Xiaomi Watch 2 review

De Xiaomi Watch 2 brengt alle voordelen van Wear OS naar een toegankelijker prijspunt en alleen om die reden is het een verleidelijke optie. De compromis is dat je een smartwatch koopt die niet echt een eigen identiteit heeft, noch unieke functies die iets toevoegen aan de ervaring. Daarnaast kan de tracking soms onnauwkeurig zijn, waardoor dit geen horloge is voor sporters.

De meeste mensen zijn wel bekend met de kleine activity trackers van Xiaomi die een paar tientjes kosten. De smartwatches van het merk zijn daarentegen minder bekend, maar het aanbod blijft groeien. De Xiaomi Watch 2 is hun nieuwste smartwatch en biedt de volwaardige ervaring van Wear OS, dezelfde software als op de Galaxy Watch 6 en Pixel Watch 2, aan een betaalbare prijs. Ik heb het horloge enkele weken gedragen en hier lees je hoe dat verliep.

Xiaomi Watch 2: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf maart 2023

Adviesprijs van 199 euro

Slechts één formaat, geen LTE-versie

De Xiaomi Watch 2 heeft een adviesprijs van 199 euro en is bijgevolg een goedkope smartwatch met Wear OS. Dit type smartwatch kost al gauw bijna 300 euro en het is indrukwekkend dat de Xiaomi Watch 2 net onder de grens van 200 zit. Je krijgt bovendien de volledige versie van Wear OS, inclusief de Play Store waar je talloze apps kan vinden. In tegenstelling tot Samsung, heeft Xiaomi geen exclusieve functies die alleen werken met hun eigen smartphones. Welke Android-smartphone je ook gebruikt, je zal alle functies van de Xiaomi Watch 2 tot je beschikking hebben.

De eerste compromis zie je meteen bij de keuzemogelijkheden. Zo zijn er, twee kleuren (zwart en silver), één formaat (46mm) en geen versie met LTE-connectiviteit. Je moet daarom verbonden zijn met je telefoon of een wifinetwerk om functies te gebruiken die een internetverbinding vereisen. Als je gaat sporten zonder telefoon en onderweg een koffietje wil kopen, dan zal Google Pay bijvoorbeeld niet werken.

Uiteindelijk zijn er maar weinig concurrenten die Wear OS op dit prijspunt aanbieden. De nieuwe OnePlus Watch 2 kost bijvoorbeeld aanzienlijk meer (329 euro) en een oudere Samsung-smartwatch, zoals de Galaxy Watch5, heeft dan weer talloze functies die alleen met Samsung-smartphones werken.

Prijs-kwaliteit score: 4 / 5

Xiaomi Watch 2 review: specs

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Xiaomi Watch 2 Afmetingen 47,5 mm x 45,9 mm x 11,8 mm Gewicht 36,8 gram Display 1,43 inch AMOLED, 466 x 466 pixels, 600 nits Kast Aluminium Gps GPS (dual band L1 + L5), Galileo, Glonass, Beidou, QZSS Batterij Tot 65 uur Connectiviteit Bluetooth 5.2, Wi-Fi Waterproof 5ATM

Xiaomi Watch 2 review: design en display

(Image credit: Future)

Groot en dik ontwerp

ATM5-waterbestendig

Scherp AMOLED-scherm

Met zijn design zal de Xiaomi Watch 2 alvast geen prijzen winnen. Het horloge heeft een relatief saai ontwerp zonder unieke elementen. Aan de rechterkant zitten twee knopjes en aan de linkerkant helemaal niets. Er is dus geen draaiknop aanwezig om door de interface te navigeren, waardoor je aangewezen bent op het touchscreen. Daarnaast is dit een erg groot en dik horloge. Met een dikte van bijna 1,2 cm is de Xiaomi Watch 2 een van de dikste horloges die ik ooit heb gedragen en is hij zelfs nog dikker dan de Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Xiaomi bespaart natuurlijk op productiekosten door slechts één formaat in twee kleuren te maken, maar sommigen vinden een smartwatch van dit formaat niet aangenaam. Als je bijvoorbeeld slaapt met de Xiaomi Watch 2, zodat je de slaaptracking kan gebruiken, kom je er wellicht snel achter dat dit formaat niet altijd comfortabel rond je pols zit. Ik heb het horloge ook overdag een paar keer op mijn bureau gelegd omdat het niet aangenaam voelde aan mijn pols. Persoonlijk had ik graag een kleine versie gehad. Op vlak van duurzaamheid doet de Xiaomi Watch 2 wel alles goed met ATM5-waterbestendigheid en een aluminium kast.

Het feit dat je aangewezen bent op het scherm voor de bediening is niet per se slecht. De Xiaomi Watch 2 heeft namelijk een groot AMOLED-scherm van 1,43 inch. Ik had altijd voldoende ruimte om meldingen te lezen, verwijderen, workouts te starten en kon zelfs korte berichten typen op het virtuele toetsenbord. Daarnaast oogt alles erg scherp dankzij de resolutie van 466 x 466 pixels. Buitenshuis kon ik het scherm over het algemeen goed aflezen, hoewel de piekhelderheid van 600 nits niet altijd genoeg bleek te zijn in fel zonlicht.

Design en display score: 3,5 / 5

Xiaomi Watch 2 review: functies en app

(Image credit: Future)

Wear OS werkt vlot dankzij Snapdragon W5+ Gen 1

Mi Fitness-app is overzichtelijk

Geen LTE-versie

Hoewel Xiaomi niet bekend staat om gebruiksvriendelijke software op smartphones, is de Xiaomi Watch 2 uitgerust met Wear OS zonder extra toeters en bellen. Als je al in het verleden al een Wear OS-horloge hebt gehad, zal de interface je meteen bekend voorkomen. Op vlak van software en prestaties is er niet bespaard, aangezien de Xiaomi Watch 2 precies dezelfde chipset heeft als de twee keer duurdere Google Pixel Watch 2. Het enige dat ontbreekt is een LTE-versie, maar dat is geen enorme verrassing voor dit geld.

Standaard worden alle apps weergegeven in een soort wolk waarin je naar beneden kan scrollen. Je kan dit aanpassen naar een lijst, maar ik vind de wolk met icoontjes iets handiger. Verder is er 32 GB opslagruimte die je kan opvullen met apps, wat opnieuw evenveel is als op de Pixel Watch 2. Je kan ervoor kiezen om apps te downloaden via de Play Store op het horloge zelf of via je telefoon. Deze worden dan toegevoegd onderaan de wolk.

Het grote scherm wordt hier niet optimaal benut naar mijn mening. Zo heeft de goedkopere Redmi Watch 4 de mogelijkheid om verschillende widgets te weergeven in één tegel. Dan zie je bijvoorbeeld in één oogopslag je hartslag, aantal stappen en meer. Op de Xiaomi Watch 2 kan elke tegel maar één ding doen en kan je geen tegels toewijzen aan apps. Als je bijvoorbeeld vaak Spotify opent, moet je altijd eerst naar de app-wolk gaan en vervolgens de app selecteren.

(Image credit: Xiaomi)

Op vlak van gezondheids- en sportfuncties biedt de Xiaomi Watch 2 een vrij volledig pakket. Je krijgt meer dan 100 verschillende sporten, (min of meer) automatische tracking, slaaptracking, SpO2-metingen, stressmetingen, ingebouwde dual-band gps en meer. Er missen daarentegen bepaalde inzichten, diepgang en unieke features die je wel krijgt bij duurdere horloges. Vaak wordt er bespaard op de gps van goedkopere smartwatches, terwijl Xiaomi hier toch een dual-band gps heeft ingebouwd en dat is indrukwekkend.

Alle statistieken en instellingen vind je verder terug in de Mi Fitness-app. Dit is precies dezelfde app die ook door de Xiaomi Smart Band 8 wordt gebruikt. Het enige verschil is het menu met apparaatinstellingen, aangezien de Xiaomi Watch 2 meer functies heeft. Ondanks deze extra functies, is ook dat menu overzichtelijk. Je kan eenvoudig tegels toevoegen, apps installeren, tracking op de achtergrond instellen en nog veel meer. Er was geen enkel moment waarop ik zocht naar een bepaalde instelling en die niet kon vinden. Op dat vlak deed de Xiaomi Watch 2 alles perfect.

Toch is niet alles perfect. Toen ik de sport- en gezondheidsfuncties van de Xiaomi Watch 2 vergeleek met die van de Xiaomi Smart Band 8 merkte ik net iets te veel overeenkomsten. Kort uitgelegd, zijn er weinig zaken die Watch 2 kan tracken die de Smart Band 8 niet kan tracken. 199 euro mag dan weinig geld zijn voor een Wear OS-smartwatch, toch verwacht ik iets meer tracking dan op een activity tracker van 49 euro.

Functies score: 3,5 / 5

Xiaomi Watch 2 review: prestaties

Het always-on scherm wordt automatisch gedimd. (Image credit: Future)

Tracking stelt teleur op verschillende vlakken

Batterijduur van twee dagen

Gps werkt snel en nauwkeurig

Je las hierboven al dat de tracking van de Xiaomi Watch 2 niet veel uitgebreider is dan die van de Xiaomi Smart Band 8. Het lijkt er ook niet op dat de tracking veel nauwkeuriger is. De automatische tracking kampt namelijk met hetzelfde probleem, waarbij je een melding moet aantikken om een workout te starten. Doe je dit niet, dan wordt er niets bijgehouden. Op dezelfde manier wordt een workout niet automatisch beëindigd. Als je hier niet tijdig aan denkt, kan dat dramatisch foute statistieken opleveren. De gps werkt wel nauwkeurig en met een handig metertje op het horloge kan je de signaalsterkte terugzien. Is de meter niet vol, dan raadt het horloge aan om even te wachten of naar een open ruimte te gaan.

Tijdens mijn testperiode van een paar weken, ging er iets grondig mis met de slaaptracking. Zo werd ik wakker om 8u en gaf de Xiaomi Watch 2 aan dat ik geslapen had van 6u34 tot 13u45. De totale duur van de slaap leek wel te kloppen, maar het begin- en einduur waren fout. Ook de dag ervoor was blijkbaar hetzelfde gebeurd. Ik kon niet vinden wat dit veroorzaakt had, maar het horloge opnieuw opstarten, loste het probleem gelukkig op. Een ander bijzonder probleem is dat ik op de Xiaomi Watch 2 zelf las dat ik 0 procent diepe slaap en ook 0 procent lichte slaap had gehad... elke nacht. In de Mi Fitness-app zelf werden de percentage wel correct getoond, maar zelfs na een volledige reset bleven de tellers op het horloge zelf op 0 staan. Ik vermoed dat een software-update dit wel kan oplossen en uiteindelijk kan je de correcte data gewoon op je telefoon vinden.

Alle smartwatchfuncties in Wear OS werken gelukkig wel naar behoren. Wisselen tussen apps ging vlot, nieuwe apps installeren ging prima en de apps zelf reageerden erg snel. Wear OS betekent natuurlijk ook ondersteuning voor Google Pay en hoewel ik de kunst van "vlot je horloge tegen de betaalterminal houden" nog niet helemaal beheers, is het handig. Wanneer ik een melding wiste op het horloge, verdween die ook meteen van mijn telefoon. Verder kan je ook mails en dergelijke verwijderen vanaf het horloge of erop reageren met een snel antwoord, het toetsenbordje of spraakinvoer. Google Assistant is natuurlijk van de partij en door lang de bovenste knop in te drukken, kan je meteen een spraakcommando geven dat vrijwel meteen wordt uitgevoerd.

Smartwatches met Wear OS staan bekend om hun slechte batterijduur en daar heeft de Xiaomi Watch 2 ook last van. Op de website staat een geadverteerde batterijduur van maximaal 65 uur en dat lijkt ongeveer te kloppen. Ik heb de slimme gezondheidstracking ingeschakeld en in smartwatchmodus (zonder gps) haalde ik iets meer dan twee dagen gebruik. Zodra je de gps gebruikt, zakt de batterij sneller. Na ongeveer een halfuurtje lopen met de gps, was er bijna 25 procent van de batterij weg. Ga daarom geen marathon lopen met de Xiaomi Watch 2, want dan haalt hij het einde niet. Gelukkig is het horloge na 45 minuten weer helemaal opgeladen.

Prestaties score: 3,5 / 5

Moet je de Xiaomi Watch 2 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Wear OS met een degelijke batterijduur voor minder 200 euro vind je niet vaak. 4 / 5 Design en display Dit is een dik, groot horloge en een kleinere versie zou heel welkom zijn. Het display is wel van topkwaliteit. 3,5 / 5 Functies Je krijgt de volledige Wear OS-ervaring met nauwkeurige gps, hoewel de tracking op zichzelf niet heel uitgebreid is. 3,5 / 5 Prestaties Het horloge reageert vlot en de batterijduur van twee dagen is degelijk. De tracking kan daarentegen onnauwkeurig zijn. 3,5 / 5

Koop hem als...

Je Wear OS voor zo weinig mogelijk geld wil Vind je Wear OS helemaal top, maar wil je geen fortuin uitgeven, dan is de Xiaomi Watch 2 een goede optie.

Je smartphones van verschillende merken koopt Xiaomi heeft geen unieke features die alleen met hun eigen telefoons werken en deze smartwatch werkt daarom met gelijk welke Android-telefoon.

Je nauwkeurige gps-data wil De dual-band gps werkt snel en nauwkeurig.

Koop hem niet als...

Je de meest nauwkeurige tracking wil Op vlak van gezondheids- en sporttracking is de Xiaomi Watch 2 niet veel beter dan sommige goedkope activity trackers.

Je geen joekel van een horloge wil dragen Er is slechts één formaat beschikbaar en dat is erg groot. Hierdoor kan het lastig zijn de Xiaomi Watch 2 constant te dragen.

Je een smartwatch met LTE wil Als je elke functie van je smartwatch wil gebruiken, waar je ook bent, dan heb je een model met LTE nodig.

Xiaomi Watch 2: alternatieven

Google Pixel Watch 2 De Google Pixel Watch 2 is kleiner, heeft eveneens Wear OS en voegt daar nog de gezondheidstracking van Fitbit aan toe. Hij kost weliswaar veel meer en de batterij gaat minder lang mee. <a href="https://global.techradar.com/nl-nl/health-fitness/smartwatches/google-pixel-watch-2-review-nl" data-link-merchant="global.techradar.com"">Lees de Google Pixel Watch 2 review