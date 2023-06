Het gemiddelde huishouden heeft minstens één tv tegenwoordig en die staat meestal in de woonkamer. Verder zijn er meer dan genoeg gezinnen met een kleinere tv op de slaapkamer, in de veranda, de speelkamer of het tuinhuis. Tenzij je in een kasteel woont, is niet elke tv 55 inch groot, wat vaak wordt gezien als het gemiddelde formaat. Alle "extra" tv's in huis, zijn gewoonlijk kleiner en hebben een formaat tussen de 30 en 42 inch.

De voorbije jaren hebben OLED TV's grote sprongen gemaakt en hun initiële zwakke punten zijn gericht aangepakt. De eerste generatie OLED TV's was namelijk veel minder helder dan alternatieven met QLED-, LED of lcd-panelen. Daarbij was het risico dat het scherm zou inbranden na verloop van tijd groter dan bij nieuwere OLED TV's. Het gevolg: wil je in 2023 een tv kopen met een iets groter budget voorhanden, dan is de keuze voor OLED enorm snel gemaakt... of niet?

(Image credit: Future)

Hoewel de beeldkwaliteit van OLED TV's steeds beter wordt, is er één aspect dat veel beter kan, met name de beschikbare formaten. De kleinste OLED TV die je momenteel kan vinden in Nederland en België is de LG C3 met een formaat van 42-inch. Dat is zeker niet slecht, maar het is alsnog geen optie voor geïnteresseerden die een 32-inch tv zoeken voor in de slaapkamer. Bij Samsung vind je zelfs geen OLED TV kleiner dan 55 inch, terwijl er genoeg mensen zijn die dat formaat al te groot vinden voor hun woonkamer. Vandaar ook de volgende vraag: "Waar blijven de kleine OLED TV's?"

Kleine tv, klein budget?

We kunnen natuurlijk niet naar LG, Samsung, Philips of Sony toe stappen en rechtuit vragen waarom ze geen kleine OLED TV's maken. Dan stuit je op een goed doordacht marketingpraatje dat je uiteindelijk niets bijleert. Op dezelfde manier haalt het ook niets uit om te vragen wanneer ze dan wel kleinere OLED TV's gaan produceren, aangezien je dan het gebruikelijke antwoord krijgt dat ze niets mogen prijsgeven over toekomstige productlanceringen. Dat brengt ons naadloos naar wat we hier gaan doen: speculeren en weloverwogen gokken waarom er geen kleinere formaten zijn.

(Image credit: Future)

Hoewel kleinere tv's altijd goedkoper zijn dan de grotere opties in dezelfde serie, blijft OLED een relatief dure schermtechnologie. Zo heeft de LG C3 van 42 inch een adviesprijs van 1599 euro, terwijl de LG C2 van vorig jaar nog 1249 euro kostte. Ter vergelijking: de goedkoopste 43-inch 4K tv die je momenteel bij Coolblue kan vinden is de TCL P635 voor 329 euro. Die heeft geen 120Hz refresh rate en gebruikt een LCD-LED-paneel, maar hij kost dan ook 1000 euro minder.

De meeste mensen hebben gewoon geen budget om in elke kamer van het huis een tv van meer dan 1000 euro te installeren. Als je net 2699 euro hebt betaald voor de nieuwste Samsung S95C (55 inch), dan ben je wellicht niet heel enthousiast om 1000 euro uit te geven aan een kleinere tv voor de slaapkamer van een van je kinderen. Het budget voor een extra tv bevindt zich eerder tussen de 250 euro en 500 euro als absolute bovengrens, waardoor kleine OLED TV's buiten het budget zouden liggen. Voor dat geld heb je momenteel namelijk een smartphone met een OLED-scherm van 6,5-inch, maar geen OLED TV van 32 inch.

(Image credit: Samsung)

Geen 4K? Geen OLED

4K tv's zijn de voorbije jaren sterk in prijs gedaald en als OLED geen must is, heb je al makkelijk een 55-inch 4K tv voor 500 euro. Er zijn nog steeds voldoende HD (720p) en FHD (1080p) tv's in allerlei formaten. Bij die lagere resoluties kom je snel tot de conclusie dat er geen OLED te bespeuren is in deze categorie. De reden hiervoor is deels dezelfde als hierboven. Mensen die geen 4K tv kopen, hebben vaak een kleiner budget en zelfs de combinatie van een lagere FHD-resolutie met een OLED-paneel kan de kostprijs de hoogte in duwen.

Er is daarnaast nog een tweede factor die we niet kunnen negeren. Er is namelijk een bepaald punt waarop 4K minder zinvol wordt. Resolutie wordt soms uitgedrukt in ppi (pixels per inch). Hoe hoger de ppi, hoe scherper het beeld eruit zal zien. Zo hebben de Samsung Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus dezelfde resolutie van 1080 x 2340 pixels, maar een verschillende ppi omdat hun schermen niet even groot zijn. Omdat de standaard Galaxy S23 een 6,1-scherm heeft, heeft die een ppi van 425. De Galaxy S23 Plus met 6,6-inch display heeft daarom een lager ppi van 393. Het scherm van de Galaxy S23 ziet er daarom scherper uit, hoewel je dat met het blote oog niet zal kunnen zien.

(Image credit: Future)

Een smartphone is natuurlijk geen tv, dus we maken hieronder de vergelijking met tv's. Zo heeft een tv van 65 inch met 4K-resolutie een ppi van ongeveer 68. Een 42-inch 4K-tv heeft een ppi van ongeveer 100 en is daarom scherper. Laten we zeggen dat 50 ppi ongeveer het minste is dat je wil hebben op een tv en dat 4K tv's daarom bijna nooit groter zijn dan 77 inch. Als we nu gaan kijken naar de ppi van kleinere tv's bij verschillende resoluties, zien we waarom een 4K-resolutie hier minder noodzakelijk is.

Een tv met FHD-resolutie (1080p) van 32 inch heeft bijvoorbeeld een ppi van ongeveer 69, wat zelfs iets hoger is dan de ppi van een 65-inch 4K tv. Een 4K-resolutie bij een 32-inch tv geeft je daarnaast een ppi van ongeveer 138 en hoewel dat mooi is, zal je dat wellicht niet met het blote oog zien, tenzij je ongezond dicht voor je tv plakt. De enige 32-inch 4K tv die je hier kan vinden, is de nieuwe versie van The Frame van Samsung. Voorheen was dit formaat alleen in FHD-resolutie beschikbaar en pas dit jaar is de sprong naar 4K gemaakt. De adviesprijs van 699 euro is hier echter best pittig.

Een 4K-resolutie op kleinere formaten is dus niet erg nuttig en OLED-schermen worden momenteel niet gemaakt voor resoluties lager dan 4K. Combineer deze twee factoren en je krijgt de reden waarom er geen kleine OLED TV's zijn.

Opkomst van OLED-monitoren

De vraag is of we eigenlijk ooit kleine OLED TV's zullen krijgen. Fabrikanten focussen voorlopig nog op 4K tv's en werken ondertussen aan een selectie 8K tv's. Het duurt wellicht nog een tiental jaar voor 8K de standaard wordt in plaats van 4K, maar het lijkt wel een onvermijdelijk iets. De lagere resoluties krijgen als gevolg niet veel aandacht en wij zien daarom niet meteen kleine OLED TV's op de markt.

Een ander segment dat wel OLED aanbiedt in een kleiner formaat, is dat van de (gaming) monitoren. Je hebt bijvoorbeeld de 27-inch LG UltraGear OLED GR95QE-B gaming monitor met 240Hz refresh rate en HDR-ondersteuning. Die geeft je een betere ervaring dan sommige tv's, maar kost helaas ook meer met zijn adviesprijs van 949 euro. De Asus ROG Swift OLED is zelfs letterlijk een monitor van 42 inch met 4K-resolutie en 138Hz refresh rate, die daarmee op gelijke hoogte zit met de LG C3. Hun prijzen zitten ook op gelijke hoogte, aangezien je momenteel 1599 euro kwijt bent aan deze tv... euh... monitor van Asus.

(Image credit: lg)

Wie een kleine OLED TV wil, moet voorlopig genoegen nemen met een OLED-monitor. Nu heb je niet veel meer nodig dan een Google Chromecast van een paar tientjes om die monitor als tv te gebruiken, dus dat probleem is snel opgelost. De hoge prijzen zijn helaas minder snel op te lossen. OLED-monitoren zijn namelijk een vrij nieuw gegeven, waardoor je ze nog niet vindt met hoge kortingen.