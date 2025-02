Google Pixel Watches krijgen binnenkort nieuwe feature voor batterijgezondheid

Google Pixel Watches staan steevast in onze lijst van beste smartwatches en scoren hoog in reviews. De batterijduur stelt ons echter altijd teleur. Vergeleken met horloges die een paar dagen meegaan, is de 24 uur van de Google Pixel Watch 3 gewoon ondermaats.

Er zou een nieuwe functie kunnen worden toegevoegd aan de Pixel Watch 3 die de gezondheid en levensduur van de batterij op lange termijn zal verbeteren. Het zal helaas niet de maximale batterijduur tussen oplaadbeurten verlengen. Tijdens een APK teardown, een proces waarbij de code van een app wordt onderzocht om nieuwe functies te voorspellen, ontdekte Android Authority een verborgen stuk code dat verwijst naar een Aangepast Opladen-functie.

Aangepast Opladen (of Adaptive Charging) is een functie op Google Pixel-telefoons die gebruik maakt van machine learning om je oplaadgewoonten te leren. Op basis daarvan zal het oplaadproces worden geoptimaliseerd. Als je je telefoon voor het slapengaan oplaadt, zal hij bijvoorbeeld langzamer opladen zodat de batterij pas vol zit wanneer je opstaat.

Dit wordt gedaan om de algehele levensduur van de batterij te verlengen. Hierdoor moet je minder snel je batterij laten vervangen omdat de capaciteit gezakt is. Dat bespaart jou wat extra kosten en verkleint de hoeveelheid elektronisch afval.

Het is niet bevestigd dat de functie op de Pixel Watches komt, maar het zou een welkome aanvulling zijn. We zouden graag zien dat de functie hand in hand gaat met Adaptive Battery, een andere Pixel-functie die vergelijkbare machine learning gebruikt om weinig gebruikte apps in de slaapstand te zetten om te voorkomen dat de batterij leegloopt. Dit zou de levensduur van het horloge tussen oplaadbeurten wél kunnen verlengen.

De strijd tegen elektronisch afval

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Aangepast Opladen vertraagt degradatie van de batterij en vermindert daardoor elektronisch afval, beide zeer belangrijke kwesties die de wearables-wereld plagen. We leven in een tijd waarin smartwatches geen vervangbare batterijen hebben, er elk jaar nieuwe producten worden uitgebracht en oude snel gedateerd raken.

Soortgelijke problemen doen zich voor met oordopjes en slimme ringen: als smartwatchfabrikanten niet bereid zijn om hun horloges te maken met gemakkelijk vervangbare batterijen, zal het verlengen van hun levensduur van groot belang zijn. Wie wil nu niet dat hun gadgets langer meegaan, zodat ze meer waar voor hun geld krijgen?