123 mm.

De Sony HT-AX7 is compacter dan je misschien zou verwachten. (Image credit: Future)

De speakers worden omhuld door een simpel, grijs stoffen materiaal. Het is een qua design een vrij apart apparaat, maar hij is zeker niet lelijk. Het lijkt een klein beetje op een groot Lego-steentje wanneer de achterspeakers bovenop de hoofdspeaker zitten. Het matte plastic op de bovenkant voelt alsof het van goede kwaliteit is. Het materiaal buigt een beetje naar binnen wanneer je op de knoppen drukt. De knoppen bestaan uit een aan/uit-knop, een knop voor het verbinden met de Bluetooth, een play/pauze-knop (waarmee je ook telefoontjes kan aannemen, want er zit ook een microfoon op het systeem), knoppen om het volume omhoog en omlaag te doen en de 'Sound Field'-knop waarmee je de surround sound-verwerking toepast.

Zoals we eerder al aangaven, zijn de twee achterspeakers dus verbonden met de hoofdspeaker via magneten en het oplaadsysteem is gelukkig slim ontworpen, dus je hoeft ze niet in een specifieke richting te draaien om ze te kunnen opladen. De magneten zijn niet heel erg sterk. Dat betekent dat je ze vrij gemakkelijk en snel kan pakken, maar ook dat je ze vrij gemakkelijk van de hoofdspeaker af kan stoten. Als je de speaker te snel heen en weer beweegt, wanneer je hem oppakt, dan kan je zomaar een van de achterspeakers op de grond laten vallen. Dit gebeurde bij ons toen we het systeem even snel wilden draaien om de oplaadkabel te verbinden. Gelukkig zitten de speakers vrij stevig in elkaar en had het laten vallen geen negatieve gevolgen. De stoffen afwerking is waarschijnlijk het gedeelte wat het meest risico loopt op schade wanneer het ergens langs schuurt.

De stoffen afwerking maakt de speakers van de Sony HT-AX7 heel gemakkelijk om vast te pakken en het is ook goed voor de akoestiek. (Image credit: Future)

We hadden binnen een minuut de Sony HT-AX7 uit zijn doos gehaald en verbonden met een iPad Pro. Een paar seconden later was ook de surround sound ook al ingeschakeld. Net als bij de al de beste Bluetooth-speakers, was het verbinden en instellen super simpel. Je drukt gewoon de Bluetooth-knop in, verbindt je tablet, telefoon (of een ander apparaat), speelt iets af (zoals een film) en als laatste positioneer je de achterspeakers gewoon waar je wil.

Als je Sony's Sound Field-technologie aan hebt staan, dan klinken de speakers echt goed. We waren in de eerste instantie echter wel een beetje teleurgesteld, omdat de achterspeakers niet echt een groot effect bleken te hebben. Het volume van de achterspeakers en de hoofdspeaker wordt in principe samen bediend en de achterspeakers vonden we standaard iets te zacht staan vergeleken met de hoofdspeaker. Gelukkig konden we in Sony's 'Home Entertainment Connect'-app wel alleen het volume van de achterspeakers verhogen. We merkten dat drie standen hoger dan de standaard voor ons voor de gewenste impact zorgde.

Het effect is geweldig met een tablet of telefoon. We hebben het systeem ook in bed gebruikt, zoals Sony ook in zijn promotiebeelden laat zien. Hierbij plaatsten we de achterspeakers op het headboard van het bed, de hoofdspeaker voor onze voeten op het bed en hadden we een tablet in de hand. Dit is natuurlijk normaal gesproken niet echt hoe we naar films kijken op een tablet of telefoon. Als we niet op een tv kijken, betekent dat meestal dat we in een trein of vliegtuig zitten en dan kies je natuurlijk niet voor Bluetooth-speakers, maar eerder voor een noise-cancelling koptelefoon.

Wat ons pas echt een goed idee leek, was om het systeem te verbinden met een draagbare beamer, dus we hebben ook de Samsung The Freestyle (2022) er even bij gepakt (maar de nieuwere Samsung The Freestyle (2e gen.) is inmiddels natuurlijk een betere keuze). Een goed geluidssysteem vinden voor een draagbare beamer is vrij lastig. De ingebouwde speakers zijn vaak niet geweldig, maar andere speakers of speakersystemen zijn vaak óf niet heel handig om te verbinden of ze zijn veel te groot.

De Sony HT-AX7 is echter ideaal voor bij zo'n draagbare beamer. We konden hem snel verbinden met de Freestyle via Bluetooth en wanneer je klaar bent met het kijken van een film of iets dergelijks, kan je de beamer en de speakers bijvoorbeeld ergens op een plank of in een kast wegzetten, zodat ze niet altijd een vaste ruimte innemen in je kamer. De hele opstelling is ook zo weer neergezet wanneer je weer iets wil gaan kijken.

Dit is natuurlijk niet de opstelling die we hebben gebruikt, maar dit is wel een erg goede combinatie voor een draagbare thuisbioscoopervaring. (Image credit: Future)

Gelukkig is Sony's geluid heel erg effectief bij het kijken van films. De speakers leveren genoeg bas voor tijdens grote actiescènes of indrukwekkende soundtracks, maar tegelijkertijd zijn dialogen ook nog heel goed te verstaan. De speakers klinken ook dynamisch genoeg om geluidseffecten krachtig over te laten komen. Het geluid klinkt breder dan je zou denken en zelfs bij een projectie van een 80-inch scherm voelde het niet alsof het geluid in vergelijking te "klein" klonk.

Er was ook verrassend weinig vertraging tussen het beeld en geluid via de Bluetooth-verbinding en helemaal geen merkbare vertraging tussen de hoofdspeaker en achterspeakers. Het surround sound-effect is echter niet zo effectief als bijvoorbeeld een volledige Sonos-thuisbioscoopsetup. De achterspeakers zijn niet krachtig genoeg om ervoor te zorgen dat het voelt alsof het geluid je echt helemaal omringt (de bas komt ook echt alleen maar uit de hoofdspeaker), maar je kan muziek en geluidseffecten in ieder geval wel beter positioneren dan bij een stereosignaal en die twee losse achterspeakers zorgen dus ook wel voor een meeslependere filmervaring.

Naast de belangrijkste Sound Field-modus zijn er ook nog twee andere audiomodi die misschien wel goed van pas kunnen komen (die je via de app kan activeren). Er is een 'Voice Mode' die kan helpen om stemmen meer naar voren te brengen in de mix en een 'Night Mode' die de bas en het dynamische bereik een beetje beperkt om ervoor te zorgen dat je 's avonds mensen in andere kamers niet wakker maakt als een film ineens wat luider wordt.

We denken dat vooral veel kinderen en studenten films op een tablet zullen kijken en de HT-AX7 is over het algemeen ook wel het meest geschikt voor in een slaapkamer of studentenkamer. Wij vonden het echter dus ook wel een goed accessoire voor bij een kleine beamer.

Dit zijn alle knoppen op de Sony HT-AX7, maar je kan meer opties vinden in de app. (Image credit: Future)

Helaas waren we niet echt onder de indruk van de manier waarop de Sony HT-AX7 omgaat met muziek. De muziekprestaties zorgen ervoor dat die 550 euro in sommige gevallen toch wel lastig te verantwoorden is.

Als dit geluidssysteem maar de helft kostte van wat het daadwerkelijk kost, dan zouden deze muziekprestaties wel acceptabel zijn. Voor deze prijs zijn ze echter erg teleurstellend. De hoge tonen en middentonen worden overstemd door de bas en kunnen zich dus ook niet goed losmaken van het basgeluid. De uiteindelijke mix voelt daardoor dus redelijk beperkt.

We hebben de Sony HT-AX7 ook direct vergeleken met een Sonos Era 100 en de Sonos-speaker klonk duidelijk beter gebalanceerd en gedetailleerder. Die speaker klonk ook wat energieker en dat voor bijna de helft van de prijs van de HT-AX7.

Nou heeft de Sony HT-AX7 natuurlijk wel zijn voordelen. Het grootste voordeel is dat je niet meer afhankelijk bent van één speaker en dat je dus die twee achterspeakers krijgt, die je kan verspreiden door de kamer. Het geluid klinkt daardoor breder en dat is bijvoorbeeld erg handig voor tijdens een feestje. In zo'n situatie is de geluidskwaliteit ook minder belangrijk.

Zoals we al benoemden leveren die achterspeakers echter geen basgeluid en dus wordt maar een gedeelte van de muziek echt door de hele kamer verspreidt. De bas is wel duidelijk aanwezig bij de hoofdspeaker, maar die vult misschien niet je hele kamer. Je kan voor net iets meer dan de prijs van deze speaker ook twee Sonos Era 100-speakers kopen. Als je vooral de draagbaarheid belangrijk vindt, dan kan je ook voor minder geld een Sonos Move 2 kopen. Allebei deze alternatieven leveren betere resultaten als het gaat om geluidskwaliteit.

De cirkel onder de achterspeakers van de Sony HT-AX7 geeft aan dat je hem niet in een bepaalde oriëntatie op de hoofdspeaker hoeft te zetten om hem op te laden. (Image credit: Future)

Het is het ook waard om te benoemen dat er hier totaal geen ondersteuning is voor welke vorm van hi-res audio dan ook. Er is geen LDAC voor hi-res audio via Bluetooth, maar er is ook geen Wi-Fi, geen 3,5mm-audiopoort en geen USB-C-audio-ingang (de USB-C-poort is alleen voor de oplader).

Er is ook geen optische audio-ingang of HDMI-ingang, dus als je hem met een tv of beamer wil verbinden, zal dat apparaat een Bluetooth-verbinding moeten hebben. We snappen dat HDMI ARC misschien een beetje overdreven is voor zo'n klein speakersysteem, maar een optische audio-ingang of een 3,5mm-audiopoort was toch wel fijn geweest en had de HT-AX7 veel flexibeler kunnen maken.

De technische features waar hij wel over beschikt, werken trouwens wel perfect. Dankzij Bluetooth-multipoint kan je hem met twee apparaten tegelijk verbinden en dat werkte voor ons dan ook vlekkeloos. We hadden nooit problemen bij het wisselen tussen een tablet en een beamer.

De batterijduur bleek tijdens onze testperiode ook veel beter te zijn dan wat Sony belooft. Dat zal natuurlijk ook afhankelijk zijn van het volume dat je gebruikt. Sony belooft officieel 30 uur, maar wij haalden met gemak meer dan 40 uur, al was dat wel met het volume op 20% (meer was ook niet nodig in de kleine ruimte waarin we onze tests uitvoerden). Toch vonden we het indrukwekkend, want de achterspeakers waren dus ook losstaand draadloos geluid aan het afspelen en de Sound Field-verwerking was ook geactiveerd. Het is wel een beetje jammer dat de app de batterijduur in stappen van 20% aangeeft. Dat is niet echt heel handig als je een idee wil hebben van hoe lang hij nog mee zal gaan.

Sony raadt een 45W-oplader aan als je wil kunnen opladen en tegelijkertijd de speakers ook nog wil blijven gebruiken. In de verpakking vind je echter alleen een USB-C-kabel. Je kan trouwens wel opladen via een tragere oplader, zoals een 20W-oplader van een telefoon, maar dan duurt het gewoon wat langer.

Ondanks zijn minpunten zijn we toch grote fans van de Sony HT-AX7. Voor zijn adviesprijs zou hij alleen wel wat veelzijdiger mogen zijn en iets beter mogen presteren bij het afspelen van muziek. Als muziek een prioriteit is, dan zouden we dit speakersysteem niet aanraden. Dan kan je misschien, zoals we eerder al aangaven, beter voor twee Sonos Era 100-speakers gaan.

Dit systeem is echter ontworpen om een heel specifiek probleem op te lossen. Het moet dienen als een soort soundbar voor Bluetooth-apparaten, zonder zo groot en onhandig te zijn als een echte soundbar. Dit is voor soundbars wat een draagbare beamer is voor beamers. Je kan de onderdelen er heel gemakkelijk bij pakken voor wanneer je een film wil gaan kijken en je kan ze net zo gemakkelijk ook weer opruimen naderhand. Als je dus een filmliefhebber bent met een vrij weinig ruimte, dan kan de Sony HT-AX7 misschien een geweldige toevoeging zijn aan jouw setup. Helaas is de prijs wel een beetje lastig te verantwoorden en blijven de achterspeakers niet zo stevig zitten op de hoofdspeaker. Als die twee dingen voor jou niet zo'n probleem zijn, dan is dit zeker een aanrader.

De Sony HT-AX7 is ontworpen voor hele specifieke situaties. (Image credit: Future)

Sony HT-AX7 review: prijs en releasedatum

Adviesprijs van 550 euro

Beschikbaar sinds augustus 2023

Met zijn adviesprijs van 550 euro zit de Sony HT-AX7 nogal dicht in de buurt bij speakers zoals de Sonos Move 2. Als je gewoon op zoek bent naar een Bluetooth-speaker, dan zijn er ook veel goede goedkopere opties, zoals bijvoorbeeld de UE Epicboom.

Maar misschien moeten we hem dan ook maar met een aantal soundbars vergelijken. Rond deze prijs is de Sonos Beam (Gen 2) ook een sterkte concurrent als je iets zoekt om met een beamer of tv te verbinden. Die soundbar heeft alleen geen Bluetooth. De Samsung HW-Q800C kan je inmiddels ook binnen dezelfde prijsklasse vinden en die soundbar heeft ondersteuning voor Dolby Atmos, een breder aanbod aan speakers en een losse subwoofer. Natuurlijk creëer je daarmee een vrij gigantische setup die je niet bepaald draagbaar kan noemen.

Sony HT-AX7 review: specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Row 0 - Cell 1 Gewicht: 1,4 kg Afmetingen: 306 x 133 x 123 mm Batterijduur: 30 uur Connectiviteit: Bluetooth 5.2 Drivers: 2x drivers, 2x basradiatoren (hoofdspeaker); 1x driver per achterspeaker Aux-poort: Nee Oplaadpoort: USB-C Microfoon: Ja Waterproof-certificering: N/A

Moet je de Sony HT-AX7 kopen?

Swipe to scroll horizontally Features Hij mist meerdere connectiviteitsopties, maar hij heeft wel die afneembare achterspeakers en dat is een geweldige feature. De batterijduur is ook geweldig. 3,5/5 Audio Indrukwekkend voor zijn formaat bij films en er wordt een goede geluidsbubbel gecreëerd. Hij presteert helaas niet geweldig bij muziek. 3,5/5 Design Compact, stevig, stijlvol en met een aantal slimme designkeuzes. De achterspeakers zitten wel iets te los. 4/5 Prijs-kwaliteit Hij bevindt zich eigenlijk in zijn eigen klasse, dus de prijs-kwaliteit is lastig te bepalen. Als je iets voor het afspelen van muziek zoekt, kan je echter veel meer waar voor je geld krijgen bij andere speakers. 3,5/5

Koop hem als…

Je vaak films en series op je tablet/laptop kijkt en beter geluid wil

Filmliefhebbers die het moeten doen met een kleine slaapkamer of andere kleine ruimte als thuisbioscoop kunnen hiermee genieten van een nieuwe aanpak voor een ruimtelijk geluid. Je kan de filmervaring met deze speakers ook veel beter delen dan met een koptelefoon of oortjes.

Je films en series op een draagbare beamer kijkt en beter geluid wil

De HT-AX7 is een geweldige toevoeging aan je setup als je ook al een beamer met Bluetooth hebt. Dit speakerssysteem biedt namelijk een redelijk groots geluid bij een mooi groot scherm. Verder kan je het ook heel gemakkelijk opruimen als je er klaar mee bent.

Je simpelweg een draagbare speaker zoekt met een lange batterijduur

De meeste draagbare speakers leveren 15-25 uur aan batterijduur, maar dit speakersysteem ging met gemak voorbij de 30 uur tijdens onze tests.

Koop hem niet als…

Muziek jouw prioriteit is

Hoewel muziek niet echt slecht klinkt op de HT-AX7, maar hij is lang niet zo goed als speakers die je voor de helft van de prijs kan krijgen. Als films vooral je prioriteit zijn, dan is muziek luisteren op deze speakers een mooie bonus.

Je andere connectiviteit dan Bluetooth nodig hebt

Je krijgt hier de mogelijkheid om via Bluetooth te verbinden en dat is het dan ook wel. Er is geen bedrade connectiviteit, geen wifi, geen USB-C, maar ook geen verbeterde audio via Bluetooth door audiocodecs zoals aptX of LDAC.

Je een draagbare speaker zoekt waar je niet al te voorzichtig mee hoeft te zijn

Het lijkt erop dat de Sony HT-AX7 wel tegen een klein stootje kan, maar de achterspeakers zijn er vrij gemakkelijk af te stoten en ze blijven zeker niet zitten als je het systeem in een tas doet. Verder zijn de speakers ook niet waterproof en daarom kan je ze ook maar beter niet bij het zwembad gebruiken.



Sony HT-AX7 review: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Sony HT-AX7 Sonos Move 2 Sonos Era 100 Gewicht: 1,4 kg 3 kg 2 kg Afmetingen: 306 x 133 x 123 mm 160 x 241 x 127 mm 120 x 183 x 131 mm Batterijduur: 30 uur 24 uur N/A Connectiviteit: Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB-C Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB-C Drivers: 2x drivers, 2x basradiatoren (hoofdspeaker); 1 driver per achterspeaker 2x schuingerichte tweeters, 1x midwoofer 2x schuingerichte tweeters, 1x midwoofer Aux-poort: Nee Ja (via USB-C-adapter) Ja (via USB-C-adapter) Oplaadpoort: USB-C Sonos-laadring of USB-C N/A (altijd verbonden met stroom) Microfoon: Ja Ja Ja Waterproof-certificering: N/A IP56 N/A

Sonos Move 2

Het feit dat er niet echt een heel erg vergelijkbare apparaten zijn als de Sony HT-AX7, maakt het aanraden van alternatieven redelijk lastig, maar als je gewoon een Bluetooth-speaker rond deze prijs wil kopen die vooral gefocust is op muziek (en veel flexibeler is), dan is dit een geweldige optie. Hij werkt via Bluetooth, wifi en bedrade verbindingen (via een dongle) en klinkt rijk, gedetailleerd en gebalanceerd. Lees onze volledige Sonos Move 2 review.

Sonos Era 100

We hebben het inmiddels al meerdere keren benoemd, maar als je een speaker voor muziek zoekt, dan klinkt deze speaker beter dan de HT-AX7 en hij kost amper de helft. Hij is echter niet draagbaar (hij moet constant met het stopcontact zijn verbonden) en hij kan in zijn eentje ook geen heel surround sound-effect creëren. Lees onze volledige Sonos Era 100 review.

Zo hebben we de Sony HT-AX7 getest

Zoals je kan zien is de Sony HT-AX7 ongeveer even breed als een grote iPad Pro. (Image credit: Future)

Thuis getest in verschillende kamers

Gebruikt voor het streamen van films en muziek

Verbonden met een iPad Pro, iPhone en Samsung The Freestyle (2022)

We hebben de Sony HT-AX7 een week lang thuis getest. Zoals we in de rest van de review al hebben genoemd, hebben we dit speakersysteem gebruikt in combinatie met een 12,9-inch iPad Pro en een Samsung The Freestyle-beamer voor het bekijken van films. We hebben de speakers ook gekoppeld aan een iPhone voor het luisteren naar muziek. Verder hebben we films gestreamd via Netflix, Disney Plus en Apple TV. Muziek hebben we gestreamd via Apple Music.

Voor het testen van de batterijduur, hebben we muziek afgespeeld op de speakers vanaf een telefoon. Hierbij stonden de achterspeakers los van de hoofdspeaker en stond de Sound Field-modus aan.

Lees meer over hoe we testen