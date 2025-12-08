Apple Fitness Plus komt na vijf jaar eindelijk naar Nederland

Na een lange wachttijd is het officieel: Apple Fitness+ wordt vanaf 15 december 2025 beschikbaar in Nederland. De fitness- en wellnessdienst van Apple werd al in 2020 gelanceerd in de Verenigde Staten, maar bereikt ons land nu pas als onderdeel van Apple’s grootste internationale uitrol tot nu toe.

Apple Fitness+ geeft toegang tot begeleide workouts en trainingsprogramma’s die volledig zijn geïntegreerd in het Apple-ecosysteem. De focus ligt op trainen wanneer en waar het jou uitkomt, met sessies die variëren van vijf tot vijfenveertig minuten. Het aanbod bestaat uit onder meer krachttraining, HIIT, pilates, yoga, dans, fietsen, roeien, kickboksen en meditatie. Alle trainingen zijn Engelstalig, maar worden in Nederland ondersteund met Nederlandse ondertiteling.

De dienst is te vinden in de Apple Fitness-app, die in Nederland misschien beter bekendstaat als Conditie, en is te gebruiken op iPhone, iPad en Apple TV. In combinatie met een Apple Watch verschijnt tijdens het trainen realtime informatie in beeld, zoals hartslag, verbrande calorieën en de voortgang van je Activiteitsringen. Opvallend is dat Apple Fitness+ ook hartslagmetingen ondersteunt via AirPods Pro 3 en Powerbeats Pro 2, waardoor je statistieken kunt zien zonder dat je een horloge draagt.

Fitness+

Fitness+ richt zich niet alleen op losse workouts, maar ook op langere begeleiding. Met Custom Plans stelt de dienst persoonlijke trainingsschema’s samen op basis van je voorkeuren, beschikbare tijd en niveau, aangevuld met specifieke trajecten voor beginners en voor wie juist extra uitdaging zoekt. Muziek speelt daarbij een belangrijke rol, met workouts per genre en speciale sessies rond één artiest, waaronder nu ook een K-Pop-categorie.

Voor wie liever naar buiten gaat, is er Time to Walk: begeleide wandelingen met audioverhalen van bekende gasten, waaronder Formule 1-coureur Yuki Tsunoda. Daarnaast biedt Apple programma’s die gericht zijn op concrete doelen, zoals het trainen voor een eerste vijf kilometer of yoga voor hardlopers.

Prijs en beschikbaarheid

In Nederland kost Apple Fitness+ 9,99 euro per maand of 79,99 euro per jaar en het abonnement kan gedeeld worden met maximaal vijf gezinsleden. Bij aanschaf van een nieuw Apple-apparaat, waaronder een iPhone, Apple Watch of Apple TV, krijg je drie maanden gratis toegang.

Apple Fitness+ is vanaf 15 december 2025 beschikbaar in Nederland, net op tijd voor de nieuwe goede voornemens volgend jaar.