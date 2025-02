Google Gemini-update maakt de AI nuttiger wanneer je telefoon vergrendeld is

Google is aan het uitbreiden wat Gemini allemaal kan doen vanaf het vergrendelscherm van je telefoon. De nieuwe update voor de AI maakt het mogelijk voor Android-gebruikers om snel toegang te krijgen tot Gemini-extensies, naast de gebruikelijke assistentie van de AI, zonder dat ze daarvoor hun telefoon moeten ontgrendelen. Deze feature staat natuurlijk niet standaard aan, maar je kan hem dus zelf inschakelen als je dit handig vindt.

Om toegang te krijgen tot alles wat Gemini nu te bieden heeft via je vergrendelscherm, moet je óf "Hey Google" óf de ingebouwde activatiemethode voor AI van jouw apparaat (zoals de aan/uitknop ingedrukt houden) gebruiken. Vervolgens kan je op de gebruikelijke manier vragen aan Gemini stellen om gedetailleerde antwoorden te krijgen of je kan de AI een actie laten uitvoeren via een van je andere apps.

Voorheen moest je dus je telefoon ontgrendelen op het moment dat Gemini een andere app nodig had om zijn taak uit te voeren. Dat kon soms wel een beetje vervelend zijn als je de taak gewoon handsfree wilde uitvoeren. Nu kan je dingen zoals herinneringen instellen of vragen wanneer de dichtstbijzijnde Starbucks dichtgaat en hoe ver weg deze is dus ook handsfree regelen op een vergrendelde telefoon.

Gemini kan overigens nog steeds geen persoonlijke informatie uit apps voor bijvoorbeeld je kalender en e-mail halen zonder dat je je toestel eerst ontgrendelt. Dat kan voor sommigen jammer zijn, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk wel veiliger. Je hoeft je hierdoor namelijk geen zorgen te maken dat de AI je persoonlijke informatie zomaar vrijgeeft aan iedereen die een vraag stelt aan je telefoon.

Zo zet je Gemini aan op je vergrendelscherm

(Image credit: Google)

Het activeren van Gemini's nieuwe mogelijkheden rondom extensies is erg eenvoudig. Als je eerder al toestemming hebt gegeven voor de Google Assistant op je vergrendelscherm, of zelfs al voor Gemini zelf, dan zijn de nieuwe mogelijkheden ook meteen geactiveerd.

Als je AI eerder nog geen toegang tot je telefoon had gegeven wanneer deze vergrendeld is, maar je dat nu wel wil, dan moet je eerst de Gemini-app openen. Vervolgens tik je op je profielfoto in de rechter bovenhoek van het scherm en ga je naar Settings. Daar tik je op 'Gemini on lock screen' en in dit submenu zet je bovenaan de pagina de optie aan.

Als je Gemini eenmaal toestemming hebt gegeven om taken uit te voeren vanaf je vergrendelscherm, moet je los daarvan nog wel speciale toestemming geven om de AI berichten te laten sturen aan te laten bellen vanaf je vergrendelscherm (als je dat wil natuurlijk). Daarvoor moet je ook nog je telefoon- en berichten-apps verbinden met de AI.