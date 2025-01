WhatsApp lijkt binnenkort een AI-make-over te krijgen

WhatsApp lijkt een nieuw design te testen die AI centraal stelt, zoals voor het eerst ontdekt door WABetaInfo. De nieuwe look, te zien in een bètaversie van de Android-app, geeft AI een eigen tabblad en is duidelijk bedoeld om gebruikers aan te moedigen om Meta’s vele AI-tools te gebruiken.

Het WABetaInfo-team ontdekte dat het AI-tabblad functies bevat zoals “Populaire AI-personages” waarmee je kunt chatten en bots die zijn georganiseerd op onderwerp, zoals een bizarre dinerparty waar iedereen een robot is. Er zijn ook AI-gegenereerde stickers, afbeeldingen en een door Meta AI aangedreven zoekmachine.

Dit nieuwe ontwerp lijkt AI zichtbaarder te maken en, vermoedelijk, meer gebruikt. Of dat zal gebeuren, is de vraag, maar Meta lijkt in te zetten op AI als de volgende grote stap in messaging. De veranderingen hebben ook invloed op het tabblad Community's, dat niet langer een eigen plek heeft en in plaats daarvan wordt opgenomen in het Chats-tabblad.

AI WhatsApp

WABetaInfo ontdekte ook dat Meta experimenteert met aangepaste AI-bots die gebruikers binnen WhatsApp kunnen ontwerpen. Door deze functie in WhatsApp te integreren, maakt Meta het gemakkelijker dan via de AI Studio in Instagram, hoewel het nog onduidelijk is hoeveel mensen daadwerkelijk hun eigen chatbots willen bouwen. Gebruikers geven mogelijk de voorkeur aan de vooraf gebouwde bots die door het platform worden aangeboden, of gewoon om te chatten met echte mensen.

De wijzigingen in WhatsApp passen binnen Meta's inspanningen om AI in al zijn platforms te integreren, vooral door het gebruik van de Meta AI-assistent te stimuleren. Als zelfs een klein deel van de meer dan twee miljard WhatsApp-gebruikers begint te communiceren met de AI-producten van Meta, zal het bedrijf daar zeer tevreden mee zijn.

Er is nog geen datum voor de vernieuwing, maar de bètatests suggereren dat het waarschijnlijk een paar maanden zal duren. Als de integratie van ChatGPT in WhatsApp echter zo populair blijkt te zijn als OpenAI hoopt, zou de AI-gefocuste versie van WhatsApp zelfs eerder kunnen verschijnen en worden gekopieerd naar Meta’s hele ecosysteem.