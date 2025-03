Het is officieel: Google Assistant wordt dit jaar vervangen door Gemini voor bijna alle smartphones

Het is al een tijd duidelijk dat Gemini de toekomst van AI-assistenten is volgens Google, en nu is het officieel: Google Assistant zal nog vóór het einde van het jaar van smartphones verdwijnen.

In een blogpost (via 9to5Google) legt Brian Marquardt van Google uit: "In de komende maanden upgraden we meer gebruikers op mobiele apparaten van Google Assistant naar Gemini; en later dit jaar zal de klassieke Google Assistant niet langer beschikbaar zijn op de meeste mobiele apparaten of te downloaden zijn in mobiele appstores."

Als je een telefoon hebt die niet voldoet aan de minimumvereisten voor Gemini, zal de functionaliteit van Google Assistant "voorlopig niet veranderen", maar aangezien die vereisten minimaal 2GB RAM en Android 10 of ouder zijn, zullen de meeste gebruikers de upgrade ontvangen.

Dankzij zijn generatieve AI-mogelijkheden is Gemini veel beter in gesprekken voeren en informatie opzoeken dan Google Assistant, en intussen heeft Gemini ook vrijwel alle taken overgenomen die Google Assistant op mobiele apparaten kon uitvoeren.

Smart speakers en andere apparaten

Het is bijna het einde voor Google Assistant

Voorlopig blijft Google Assistant nog werken op apparaten zoals smart speakers, smart displays en televisies, zegt Google, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat ook deze hardware overstapt naar Gemini.

Voor apparaten die direct met smartphones verbonden zijn, zoals dashboards in auto’s, tablets, koptelefoons en smartwatches, lijkt een upgrade naar Google Gemini sneller op komst dan voor bijvoorbeeld Nest Hubs en Nest Minis. "We kijken ernaar uit om in de komende maanden meer details met jullie te delen," schrijft Marquardt.

In de blogpost wordt ook stilgestaan bij de snelle groei van Gemini en zijn mogelijkheden: de AI-bot is inmiddels beschikbaar in meer dan 40 talen, verspreid over meer dan 200 landen. Volgens Google is Gemini gebouwd om dezelfde missie voort te zetten als Google Assistant.

Er staat ongetwijfeld nog meer op til wat upgrades betreft in de komende maanden. "We hebben de app bijgewerkt om meer van de meest gevraagde functies te ondersteunen, zoals muziek afspelen, timers instellen of acties uitvoeren vanaf je vergrendelscherm," aldus Marquardt.