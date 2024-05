We konden het nieuwe Bravia Theater Quad-systeem van Sony al horen en het creëert echte Dolby Atmos zonder kabels

Sony lanceerde onlangs haar tv- en audioproductlijnen voor 2024. We hadden de kans om de nieuwe producten op het evenement met eigen ogen en oren te ervaren, en een van de hoogtepunten was de Sony Bravia Theater Quad, een 4-kanaals (4.0) draadloos luidsprekersysteem dat een alternatief is voor de beste Dolby Atmos-soundbars.

De Bravia Theater Quad is Sony's vervanger voor het Sony HT-A9 draadloze surround sound systeem met vier luidsprekers. Net als de HT-A9 bestaat het nieuwe systeem uit een viertal draadloze luidsprekers en een compact bedieningskastje met HDMI 2.1-poorten, geschikt voor 4K/120Hz voor het aansluiten van een tv en een tweede HDMI-bron. Met 2.699 euro is Sony's nieuwe all-in-one beduidend duurder dan de adviesprijs van 1.689 euro van de HT-A9, maar het biedt een sterk verbeterd ontwerp en opwaartse speakers om hoogte-effecten te leveren in Dolby Atmos en DTS:X soundtracks.

Elke Bravia Theater Quad-luidspreker bevat een naar voren gerichte 3-way driverarray naast de naar boven gerichte Atmos-driver. Er is een basreflexpoort aan de onderkant om de basuitvoer te verbeteren en het systeem kan ook worden gekoppeld met de optionele SA-SW5 en SA-SW3 draadloze subwoofers van Sony. Met een diepte van slechts 55 mm kunnen de grijze, vierkante luidsprekers eenvoudig en discreet aan de muur worden bevestigd en ze worden geleverd met een multifunctionele standaard/beugel voor meerdere installatieopties.

De luidsprekerconfiguratie van de Quad met 3-way drivers en naar boven gerichte Atmos-luidspreker (Image credit: Sony)

Sony zegt dat het draadloze speakerpakket een nieuw "dual antenna frequency hopping"-systeem heeft dat een stabielere draadloze verbinding biedt tussen de controlebox en de speakers dan het vorige systeem. Het maakt gebruik van 360 Spatial Sound Mapping, een vorm van verwerking die "fantoomluidsprekers" creëert tussen de echte luidsprekers om een nog meeslepender "koepel" van geluid te creëren, en een Sound Field Optimization-functie kalibreert de audio-uitvoer op basis van de positie van de luidsprekers, de luisterpositie en de indeling en akoestiek van je kamer.

Hoewel het systeem geen middenkanaalluidspreker heeft, kun je met de Acoustic Center Sync-functie een vaste verbinding maken tussen de bedieningskast en een compatibele Sony-tv, zodat de luidsprekers van de tv informatie over het middenkanaal kunnen weergeven in soundtracks. Het ondersteunt ook de nieuwe Voice Zoom 3-functie, die AI gebruikt om stemmen te detecteren en het volume op slimme wijze te verhogen zodat dialogen duidelijk blijven.

Atmos wordt volwassen

De ruimte waarin Sony het systeem had opgesteld was een geluidsopnamestudio op het terrein van Sony, dus het was een goede akoestische omgeving om te luisteren naar demo's van zowel de Bravia Theater Quad als de nieuwe Bravia 9 soundbar. Met de controlebox aangesloten op de nieuwe Sony Bravia 9, maakte de Acoustic Center Sync functie van de tv er een volledig 5.1.4-kanaals systeem van, waarbij de lage tonen werden verzorgd door een SA-SW5 draadloze subwoofer.

(Image credit: Future)

Met ondersteuning voor DTS:X en IMAX Enhanced en Dolby Atmos is het Bravia Theater Quad-systeem klaar voor elk soundtrackformaat en de filmfragmenten die Sony tijdens de demo afspeelde, hadden een dynamische kwaliteit en een sterk meeslepend effect. Vier omhoog gerichte luidsprekers zijn al een uitstekend uitgangspunt voor Dolby Atmos en de 360 Spatial Sound Mapping van het systeem liet films nog mooier en voller klinken.

Soundbar of Theater Quad?

Sony's nieuwe Bravia Theater Quad is het meest geschikt voor eigenaars van Sony-tv's die de Acoustic Center Sync-functie kunnen gebruiken om een middenkanaalluidspreker aan het systeem toe te voegen. Maar de Theater Quad is ook ontworpen om zonder middenkanaalluidspreker te werken, waarbij de verwerking van het systeem een virtueel middenkanaal creëert voor dialogen op dezelfde manier waarop het virtuele luidsprekers creëert tussen de fysieke 4.0.4-kanaals luidsprekerarray via 360 Spatial Sound Mapping.

Het platte ontwerp van de Bravia Theater Quad-luidsprekers is in onze ogen een verbetering ten opzichte van de halfronde luidsprekers die in het vorige HT-A9-systeem werden gebruikt en ze lenen zich ook beter voor wandmontage waardoor ze visueel minder opdringerig zijn. Luidsprekers voor aan de muur, die over het algemeen een betere geluidskwaliteit bieden dan luidsprekers voor in de muur, zijn populair in de thuisbioscoopwereld. Met het Bravia Theater Quad-systeem krijg je niet alleen luidsprekers voor aan de muur met een plat ontwerp, maar ook draadloze connectiviteit om de installatie te vereenvoudigen.

Met een adviesprijs van 2.699 euro kost het Bravia Theater Quad systeem bijna twee keer zoveel als de Sony Bravia 9 soundbar, het nieuwe vlaggenschipmodel van het bedrijf met 13 luidsprekers dat ook 360 Spatial Sound Mapping heeft. Is het twee keer zo goed als de Bravia 9 soundbar? Dat model klonk ook uitstekend in Sony's demo, dus we kunnen niet zeggen dat de Quad hem verslaat. De Bravia 9 en Bravia Theater Quad zijn verschillende oplossingen voor verschillende smaken en nu we ze allebei hebben gehoord, kunnen we ze allebei aanbevelen.