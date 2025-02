Microsoft Paint krijgt weer een AI-upgrade met Copilot

Microsoft Paint krijgt een AI-upgrade dankzij een nieuwe Copilot-knop. De AI-assistent van Microsoft kan nu helpen bij het creëren en verbeteren van schetsen of andere MS Paint-creaties. Voorlopig is de update beperkt tot Windows Insiders, maar vermoedelijk zal Microsoft de toegang uitbreiden naarmate de functie verder wordt verfijnd.

Voor degenen met toegang biedt een klik op de Copilot-knop in de Paint-werkbalk een menu met AI-gestuurde functies. Dit omvat onder andere Image Creator, waarmee tekstprompts worden omgezet in afbeeldingen via OpenAI's DALL-E-model, Cocreator, dat AI gebruikt om tekstprompts te combineren met schetsen die je in Paint maakt om een nieuw soort kunstwerk te genereren, en Generative Erase, waarmee objecten (of mensen) uit een afbeelding kunnen worden verwijderd zonder de achtergrond te verstoren.

Dit is niet de eerste keer dat Paint experimenteert met AI. In 2023 begon Microsoft met het toevoegen van Cocreator aan Paint, gevolgd door generative fill, waarmee je delen van een afbeelding kunt verwijderen of wijzigen door de AI instructies te geven om ze te vervangen door iets nieuws. De nieuwste update bundelt simpelweg alle AI-tools onder de Copilot-naam, waardoor ze gemakkelijker te vinden en te gebruiken zijn.

Paint is slechts een van de vele programma's waar Copilot binnen Windows wordt geïntegreerd. De AI is al ingebouwd in de Windows-taakbalk, de Edge-browser, het Office 365-platform en zelfs sommige toetsenborden. Toch sluit de toevoeging van AI aan Microsoft Paint goed aan bij hoe mensen de applicatie daadwerkelijk gebruiken. Het maken en bewerken van afbeeldingen is immers het doel van Paint. Copilot breidt die mogelijkheden gewoon verder uit.

Copilot

Maar dit gaat niet alleen over Paint. Microsoft rolt ook updates uit voor zijn AI-gestuurde zoekfunctie, die eerder deze maand voor het eerst als preview verscheen. Tot nu toe werkte AI-zoekopdrachten alleen met bestanden die lokaal op je pc waren opgeslagen. Met deze nieuwe update wordt dat uitgebreid naar cloudopslag, wat betekent dat je nu ook je OneDrive-foto’s kunt vinden door ze simpelweg te beschrijven.

In plaats van eindeloos door mappen met screenshots en vakantiefoto’s te scrollen, kun je nu iets typen als "zonsondergang op het strand van afgelopen zomer", en de AI doet de rest. Het is een kleine maar belangrijke stap richting een intuïtievere manier om bestanden te beheren.

Paint is misschien niet het meest interessante Microsoft-programma, maar de toevoeging van AI-tools is een opmerkelijke evolutie van een app waarvan velen dachten dat Microsoft hem jaren geleden zou laten vallen.