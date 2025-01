Heb je een hekel aan pop-ups? Google Chrome test AI-functie om er een einde aan te maken

Google's Chrome-browser test een nieuwe functie genaamd PermissionsAI, die is ontworpen om die vervelende pop-ups waarin om toegang tot je locatie of toestemming voor notificaties wordt gevraagd, een stuk minder storend te maken.

De tool maakt gebruik van Google's “Permission Predictions Service” en Gemini Nano v2 om te voorspellen of gebruikers waarschijnlijk een verzoek van een website zullen goedkeuren. Als het antwoord waarschijnlijk nee is, verbergt de functie het verzoek in een minder opdringerige interface, in plaats van het zoals nu prominent in beeld te tonen.

Het idee is dat Chrome AI gebruikt om browsen aangenamer te maken door de kleine irritaties, die zich online kunnen opstapelen, stilletjes af te handelen. PermissionsAI analyseert je eerdere interacties met vergelijkbare verzoeken om je reactie te voorspellen. Als je bijvoorbeeld het type gebruiker bent dat elke notificatie-pop-up weigert, zal PermissionsAI je niet eens lastigvallen met een luid en opvallend verzoek. In plaats daarvan wordt het verzoek discreet vastgelegd in een subtiele interface waar je het later kunt bekijken.

PermissionsAI wordt momenteel getest in Chrome Canary, de experimentele versie van de browser, en is nog niet beschikbaar voor het grote publiek. De functie werkt goed samen met de Safe Browsing-beveiligingstool, die gebruikers beschermt tegen schadelijke websites en kwaadaardige downloads, zodat een verkeerde inschatting geen problemen op je computer veroorzaakt.

Browsen met AI

Dit is alweer een stap van Google om AI in Chrome te integreren. Gemini maakt nu deel uit van veel functies van de browser, waarbij de AI onder andere helpt bij het organiseren van geopende tabbladen, het vergelijken van producten en het opstellen van tekst. PermissionsAI is echter minder opvallend dan andere functies en zou weleens een van de meest gewaardeerde verbeteringen kunnen worden, simpelweg omdat het een veelvoorkomende ergernis wegneemt.

Hoewel het concept eenvoudig is, blijven de details over hoe PermissionsAI werkt vaag. Google heeft niet precies onthuld hoe de AI berekent of je eerder op "Toestaan" dan op "Weigeren" klikt, maar het is aannemelijk dat het systeem sterk leunt op machine learning.

Door patronen in gebruikersgedrag te bestuderen, zou Chrome het aantal onderbrekingen kunnen verminderen en het leven een stuk makkelijker kunnen maken voor webontwikkelaars die klachten krijgen over irritante pop-ups.

Het is de vraag of PermissionsAI en andere door Gemini aangedreven functies de juiste balans weten te vinden tussen behulpzaam en opdringerig. Hoewel het verminderen van pop-upoverlast universeel aantrekkelijk is, zijn AI-gestuurde voorspellingen niet perfect.

Wat gebeurt er als PermissionsAI ten onrechte voorspelt dat je een verzoek niet zou willen goedkeuren en je daardoor een belangrijk pop-upverzoek helemaal mist? We zullen het zien hoe deze functie in de praktijk werkt.