Wat is DeepSeek? Alles over het ChatGPT-alternatief

Ondanks het feit dat DeepSeek al een paar jaar in ontwikkeling is, lijkt het bijna van de ene op de andere dag te zijn gearriveerd, nadat de release van het R1-model op 20 januari de AI-wereld veroverde. De voornaamste reden is dat het prestaties biedt die kunnen concurreren met ChatGPT-o1 zonder dat het je geld kost. De app staat momenteel op nummer 1 in de App Store van de iPhone als gevolg van de plotse populariteit.

DeepSeek is een Chinese AI-startup en heeft zijn nieuwste LLM's (Large Language Model), DeepSeek-V3 en DeepSeek-R1, ontwikkeld om op gelijke voet te staan met rivalen ChatGPT-4o en ChatGPT-o1, terwijl de API-verbindingen een fractie van de prijs kosten. Door de manier waarop het werkt, gebruikt DeepSeek veel minder rekenkracht om zoekopdrachten te verwerken.

Sommige beveiligingsexperts hebben hun bezorgdheid geuit over de privacy van gegevens bij het gebruik van DeepSeek omdat het een Chinees bedrijf is. Gezien de recente juridische controverse rond TikTok zijn er zorgen dat alle gegevens die DeepSeek vastlegt in handen kunnen vallen van de Chinese staat.

Wat is DeepSeek?

DeepSeek is de naam van de Chinese startup die de DeepSeek-V3 en DeepSeek-R1 LLM's heeft gemaakt. DeepSeek werd in mei 2023 opgericht door Liang Wenfeng, een invloedrijke figuur in de hedgefonds- en AI-industrie.

Het eerste DeepSeek-product was DeepSeek Coder, uitgebracht in november 2023. DeepSeek-V2 volgde in mei 2024 met een goedkoop abonnement dat opschudding veroorzaakte in de Chinese AI-markt en rivalen dwong hun prijzen te verlagen.

De huidige LLM-modellen van het bedrijf zijn DeepSeek-V3 en DeepSeek-R1. Beide hebben indrukwekkende prestaties vergeleken met hun rivalen, maar gebruiken aanzienlijk minder bronnen vanwege de manier waarop de LLM's zijn gemaakt. DeepSeek-V3 is een algemeen model, terwijl DeepSeek-R1 zich richt op denkwerk.

DeepSeek is in staat geweest om snel LLM's te ontwikkelen door gebruik te maken van een innovatief trainingsproces dat gebaseerd is op trial-and-error om zichzelf te verbeteren. In essentie leren de LLM-modellen van DeepSeek dus op een manier die vergelijkbaar is met menselijk leren, door feedback te krijgen op basis van hun acties. Ze maken ook gebruik van een MoE (Mixture-of-Experts) architectuur, zodat ze slechts een klein deel van hun parameters op een bepaald moment activeren, wat de serverkosten aanzienlijk verlaagt en ze efficiënter maakt.

(Image credit: Apple/DeepSeek)

Om DeepSeek als chatbot te gebruiken, ga je gewoon naar DeepSeek.com en klik je op Start Now. Je moet een account aanmaken om het te kunnen gebruiken, maar je kunt ook inloggen met je Google-account. Je kunt ook de DeepSeek-app voor iOS of Android downloaden en de chatbot op je smartphone gebruiken.

DeepSeek prijs: wat kost het en is er een abonnement?

Je hoeft je niet te abonneren op DeepSeek omdat het, in zijn chatbotvorm tenminste, gratis te gebruiken is. De DeepSeek-chatbot gebruikt standaard het V3-model, maar je kunt op elk moment overschakelen naar het R1-model door simpelweg te klikken of te tikken op de "DeepThink (R1)" knop onder de prompt bar.

Als je DeepSeek professioneler wilt gebruiken en de API's wilt gebruiken om verbinding te maken met DeepSeek voor taken zoals codering op de achtergrond, dan zijn er kosten aan verbonden. Op dit moment kost het slechts 0,55 dollar per miljoen input tokens en 2,19 dollar per miljoen output tokens. Dit is zeer voordelig tegenover de API van OpenAI, waar dit respectievelijk 15 dollar en 60 dollar kost.

DeepSeek en ChatGPT: wat zijn de verschillen?

De LLM mag dan wel superkrachtig zijn, DeepSeek lijkt vrij basic te zijn in vergelijking met zijn rivalen qua functies. Chatten met de chatbot gaat precies hetzelfde als met ChatGPT: je typt gewoon iets in de promptbalk, zoals “Vertel me over de Romeinen” en je krijgt een antwoord, dat je vervolgens kunt uitbreiden met extra prompts, zoals “Leg me dat uit alsof ik een 6-jarige ben”. De antwoorden die je krijgt van de twee chatbots lijken erg op elkaar.

Wat je vooral zult merken, is dat DeepSeek beperkt is doordat het niet alle extra's bevat die je krijgt bij ChatGPT. Je zult bijvoorbeeld merken dat je geen AI-afbeeldingen of video kunt genereren met DeepSeek en je krijgt geen van de tools die ChatGPT biedt, zoals Canvas of de mogelijkheid om te communiceren met aangepaste GPT's zoals “Insta Guru” en “DesignerGPT”.

Als je een ChatGPT Plus-abonnee bent, zijn er verschillende LLM's die je kunt kiezen als je ChatGPT gebruikt. In DeepSeek heb je er maar twee: DeepSeek-V3 is de standaard en als je het geavanceerde redeneermodel wilt gebruiken, moet je op de knop "DeepThink (R1)" tikken of klikken voordat je je prompt invoert.

(Image credit: Apple/OpenAI/DeepSeek)

Er zijn ook minder opties in de instellingen om DeepSeek aan te passen, dus het is niet zo eenvoudig om de antwoorden te verfijnen. Kortom, DeepSeek voelt erg aan als ChatGPT zonder alle toeters en bellen. We hebben zowel DeepSeek als ChatGPT getest met dezelfde prompts om te zien aan welke we de voorkeur gaven.

DeepSeek en ChatGPT: grootste verschillen DeepSeek: gratis te gebruiken, veel goedkopere API's, maar alleen basis chatbotfunctionaliteit.

ChatGPT: abonnement op Plus of Pro vereist voor geavanceerde functies.

Een van de beste functies van ChatGPT is de ChatGPT-zoekfunctie, die onlangs voor iedereen met het gratis plan beschikbaar is gemaakt. Hiermee kun je het internet doorzoeken met behulp van de conversationele benadering. DeepSeek heeft ook een zoekfunctie die op precies dezelfde manier werkt als die van ChatGPT.

Tot slot kun je afbeeldingen uploaden in DeepSeek, maar alleen om er tekst uit te halen. ChatGPT daarentegen is multimodaal, dus het kan een afbeelding uploaden en alle vragen beantwoorden die je erover hebt.

DeepSeek search en ChatGPT search: wat zijn de verschillen?

AI-zoeken is een van de coolste toepassingen van een AI-chatbot die we tot nu toe hebben gezien. Het stelt je in staat om het internet te doorzoeken met behulp van dezelfde soort conversationele prompts waarmee je normaal gesproken een chatbot gebruikt.

Net als ChatGPT heeft DeepSeek een zoekfunctie. Tik/Klik gewoon op de knop Search en welke prompt je ook intypt, het wordt een zoekopdracht. Makkelijker dan dat kan het eigenlijk niet. Zodra je je zoekopdracht hebt uitgevoerd, bijvoorbeeld naar pizzarestaurants in je stad, kun je vervolgvragen stellen, zoals “Als je hieruit één restaurant zou moeten kiezen, welk zou dat dan zijn?”.

(Image credit: DeepSeek)

DeepSeek beantwoordt je vraag door één restaurant aan te bevelen en de redenen daarvoor te geven. Het is deze mogelijkheid om de eerste zoekopdracht op te volgen met meer vragen, alsof het een echt gesprek is, die AI-zoekfuncties bijzonder nuttig maakt.

Zowel ChatGPT als DeepSeek stellen je in staat om te klikken om de bron van een bepaalde aanbeveling te bekijken, maar ChatGPT organiseert al zijn bronnen beter zodat je ze gemakkelijker kunt raadplegen. Wanneer je op een bron klikt, wordt de zijbalk met citaten geopend voor gemakkelijke toegang. In tegenstelling tot ChatGPT is DeepSeek een beetje meer basic in de manier waarop het zoekresultaten weergeeft.

Hoe gebruik je DeepSeek-R1 voor diepgaander denkwerk

(Image credit: DeepSeek)

DeepSeek-R1 is een geavanceerd redeneermodel dat op gelijke hoogte staat met het ChatGPT-o1 model. Deze modellen zijn beter in wiskundevragen en vragen die dieper nadenken vereisen, dus duurt het meestal langer om te antwoorden, maar ze zullen hun redenering op een meer toegankelijke manier tonen.

Om R1 te gebruiken in de DeepSeek-chatbot druk je gewoon op de DeepThink(R1)-knop voordat je je vraag invoert. De knop bevindt zich op de promptbalk, naast de zoekknop en wordt gemarkeerd wanneer deze is geselecteerd.

Wanneer je je vraag stelt, zal je merken dat DeepSeek langzamer antwoordt dan normaal. Je zal ook merken dat het lijkt alsof DeepSeek een gesprek met zichzelf voert voordat het antwoord wordt gegeven. Dat is zodat je het redeneringsproces kunt zien dat het heeft doorlopen om het antwoord te geven.

Hoe wissel je van ChatGPT naar DeepSeek

Een ding om in gedachten te houden voordat je ChatGPT laat vallen voor DeepSeek is dat je niet de mogelijkheid hebt om afbeeldingen te uploaden voor analyse, afbeeldingen te genereren of een aantal van de extra tools zoals Canvas te gebruiken waarmee ChatGPT zich onderscheidt.

Als je alleen vragen wil stellen aan een AI-chatbot, code wil genereren of tekst uit afbeeldingen wil halen, dan zul je merken dat DeepSeek op dit moment aan al je behoeften lijkt te voldoen zonder dat het je iets kost.

We hebben ook gemerkt dat we af en toe een “high demand” bericht van DeepSeek kregen waardoor onze zoekopdracht mislukte. DeepSeek is momenteel nog steeds volledig gratis te gebruiken en dat is een groot voordeel.