Sony WF-1000XM5 oordopjes worden naar verluidt kleiner en laden sneller op

Een nieuw lek rond de Sony WF-1000XM5 oordopjes is opgedoken en het lijkt erop dat Sony het ontwerp flink heeft afgeslankt tegenover de Sony WF-1000XM4. We wisten al dat de oordopjes eraan komen dankzij hun verschijning in de FCC database in de VS, waarin producten komen te staan die voldoen aan allerlei vereisten en certificaten om verkocht te worden. We hadden echter nog geen foto's gezien van het ontwerp.

Die zien we nu wel in het lek van The Walkman Blog (opens in new tab). De foto's zijn blijkbaar afkomstig van een certificering, maar zijn in sommige gevallen bewerkt en ontdaan van watermerken, zodat ze makkelijker te bekijken zijn. Het ontwerp is ten eerste een stuk compacter dan dat van de huidige WF-1000XM4, maar misschien niet zo slank als de Sony Linkbuds S.

Voor de duidelijkheid: de Linkbuds S wegen slechts 4,8 gram per oordopje, terwijl elk Sony WF-1000XM4 oordopje 7,3 gram weegt. Op basis van de gelekte foto's gokken we dat de WF-1000XM5 oordopjes ergens tussen deze twee in zullen zitten. De onderkant van de oordopjes is daarnaast niet meer helemaal plat en lijkt veel ergonomischer gevormd om beter in het oor te passen.

(Image credit: The Walkman Blog)

De oplaadcase lijkt een compact, maar verder een relatief onopvallend ontwerp te hebben. Daarnaast kan je hem zowel draadloos als via USB-C opladen. De grootste verandering hier betreft het vermogen, want vermeld op de onderkant van de behuizing zien we 5 V = 230mAh, vergeleken met 5 V = 140mAh bij de WF-1000XM4.

Compacte krachtpatsers

(Image credit: The Walkman Blog)

De huidige Sony WF-1000XM4 earbuds horen bij de beste draadloze oordopjes op de markt, dankzij hun solide mix van geweldige geluidskwaliteit en eersteklas noise-cancelling. Het ontwerp van de oordopjes blijft grotendeels hetzelfde, dus je krijgt wellicht weer aanraakbediening op de oortjes zelf.

Wat weten we nog meer? Die FCC aanvraag van een paar weken geleden bevestigt Bluetooth versie 5.3, wat betekent dat ondersteuning voor Bluetooth LE Audio in theorie mogelijk is. Sony kan daarentegen kiezen om LE Audio te laten vallen ten voordele van zijn eigen LDAC Hi-Res Audio.

Wanneer zijn ze te koop en hoeveel gaan ze kosten? Dat kun je helaas niet afleiden uit foto's en dossiers. Laten we niet vergeten dat Sony de WF-1000XM5 nog niet officieel heeft aangekondigd. Op basis van de vorige generaties verwachten we een prijs rond de 275 euro. Het goede nieuws is dat deze oordopjes gewoonlijk snel in prijs dalen. Als je een paar maanden geduld hebt, zal je ze vermoedelijk onder de 200 euro kunnen vinden.