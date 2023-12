Combineer muziek en licht met de stijlvolle Speakerlamp ML-A van Canon

Wat is beter dan een apparaat met één handige feature? Een apparaat met meerdere handige features natuurlijk. In de eerste instantie lijkt de combinatie van een speaker met een lamp misschien een apart idee, maar het is eigenlijk vrij nuttig.

Een Bluetooth-speaker en een compacte lamp plaats je afzonderlijk vaak toch allebei op een bureau of tafel, dus Canon heeft deze twee apparaten gewoon gecombineerd tot één nieuw apparaat met een uniek design.

Het maakt niet uit wat je precies wil doen, met deze Bluetooth-speakerlamp creëer je de ideale sfeer voor werk, ontspanning, entertainment of creativiteit. Dankzij de ingebouwde accu hoef je de ML-A ook niet per se naast een stopcontact te zetten en kan je hem dus gewoon overal mee naartoe nemen.

(Image credit: Canon)

Licht

Als je de Speakerlamp ML-A van Canon voor het eerst ziet, lijkt hij op het eerste gezicht voornamelijk op een lamp, weliswaar een lamp met een uniek, elegant ontwerp.

De ML-A heeft een aluminium behuizing die zorgt voor een robuuste kwaliteit en een verfijnd design dat je niet vaak ziet bij Bluetooth-speakers. De gemiddelde Bluetooth-speaker laat je dan misschien ook niet op tafel staan als je hem niet gebruikt, maar de ML-A ziet er dankzij zijn premium design ook mooi genoeg uit om hem te laten staan als je hem niet gebruikt.

Het lampgedeelte van de Speakerlamp is op zichzelf veelzijdiger dan je misschien in de eerste instantie zou denken. De arm van de lamp is verstelbaar en daardoor kan je hem gebruiken voor een gericht licht (bijvoorbeeld als een bureaulamp), maar ook als een omgevingslicht door het bijvoorbeeld naar boven te richten. Het gaat hier daarnaast om een volledig instelbare ledlamp, waarbij je kan kiezen tussen een warm licht voor een meer ontspannen sfeer of een wit licht voor als je aan de slag wil of bijvoorbeeld wil lezen.

(Image credit: Canon)

Audio

Met het speakergedeelte van de Canon Speakerlamp ML-A kan je zonder kabels naar je favoriete muziek, radiozender of podcasts luisteren en genieten van meeslepend 360°-geluid.

Dit geluid klinkt zelfs bij een laag volume al erg goed dankzij de full-range 10W-luidspreker en de passieve straler. Dat is erg fijn als je de ML-A bijvoorbeeld ook als bureaulamp aan het gebruiken bent en hij dus toch al heel dichtbij staat.

Audio stream je draadloos vanaf mobiele apparaten of vanaf je computer via Bluetooth 5.0 naar de Speakerlamp, net zoals bij andere Bluetooth-speakers. Wie graag een net bureau heeft, zal zeker tevreden zijn, aangezien je geen enkele kabel hoeft aan te sluiten om de speakerlamp te gebruiken.

(Image credit: Canon)

Belangrijkste specs

De ledlamp in de ML-A heeft een levensduur van 30.000 uur en een maximale helderheid van 300 lumen. Zijn warme stand heeft een kleurtemperatuur van 3450 K en zijn witte stand heeft een kleurtemperatuur van 6450 K. De speaker heeft op zijn beurt een 50mm-driver en een passieve straler die worden aangevuld met 'Class D'-versterker met een maximale output van 10W.

De Canon Speakerlamp ML-A heeft een batterij van 2.600mAh en dat geeft hem een batterijduur van 8 uur voor alleen verlichting, 5 uur voor alleen muziek afspelen en ongeveer 3 uur voor het afspelen van muziek én het gebruiken van de verlichting. Het apparaat laadt op via USB-C en is binnen ongeveer 3 uur helemaal opgeladen. Je kan hem bovendien blijven gebruiken terwijl oplaadt.

Voor zo'n multifunctioneel apparaat is de ML-A tot slot redelijk compact en lichtgewicht. Hij heeft een diameter van ongeveer 122 mm, is 310 mm hoog en weegt ongeveer 1,6 kg.

De Canon Speakerlamp ML-A is vanaf 11 december 2023 verkrijgbaar via de website van Canon in twee kleuren, zilver en zwart.