Polar volgt het (slechte) voorbeeld van Garmin en lanceert betaald abonnement

Polar heeft een nieuwe toevoeging aan de Flow-app bekendgemaakt, getiteld "Fitnessprogramma" en bewandelt daarmee hetzelfde pad van bedenkelijke keuzes dat Garmin is ingeslagen met het Connect+-abonnement. Het Fitnessprogramma is namelijk een abonnement waarvoor gebruikers 9,99 euro per maand moeten betalen.

Voor dat bedrag krijg je toegang tot een aanpasbaar trainingsprogramma van vier weken waarvan wordt beweerd dat het "adaptief en wetenschappelijk onderbouwd is" en "gebaseerd op de gegevens die zijn verzameld via de Polar-accounts van gebruikers".

Gebruikers krijgen wekelijkse en maandelijkse beloningen (hoewel niet wordt uitgelegd wat dit inhoudt) en er wordt gezegd dat het "een ideale aanvulling" is voor gebruikers die vragen om nieuwe, meer aanpasbare manieren om te trainen. In een persbericht zegt Polar dat de Polar Flow-app gratis blijft en dat een abonnement niet nodig is om ten volle te genieten van de Polar-producten of Polar Flow.

Polar lijkt de rampzalige ontvangst van Garmins Connect+-abonnement te negeren, een betaald uitbreidingspakket met AI-inzichten bovenop de gratis Connect-app. Het persbericht van Polar gebruikt woorden als "gepersonaliseerd" en "aanpasbaar", wat tegenwoordig meestal iets met AI te maken. Garmins gebruik van AI om zinvolle, gepersonaliseerde inzichten te creëren loopt momenteel niet van een leien dakje, dus het is nog maar de vraag wat Polar precies van plan is.

Er zijn echter enkele verschillen tussen Polars abonnement en dat van Garmin: een woordvoerder van Polar bevestigde dat AI op een bepaald niveau wordt gebruikt om de programma's af te stemmen op individuele gebruikers. Generatieve AI wordt daarentegen niet gebruikt, terwijl dat net de basis vormt van Garmin Connect+.

De woordvoerder van Polar verduidelijkte ook het standpunt van het bedrijf over een betaalmuur voor nieuwe functies: “Het nieuwe Fitnessprogramma heeft geen enkele invloed op de ontwikkeling van andere Polar-services." Het bedrijf zal dus gewoon andere nieuwe functies voor gratis gebruikers blijven ontwikkelen.

Fitnessprogramma is nu beschikbaar voor Android-gebruikers in Europa (ook in Nederland en België). De uitbreiding naar iOS wordt later dit jaar verwacht.