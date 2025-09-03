iPhone Fold krijgt geen Touch ID-sensor onder het display en dat is ook wel logisch

Na jaren geruchten zijn we inmiddels misschien nog maar zo'n 12 maanden verwijderd van de lancering van de eerste vouwbare iPhone. Volgens een bekende tipgever zal het vouwbare toestel voorzien worden van een Touch ID-sensor, maar niet onder het display (zoals eerder werd gespeculeerd). Touch ID zou volgens deze leaker verwerkt worden in de aan/uitknop.

De leaker in kwestie is Apple-analist Ming-Chi Kuo. Dit is een van de meer betrouwbare bronnen als het gaat om voorspellingen over Apple en dit is dus een reactie op de bestaande geruchten dat de vingerafdruksensor van de iPhone Fold onder het display zou zitten, net als bij veel van de beste Android-smartphones.

Apple heeft echter nog nooit een Touch ID-sensor onder het display van een van zijn producten geplaatst. De technologie is echter wel al verschenen in de aan/uitknoppen van verschillende iPads. Dat was voor het eerst het geval bij de iPad Air 4 die werd aangekondigd in september 2020.

Volgens Kuo is dit dus ook de aanpak waar Apple voor kiest bij de vouwbare iPhone. De analist geeft dit nu ook al een aantal maanden aan, maar vond het blijkbaar toch nodig om het nog eens extra duidelijk te maken gezien de hoeveelheid geruchten die het dus alsnog over een sensor onder het display hebben.

Geen Face ID?

Six months ago, I predicted the foldable iPhone would use side-button Touch ID. There are now market rumors that it will adopt an under-display ultrasonic fingerprint sensor, but I think that’s unlikely. It’s expected that Luxshare ICT will supply the side-button Touch ID module… https://t.co/KsGu49JXkPSeptember 1, 2025

Het is het wel waard om te vermelden dat Kuo een Touch ID-sensor onder het display niet compleet uitsluit, maar simpelweg aangeeft dat het "onwaarschijnlijk" is op dit punt. Daarnaast noemt Kuo ook al een specifieke fabrikant die Apple van de Touch ID-module voor de aan/uit-knop zou voorzien.

We horen inmiddels al een tijdje dat de vouwbare iPhone dus wel een of andere vorm van Touch ID zal gebruiken. De meest waarschijnlijke reden dat Apple hier niet lijkt te kiezen voor Face ID, is dat de benodigde camera's en sensoren het toestel te dik zouden maken.

Het is dan dus ook wel logisch dat Apple misschien gewoon kiest voor de technologie die ook al aanwezig is in sommige van zijn tablets. Op die manier kunnen de kosten ook zo laag mogelijk worden gehouden, plus je zou de vouwbare iPhone ook een beetje als een soort iPad kunnen zien (met mogelijk een 7,8-inch scherm).

We weten waarschijnlijk pas zeker wat voor technologie er wordt gebruikt in september 2026. De meeste tipgevers zijn het er namelijk over eens dat de iPhone Fold dan officieel onthuld wordt. In de tussentijd hebben we volgende week eerst nog te maken met de onthulling van de iPhone 17-serie.