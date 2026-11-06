Je smart-tv houdt je mogelijk nog steeds in de gaten, zelfs als je tracking uitschakelt

In september beschuldigde een verslag LG ervan dat het "216.000.000 spionage-tv's' heeft gecreëerd. LG ontkent dit natuurlijk, maar die ontkenning is niet goed genoeg voor een Portugese consumentenorganisatie. Die organisatie pleit er nu voor dat meerdere smart-tv's uit de verkoop worden gehaald en dat andere tv's updates moeten krijgen om de privacy van gebruikers beter te beschermen.

De organisatie in kwestie, Citizens Voice, wil dat de Portugese rechtbank de verklaring van LG toetst aan de hand van de bevindingen van techwebsite TEK Notícias. Volgens die website gaat LG in zijn verklaring niet rechtsreeks in op tests waaruit bleek dat de tv's audio opsloegen terwijl ze offline waren. Ook specifieke beveiligingslekken in webOS worden volgens de website niet behandeld.

Citizens Voice wil dat de rechtbank dit onderzoekt en bepaalt of deze dataverzameling inbreuk maakt op de rechten van consumenten. Als dat het geval is, zou er actie moeten worden ondernomen tegen niet alleen LG, maar schijnbaar ook tegen retailers.

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LG zal niet de enige tv-fabrikant zijn die in spanning afwacht wat hier gaat gebeuren en ook andere organisaties die zich bezighouden met consumentenrechten zullen goed opletten. Hoe smart-tv's omgaan met privacy is momenteel een veelbesproken onderwerp. Uit een losstaand onderzoek van eerder dit jaar bleek ook dat smart-tv's van allerlei verschillende fabrikanten de privacyvoorkeuren van gebruikers negeerden (bewust of onbewust).

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(Image credit: Northeastern University)

Watching the Watchers is een onderzoek van wetenschappers aan de Northeastern University naar Amerikaanse smart-tv's en hun gebruik van automatische contentherkenning (ACR) (via The Verge).

Zoals de onderzoekers uitleggen: "2% van Amerikaanse huishoudens heeft een smart-tv die screenshots kan maken van alles wat er op het scherm verschijnt en die kan doorsturen. We hebben gemeten waar die data heengaan, en of het uitschakelen van de functie hier daadwerkelijk een einde aan maakt."

De onderzoekers testten 12 verschillende consumenten-tv's van verschillende merken, waaronder modellen met Samsungs Tizen OS, LG's webOS, Roku OS, Google TV, Fire TV, VIDAA en Smartcast OS.

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Hoewel de meeste besturingssystemen zich relatief netjes leken te gedragen, en ACR alleen gebruikten bij hun eigen streamingdiensten (en verboden van Netflix en andere externe partijen respecteerden), bleek er toch een probleem te zijn. De meeste toestellen geven gebruikers de mogelijkheid om ACR uit te schakelen, maar die instelling werkte slechte bij vier platformen volledig naar behoren: webOS, Google TV op Sony-tv's, VIDAA OS en Fire TV OS.

Vooral de resultaten bij Samsung zijn zorgwekkend. Bij alle dertig van de tests die werden uitgevoerd met Samsungs eigen streamingdienst werd namelijk nog steeds netwerkverkeer waargenomen dat overeenkwam met ACR-activiteiten, zelfs nadat de functie was uitgeschakeld. Bij Vizio-tv's leek het uitschakelen van ACR zelfs helemaal geen verschil te maken. In alle tests waarbij gebruikers zich hadden afgemeld, bleef de tv gegevens versturen naar het ACR-eindpunt van Amazon Kinesis, zonder enige afname van het netwerkverkeer.

De onderzoekers gaan in hun rapport nog veel dieper op de resultaten in, maar de belangrijkste conclusie is duidelijk: afhankelijk van je specifieke smart-tv betekent het uitschakelen van ACR niet noodzakelijk dat de functie ook daadwerkelijk volledig wordt uitgeschakeld.

Daarbij hoort wel een belangrijke kanttekening. De ACR-gegevens worden doorgaans versleuteld verstuurd (met VIDAA OS als uitzondering). Daardoor kunnen de onderzoekers niet met 100% zekerheid vaststellen dat het verzonden netwerkverkeer bij alle platform daadwerkelijk ACR-gegevens bevat. Ze kunnen alleen concluderen dat er sterke aanwijzingen zijn die dit suggereren.

Het lijkt er op dat dit dus weer een voorbeeld is van technologiebedrijven die de grenzen opzoeken van wat ze met gebruikersgegevens kunnen doen. Het is ook geen verrassing dat ze hierbij uiteindelijk op weerstand stuiten van consumentenorganisaties en privacywetgeving.

Het zou toch wel fijn zijn als tv-fabrikanten gewoon netjes van tevoren aangeven wat voor data ze gebruiken en wat ze ermee doen, plus dat het uitschakelen van gegevensverzameling ook echt doet wat het moet doen. Waarschijnlijk is die aanpak uiteindelijk ook goedkoper dan een rechtszaak (of meerdere rechtszaken in verschillende landen).