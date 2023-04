Sony’s nieuwe goedkope noise-cancelling oordopjes hebben technologie die kan concurreren met de AirPods Pro 2

Sony heeft een nieuw paar noise-cancelling oordopjes aangekondigd, genaamd de Sony WF-C700N. Ze maken gebruik van veel van dezelfde technologie die je ook vindt in de duurdere (en fantastische) Sony WF-1000XM4-oortjes. Dat zijn oordopjes die we nog steeds bovenaan hebben staan op onze lijst van de beste draadloze oortjes en dat jaren na hun release. Deze nieuwe oortjes van Sony zijn echter veel kleiner, lichter en goedkoper.

De Sony WF-C700N kosten 130 euro en zijn vanaf april 2023 beschikbaar. Een precieze releasedatum heeft Sony nog niet gegeven.

Ondanks het feit dat deze oortjes een grote selectie aan technologie bevatten (waar we zo op terugkomen) die op papier kan concurreren met premium oortjes zoals de Apple AirPods Pro 2, ligt de focus bij de Sony C700N op comfort en stijl.

Deze oordopjes zijn bijvoorbeeld 37 procent lichter en 38 procent kleiner dan de WF-1000XM4. Dat betekent dat ze minder ver uit je oren steken, beter geschikt zijn voor kleinere oren en ook steviger in je oren blijven zitten door hun lichtere gewicht. Daarnaast zorgt een nieuwe coating op de oortjes er volgens Sony voor dat ze ook beter op hun plek blijven zitten door zich beter aan je oor vast te houden.

Het feit dat ze kleiner zijn, moet ook helpen bij het verminderen van windgeluiden in de ANC-modus en Sony zegt dat er ook een nieuw soort "gaas" over de externe microfoons zit om de windgeluiden nog beter tegen te houden.

Qua stijl leveren deze oordopjes een discreet uiterlijk, een mooie oplaadcase en vier kleurvarianten om uit te kiezen: zwart, wit, lavendel en salie(groen). Wij hebben de groene versie gekregen om te testen, maar die kleur lijkt meer op mintijs.

(Image credit: Sony)

Vol met technologie

Qua technologie-features krijg je op deze oortjes dingen zoals adaptieve, actieve noise-cancelling, Bluetooth 'multi-point pairing' om met twee apparaten tegelijk te verbinden, Sony's DSEE-upscalingtechnologie om middelmatige geluidskwaliteit beter te laten klinken, ondersteuning voor '360 Reality Audio'-muziek met ruimtelijk geluid en dit is werkt ook allemaal met de Sony Headphones-app, waarin je ook de EQ- en noise-cancelling-instellingen kan aanpassen.

Sony's app maakt het heel gemakkelijk om te wisselen tussen verschillende niveaus van ANC voor in verschillende omgevingen (zoals een bepaald niveau voor op het werk en een bepaald niveau voor in de trein). De oortjes kunnen automatisch tussen deze niveaus wisselen, maar je kan ook zelf niveaus instellen. Dat soort opties zie je niet vaak bij oordopjes in deze prijsklasse.

Het geluid wordt geproduceerd door een 5mm driver in elk oor. Dat is dezelfde grootte als in de indrukwekkende Sony LinkBuds S, maar wel iets kleiner dan in de Sony WF-1000XM4.

De batterijduur is hier helaas minder indrukwekkend. Je krijgt 7,5 uur aan luistertijd met een volle batterij. Dat is op zich wel vergelijkbaar met veel van de beste noise-cancelling oordopjes, maar Sony zegt dat er ook maar één extra oplaadbeurt in de oplaadcase zit. De totale batterijduur is dan dus 15 uur en dat is toch wel weinig tegenwoordig, ook al kan je wel nog de 20 uur halen als je de ANC uitzet.

De oortjes hebben ook een IPX4-certificering voor waterbestendigheid, dus ze zijn ook wel geschikt voor lichte workouts, waarbij je een beetje gaat zweten.

Het ziet ernaar uit dat deze oordopjes best wel eens een groot succes kunnen gaan worden, als we ervan uitgaan dat de batterijduur goed genoeg is. Sony levert in principe altijd audio met een goede prijs-kwaliteitverhouding, zoals ook te merken was bij de recente, goedkope Sony WH-CH520-koptelefoon en de uitstekende Sony WF-C500-oortjes (waar deze boven staan binnen de productlijn).

Onze enige klacht over deze aankondiging is eigenlijk dat het niet om de Sony WF-1000XM5-oortjes gaat, waarvan we ook verwachten dat deze er binnenkort zullen aankomen. Voor nu zijn we echter zeer benieuwd naar de prestaties van deze nieuwe oortjes en als je op zoek bent naar goede budgetvriendelijke oortjes, dan zouden we aanraden om de Sony WF-C700N in de gaten te houden.