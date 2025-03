Sommige iPhone 16e-gebruikers melden Bluetooth-audioproblemen die mogelijk door iOS worden veroorzaakt

De iPhone 16e is een volledig herontwerp van de iPhone SE en verbetert het "budget" model op vrijwel elk vlak. Toch lijkt er één punt te zijn waar het nieuwe toestel voor sommigen tekortschiet, wat heeft geleid tot een golf van klachten van gebruikers.

Het probleem lijkt te liggen bij de Bluetooth-audiofunctionaliteit van de iPhone 16e. Specifiek merken veel gebruikers op dat het geluid soms hapert of zelfs helemaal wegvalt wanneer ze de telefoon verbinden met een Bluetooth-speaker of -koptelefoon. Volgens sommige meldingen treedt de bug vooral op wanneer meerdere Bluetooth-apparaten tegelijkertijd gekoppeld zijn.

Het probleem is door verschillende mensen aangekaart op Reddit, X (of Twitter) en Apple’s officiële supportforums. De klachten gaan al enkele weken terug, wat erop wijst dat de bug mogelijk al sinds de lancering van de iPhone 16e in midden februari aanwezig is. We hebben Apple om een reactie gevraagd en zullen dit artikel bijwerken zodra we iets horen.

Vergelijkbare problemen lijken bij andere toestellen in de iPhone 16-serie niet op grote schaal voor te komen, wat suggereert dat dit probleem specifiek is voor Apple’s nieuwste smartphone.

Oorzaak is nog onbekend

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Toen Apple de iPhone 16e lanceerde, was het de eerste iPhone die werd uitgerust met Apple’s C1-chip, een mobiele modem die verantwoordelijk is voor 5G-connectiviteit. Maar als je denkt dat die nieuwe chip iets te maken heeft met het probleem, zit je waarschijnlijk verkeerd.

Eerdere geruchten suggereren namelijk dat Apple werkt aan een eigen Bluetooth-chip, maar dat deze nog niet klaar is voor massaproductie. Dat betekent dat Bluetooth, net als bij andere iPhones, nog steeds wordt aangestuurd door externe componenten, en die andere smartphones lijken geen last te hebben van deze bug.

De oorzaak blijft dus een mysterie. Het is onduidelijk of het probleem te maken heeft met iOS (en zo ja, op welke manier), maar sommige gebruikers melden dat de recentste iOS 18.3.2-update het probleem niet heeft verholpen.

Een aantal gebruikers heeft contact opgenomen met Apple’s supportteam, dus hopelijk is het bedrijf op de hoogte en werkt het aan een oplossing. Met iOS 18.4 in aantocht hopen we dat deze veelbesproken bug snel wordt verholpen.