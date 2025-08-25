De Apple iPhone 17 is mogelijk toch niet het laatste model met de cameraregelaar

Vorige week hoorden we een gerucht dat de iPhone 17 de laatste zou zijn met de cameraregelaar-knop, die pas vorig jaar met de iPhone 16 werd geïntroduceerd, maar een nieuwe leak suggereert dat de knop blijft bestaan in een andere vorm.

Het nieuwe gerucht komt van de bekende leaker Instant Digital (via MacRumors), die stelt dat onderdelen voor de cameraregelaar in productie zijn voor de iPhone 18. Dat spreekt het idee tegen dat Apple de knop zou schrappen omdat hij weinig gebruikt wordt.

Naar verluidt gaat Apple volgend jaar wel de capacitieve sensor verwijderen om kosten te besparen. Dat is de sensor die elke aanraking of veegbeweging detecteert, waardoor gebruikers instellingen zoals belichting of zoom geleidelijk kunnen aanpassen.

Dan blijft alleen de druksensor over die afzonderlijke aanrakingen met verschillende drukniveaus detecteert. We zullen moeten afwachten hoe dat de functies van de cameraregelaar beïnvloedt. Sommige daarvan worden mogelijk opnieuw toegewezen of vervangen, met hulp van iOS.

Gemixte reacties

We verwachten dat Apple-CEO Tim Cook volgende maand de iPhone 17 zal introduceren. (Image credit: Getty Images)

Toen de cameraregelaar werd geïntroduceerd met de iPhone 16-modellen, beschreef Apple het als een functie die de camera-ervaring naar "een hoger niveau tilt” en “boordevol innovatie” zit dankzij een eenvoudigere toegang tot diverse camerabedieningen en Visual Intelligence.

In onze iPhone 16-review noemden we het een “grote verbetering” voor Apple’s toestellen, en zelfs de “beste toevoeging” aan de modellen van 2024. Het verscheen echter niet op de iPhone 16e die Apple in februari uitbracht.

Ondanks ons enthousiasme voor de knop kun je eerlijk zeggen dat de reacties over het geheel genomen gemengd zijn. Sommigen hebben moeite een echt doel te vinden voor de cameraregelaar, maar het lijkt erop dat tijd en inzet nodig zijn om er het meeste uit te halen. Wat wel duidelijk lijkt, is dat we in september bij alle iPhone 17-modellen opnieuw de standaard cameraregelaar-knop terugkrijgen.