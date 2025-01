Amazfit introduceert de supergoedkope AI-fitnesshorloge Active 2

Amazfit heeft de Amazfit Active 2 onthuld, een AI-aangedreven sporthorloge voor minder dan 100 euro met een opnieuw ontworpen hartslagsensor en spraakbesturing, en het lijkt een serieuze kanshebber voor de beste goedkope smartwatch van 2025.

De Amazfit Active 2 is gepresenteerd tijdens de CES 2025 techbeurs en is een smartwatch met een roestvrijstalen behuizing, een batterijduur van 10 dagen, offline kaarten met turn-by-turn navigatie, 160 sportmodi (waaronder een nieuwe modus voor de populaire Hyrox-competitieve fitnesswedstrijden) en meerdere opties voor bandjes en AMOLED-schermtypes.

De standaardversie, die 99,99 dollar kost in de VS (ongeveer 80 euro, hoewel er nog geen Nederlandse prijzen bekend zijn), wordt geleverd met een rode siliconen band. De premiumversie van 129,99 dollar (omgerekend 105 euro) biedt zowel siliconen als leren bandjes, een verbeterd saffierglazen scherm dat beter bestand is tegen schrammen en scheuren, en een NFC-chip waarmee contactloos betalen mogelijk is (alleen in Europa).

De echte vernieuwing zit echter in de AI-software genaamd Zepp Flow. Met spraakherkenning en de ingebouwde microfoon en luidspreker van de smartwatch kan de Zepp Flow-app je agenda aanpassen, de instellingen van de smartwatch beheren (zoals het aanpassen van de helderheid) en zelfs helpen bij het opstellen van WhatsApp-antwoorden met suggesties.

Daarnaast zijn er meer AI-functies onder de motorkap – de Wild.AI “mini-app” maakt gebruik van AI om “gepersonaliseerde wellness-inzichten te bieden die aansluiten bij [de hormonale en menstruatiecycli van vrouwen]”.

De Amazfit Active 2 is nu beschikbaar voor pre-order in de VS en wordt wereldwijd gelanceerd in februari. Er zijn vooralsnog geen prijzen beschikbaar voor Nederland en België.

Analyse: een voorteken van wat komen gaat

De Zepp Flow-software is al eerder getest op horloges zoals de Amazfit Balance, maar dit is de eerste keer dat we AI-gestuurde spraakassistenten zien op een smartwatch met zo’n lage prijs. Dat deze functionaliteit beschikbaar is voor minder dan 100 dollar is erg indrukwekkend. Dit plaatst de Amazfit Active 2 in dezelfde prijscategorie als Fitbit in plaats van de veel duurdere Apple Watch, en het horloge zal zeker populair worden onder Android-gebruikers die al fan zijn van AI.

Dit is waarschijnlijk hoe de toekomst van AI-gestuurde smartwatches eruitziet, inclusief die van grote Android-spelers zoals Samsung: spraakopdrachten, functionaliteitsverzoeken, Gemini-achtige suggesties voor e-mails en berichten, en gepersonaliseerde gezondheidsinformatie. Dit omvat ook gevoelige functies zoals menstruatietracking naast trainingsschema’s.



Het gebruik van AI voor menstruatietracking roept mogelijk vragen op. Sommige consumenten zijn terughoudend om gevoelige gegevens met chatbots te delen, en dit kan vooral in landen met strikte abortuswetten voor twijfels zorgen. Het vragen om dergelijke persoonlijke informatie zou daardoor potentiële kopers kunnen afschrikken.

Los daarvan is de Amazfit Active 2 een betaalbare fitnesswatch met een stijlvolle uitstraling. Ontworpen voor de “alledaagse atleet” biedt het waarschijnlijk solide activiteits- en slaaptracking, gebaseerd op eerdere modellen van Amazfit. De 160 sportmodi lijken grotendeels verschillende benamingen te zijn, met een beperkte selectie aan GPS-ondersteunde trainingen die unieke statistieken bieden. Denk hierbij aan paslengte en cadans voor hardlopers en vermogensmetingen voor fietsers. We zullen pas definitief weten hoe goed het horloge presteert zodra we het zelf kunnen testen.