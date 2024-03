De Redmi Watch 4 zit een beetje tussen een activity tracker en een smartwatch in. Hij heeft een groter scherm dan de gemiddelde activity tracker en heeft een aantal handige apps die niet fatsoenlijk op een simpelere activity tracker kunnen draaien. Hij is echter niet "slim" genoeg om een smartwatch genoemd te worden. Voor 100 euro krijg je hier wel slaaptracking en sensoren voor het meten van je hartslag en zuurstofsaturatie, plus toegang tot meer dan 150 sportmodi en een batterij die het zelfs met het always-on display twee weken volhoudt.

Als je een smartwatch al gauw iets te duur vindt, maar je toch graag de meldingen van je telefoon op je horloge wil kunnen zien, alle metingen van tijdens je activiteiten ook op je horloge wil kunnen terugvinden en liever niet elke dag de oplader erbij moet halen, dan is de Redmi Watch 4 zeker het overwegen waard. Hij is net iets uitgebreider dan een typische activity tracker en met een prijs van 100 euro heb je weinig om over te klagen. Je hebt wel te maken met een gebrek aan interacties met je meldingen en metingen die iets minder accuraat zijn dan bij duurdere, volwaardige smartwatches. Toch is dit een prima optie om gewoon je activiteiten, gezondheid en slaapgewoonten iets beter in de gaten te houden.

Redmi Watch 4 review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 99,99 euro

Verkrijgbaar sinds eind januari 2024

De Redmi Watch 4 heeft een adviesprijs van 99,99 euro en dat plaatst hem een beetje in het midden van het aanbod van Xiaomi. Dit maakt hem ook 30 euro goedkoper dan het model van vorig jaar, dus dat is mooi meegenomen. Je kan het horloge inmiddels op mi.com zelf bestellen, maar ook bij de gebruikelijke retailers zoals bol.com en Amazon. De Watch 4 zit nu dus ook dichter bij de prijs van de Fitbit Inspire 3 en weet met zijn grotere scherm een beter overzicht te geven van je data en biedt extra features.

Ook al lijkt de Redmi Watch 4 qua design (en sommige features) iets meer op een smartwatch, hij heeft gelukkig nog steeds de batterijduur van een activity tracker. Zelfs met alle handige features aan, gaat hij dus nog zo'n twee weken lang mee. Je krijgt hier dus vrijwel alles wat je mag verwachten van een activity tracker en meer.

De Redmi Watch 4 is beschikbaar in de kleuren Graphite Black (met een zwart bandje) en Moonlight Silver (met een crèmekleurig bandje). Er wordt hier gebruikgemaakt van een heel simpel kliksysteem voor het verwisselen van horlogebandjes, dus we verwachten dat er ook nog wel bandjes in andere kleuren beschikbaar zullen worden.

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Redmi Watch 4 review: design en scherm

(Image credit: Future)

1,97-inch AMOLED-scherm, 600 nits piekhelderheid, 60Hz refresh rate

Aluminium frame en roestvrijstalen draaiknop

5 ATM-waterbestendigheid

Het valt niet te ontkennen dat het design van de Redmi Watch 4 heel erg op dat van een Apple Watch lijkt. Dat is niet per se slecht, want het is een redelijk stijlvol en simpel rechthoekig design. Vanaf een afstandje zal je niet snel een verschil merken met een Apple Watch, maar kijk je er vanaf iets dichterbij naar, dan merk je wel dat de materialen er iets minder premium uitzien (en aanvoelen). Dat is echter ook wel begrijpelijk voor deze prijs.

Je kan kiezen tussen twee verschillende kleuropties: een zwarte/donkergrijze behuizing met een zwart bandje of een zilveren behuizing met een crèmekleurig bandje. Momenteel zien we op mi.com nog geen andere bandjes voor dit horloge, maar aangezien hij een heel handig kliksysteem gebruikt voor het loskoppelen van de bandjes, zullen er ongetwijfeld nog andere kleuren verschijnen. Het systeem voor het vastmaken van de horlogebandjes om je pols voelt wel een beetje onhandig. In plaats van de sluiting van een traditioneel horloge, zit er een stukje hard plastic aan een uiteinde dat je door een van de gaatjes moet duwen. Dat is iets minder flexibel dan een standaard sluiting, dus kost het soms iets meer moeite.

De aluminium behuizing voelt gelukkig niet echt goedkoop aan, maar de roestvrijstalen draaiknop voelt wel redelijk losjes en goedkoop aan. Hij geeft niet echt een fijne fysieke feedback, al zorgt de Watch 4 wel voor trillingen wanneer je de draaiknop gebruikt om door de lijst met apps te scrollen. Het is overigens ook een beetje vreemd dat je de draaiknop alleen op het homescherm niet kan gebruiken. Het zou best handig kunnen zijn als je daarmee de notificatiebalk naar beneden zou kunnen halen of de snelle instellingen naar boven, maar daarvoor moet je per se het touchscreen gebruiken.

Het grote AMOLED-display is een van de hoogtepunten van de Redmi Watch 4. Met een formaat van 1,97 inch is dit scherm iets groter dan het scherm van de Redmi Watch 3. Als je recht naar het scherm kijkt, ziet zwart er ook echt inktzwart uit, zoals we gewend zijn van OLED, maar kijk je iets meer vanaf de zijkant, dan ziet het er toch iets grijziger uit. Dat valt echter meestal alleen op als je het horloge niet om hebt, maar hem bijvoorbeeld naast je hebt liggen. Verder zijn de bezels om het display wel een beetje dik, maar aangezien je in de meeste apps en binnen het grootste deel van de interface toch vooral zwarte achtergronden hebt, valt dit niet echt op. Het display heeft een refresh rate van 60Hz en dat voelt voor een activity tracker zeker responsief genoeg. De helderheid tot 600 nits bleek in de praktijk meestal ook meer dan genoeg te zijn, al kan direct, fel zonlicht wel voor wat problemen zorgen.

Design en display score: 4/5

Redmi Watch 4 review: functies en app

(Image credit: Future)

Geen interactie met meldingen

Veel personalisatiemogelijkheden voor wijzerplaten en widgets

Overzichtelijke app

Aangezien Redmi onderdeel is van Xiaomi, gebruikt de Watch 4, net als de Xiaomi Smart Band 8, ook de Mi Fitness-app op je Android-smartphone of iPhone. Mi Fitness is een erg overzichtelijke app, waarin je vrij gemakkelijk al je data kan terugvinden. Het is wel een beetje vreemd dat je in de app je profiel volledig moet invullen met allerlei informatie voordat je bijvoorbeeld de geschiedenis van je hartslag kan bekijken. Het is bij workouts misschien niet zo vreemd dat je je gewicht moet invullen om je vooruitgang bij te houden, maar voor een overzicht van je hartslag lijkt dit toch wel redelijk overbodig.

Dankzij het relatief grote scherm heb je echter niet altijd de app nodig om je meest recente data op een overzichtelijke manier te kunnen bekijken. Je kan uit een redelijke selectie aan vooraf geïnstalleerde wijzerplaten kiezen (en er via de app nog meer downloaden) en vervolgens kan je deze aanpassen om de informatie die voor jou het handigst is, meteen op het homescherm weer te geven. Daarnaast kan je ook nog extra schermen links en rechts van het homescherm gebruiken om allerlei andere widgets te gebruiken voor de rest van je data. Zo zie je in één oogopslag je belangrijkste data en kan je op de widgets klikken als je een uitgebreider overzicht wil.

In de Mi Fitness-app krijg je aan de hand van de slaapdata van een week een "slaapdier" toegewezen. (Image credit: Future)

De Redmi Watch 4 lijkt qua design meer op een smartwatch dan een typische activity tracker, maar dat is een beetje misleidend. Hij is namelijk minder "slim" dan je misschien zou verwachten. Zo kan je de meldingen die binnenkomen op je smartphone wel bekijken op de Watch 4, maar je kan er verder niets mee. Je kan bijvoorbeeld e-mails niet meteen verwijderen vanaf het horloge of reageren op een bericht via een klein toetsenbord. Wanneer je een notificatie op het horloge wist, verdwijnt de notificatie op je smartphone ook meteen, dus dat is wel fijn, al moet je een e-mail dus bijvoorbeeld dan wel weer opnieuw opzoeken om hem ook echt te verwijderen.

Je krijgt op de Watch 4 overigens nog toegang tot een aantal "apps" die in sommige gevallen wel handig kunnen zijn. Zo is er een kompas-app, een zaklamp-app en een camera-app, waarmee je via de Bluetooth-verbinding met je telefoon een foto kan maken (als de camera-app op je telefoon geopend is).

Functies en app score: 3,5/5

Redmi Watch 4 review: gezondheids- en fitnesstracking

(Image credit: Future)

Automatische detectie werkt niet met 'Niet Storen' aan

Hartslagmetingen en aantal stappen lijken niet heel accuraat

Slaaptracking lijkt wel relatief nauwkeurig

De Redmi Watch 4 biedt meerdere handige features zoals 5 ATM-waterbestendigheid, een ingebouwde gps, metingen voor je hartslag, zuurstofsaturatie, slaap, stress en meer. Ook kan je via Bluetooth telefoongesprekken aannemen op het horloge.

Er zijn meer dan 150 verschillende sportmodi, zodat je vrijwel elke activiteit via een eigen modus kan tracken. We hebben natuurlijk niet al die sportmodi kunnen uittesten, maar we hebben genoeg modi getest om een een algemeen beeld te krijgen van de tracking op de Watch 4.

De automatische detectie van activiteiten kan daarnaast handig zijn als je bijvoorbeeld niet per se voor elke wandeling handmatig de juiste sportmodus wil activeren. Het duurt echter wel een tijdje voordat die automatische detectie wordt geactiveerd en wat nog vervelender is, is dat deze niet werkt als je je horloge op 'Niet Storen' hebt staan (en ook je telefoon, want Niet Storen wordt gesynchroniseerd op beide apparaten). De reden die het horloge hiervoor geeft, is dat het geen workout-herinneringen kan sturen als Niet Storen aanstaat. Misschien heb je echter helemaal geen behoefte aan herinneringen, maar wil je wel graag de automatische tracking gebruiken. In dat geval heb je dus pech als Niet Storen geactiveerd is, terwijl je soms misschien juist even liever niet gestoord wil worden om je beter te kunnen focussen op een workout.

(Image credit: Future)

Automatische tracking is hier dus niet zo gebruiksvriendelijk als we graag hadden gezien, maar als je gewoon zelf een activiteit selecteert, dan werkt de tracking over het algemeen prima.

Wat ons wel opviel bij het vergelijken van de hartslagmetingen en het aantal stappen van de stappenteller op de Redmi Watch 4 met die van de Samsung Galaxy Watch 5 Pro, is dat de resultaten op de twee horloges redelijk van elkaar verschilden. We merkten al vrij vroeg op de dag dat de stappentellers niet gelijk liepen. Met een horloge om elke pols, eindigden we één dag bijvoorbeeld met 4.788 stappen volgens de Redmi Watch 4 en met 5.321 stappen volgens de Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Bij het meten van onze hartslag, merkten we gemiddeld ook een verschil van ongeveer 20 bpm. Dat is een redelijk groot verschil. Deze metingen zijn natuurlijk nog steeds prima om een inschatting te maken van je activiteiten en om bepaalde trends bij te houden, maar de nauwkeurigheid valt dus te betwisten.

De slaaptracking leek (helaas) redelijk accuraat te zijn, in ieder geval qua totale slaapduur, want over de hoeveelheid remslaap kunnen we zelf natuurlijk niet veel zeggen. We zeggen hier "helaas", omdat je dus ook geconfronteerd kan worden met hoe weinig je misschien hebt geslapen de afgelopen week of hoe laat je elke dag naar bed bent gegaan. Dat is natuurlijk wel positief, want aan de hand van dit inzicht over je gewoonten, kan je ze natuurlijk gaan verbeteren. Het horloge leek ook redelijk accuraat in kaart te brengen wanneer we gedurende de nacht een keer wakker waren geworden.

Tracking score: 3/5

Redmi Watch 4 review: batterij

(Image credit: Future)

Batterijduur van 20 dagen bij "normaal gebruik"

Met always-on display nog steeds twee weken batterij

Van 0% tot 100% opgeladen na 1 uur en 20 minuten

De batterijduur van de Redmi Watch 4 is echt uitstekend, zeker vergeleken met de Galaxy Watch 5 Pro die we dus hebben gebruikt om een aantal metingen te dubbelchecken. Voor een volwaardige smartwatch levert de Galaxy Watch een zeer degelijke batterijduur, maar dat is natuurlijk niets vergeleken met wat je bij een activity tracker kan verwachten.

De Redmi Watch 4 claimt een batterijduur van 20 dagen te bieden bij normaal gebruik en dat zou uitgebreid kunnen worden tot 30 dagen via batterijbesparing of kunnen dalen tot 10 dagen met het always-on display aan. Wij vonden het always-on display te handig om uit te laten staan en we hebben voor de beste testresultaten ook de verschillende sensoren constant metingen laten uitvoeren in plaats van sporadisch. Toch viel de Redmi Watch 4 in de praktijk pas na ongeveer 14 dagen uit. Dat is dus langer dan die 10 dagen die worden geclaimd. 20 dagen zonder always-on display en uiterlijk 30 dagen klinkt dus zeker geloofwaardig.

Wanneer het horloge dan eindelijk leeg is, duurt het gelukkig ook niet lang voordat hij weer tot 100% is opgeladen. Het duurde ongeveer 1 uur en 20 minuten om het horloge van 0% tot 100% op te laden.

Die combinatie van een lange batterijduur en snel opladen is ook erg handig als je bijvoorbeeld gebruik wil maken van de slaaptracking. Je hoeft de Watch 4 namelijk niet elke avond of om de avond aan de lader te leggen, waardoor je de slaaptracking niet fatsoenlijk kan gebruiken. Wanneer je wel moet opladen, hoef je je dagelijkse metingen ook niet lang te onderbreken en dit kan je dus ook gewoon overdag doen.

Batterij score: 5/5

Moet je de Redmi Watch 4 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Met een prijs van ongeveer 100 euro is de Watch 4 duurder dan de gemiddelde activity tracker, maar hij weet dan ook meer te bieden. 4,5/5 Design en scherm Het design voelt redelijk premium voor deze prijs en het 1,97-inch AMOLED-scherm geeft je meer dan genoeg ruimte voor allerlei handige widgets. 4/5 Functies en app De Mi Fitness-app is erg overzichtelijk en het horloge zelf biedt veel personalisatiemogelijkheden. Het is wel erg jammer dat er geen interactie met meldingen mogelijk is. 3,5/5 Tracking Je krijgt hier alle trackingopties die je kan verwachten van een activity tracker, maar automatische tracking werkt helaas niet met Niet Storen aan en niet alle metingen lijken even accuraat te zijn. 3/5 Batterij De Redmi Watch 4 heeft een uitstekende batterijduur. Zelfs met het always-on display aan en constante metingen houdt hij het twee weken vol. Het duurt ook niet lang voor hij weer vol zit. 5/5

Koop hem als...

Je iets tussen een activity tracker en een smartwatch in zoekt Met een prijs van 99,99 euro is de Redmi Watch 4 duurder dan de gemiddelde activity tracker en goedkoper dan volwaardige smartwatches. Hij weet, vergeleken met goedkopere activity trackers, wel extra features te leveren en meer data weer te geven via zijn grotere AMOLED-display.

Je een premium design wil voor een degelijke prijs De Redmi Watch 4 lijkt heel erg op een Apple Watch en ziet er over het algemeen erg premium uit. Er zijn wel wat kleine dingen waaraan je kan merken dat het geen Apple Watch, maar het horloge voelt stevig aan en ziet er stijlvoller uit dan de gemiddelde activity tracker.

Je op zoek bent naar een lange batterijduur Zelfs als je de sensoren constant metingen laat uitvoeren en je het always-on display aanzet, kan je nog steeds genieten van twee weken aan batterijduur. Heb je nog langer nodig? Dan haal je met behulp van batterijbesparing uiterlijk 30 dagen.

Koop hem niet als...

Je op zoek bent naar de meest nauwkeurigste tracking Dit is een uitstekende activity tracker voor het bijhouden van bepaalde trends en je progressie, maar de metingen zijn niet altijd even accuraat, dus als dat een prioriteit is, kan je beter iets anders zoeken.

Je interactie wil met meldingen op je telefoon Je kan de meldingen die binnenkomen op je smartphone wel bekijken op de Watch 4, en ze wegslepen, zodat ze ook op je telefoon verdwijnen, maar dat is dan ook alles wat je ermee kan doen. Je kan berichten niet beantwoorden vanaf het horloge en je kan bijvoorbeeld ook geen e-mails volledig verwijderen via de Watch 4.