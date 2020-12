Microsoft Edge krijgt een leuke nieuwe functie die multitasken makkelijker maakt

Het verschijnen van tabs in web browsers maakte het veel makkelijker om meerdere sites open te hebben tegelijkertijd. Dat is vanzelfsprekend handig, maar bracht zo een nieuw probleem - hoe beheer je een steeds groeiend aantal open tabs.

Chrome is een van de browsers die tab-groepen gebruikt als een manier om gebruikers te helpen om een overzicht te bewaren, maar Microsoft is met een nieuw idee voor Edge op de proppen gekomen. De aanpak zal worden verwelkomd door iedereen die aan meerdere projecten tegelijk werkt en aparte browserschermen gebruikt om tabs te groeperen.

Meerdere browserschermen open hebben is een makkelijke oplossing om gerelateerde tabs te gegroepeerd te houden, maar het is verre van perfect. Als je meerdere browserschermen open hebt, dan kan het moeilijk worden om snel individuele tabs te vinden, waardoor het langer duurt om te wisselen naar het scherm dat je nodig hebt.

Als je jouw muis over de taakbalk-knop van Microsoft Edge laat zweven, dan zal je zien dat individuele schermen een melding krijgen van de naam van de website die geopend staat in de eerste tab. Als je dus bijvoorbeeld vier of vijf browsersessies tegelijk open hebt staan, dan is dit verre van ideaal. De oplossing van Microsoft kan worden bekeken in de laatste Canary-build van Edge, en het geeft je de optie om schermen van een andere naam te voorzien om te helpen bij de identificatie.

Label-liefde

In tegenstelling tot sommige functies waar Microsoft mee experimenteert, is deze beschikbaar zonder dat je hiervoor verborgen instellingen moet gaan aanvinken. Het enige dat je moet doen is ervoor zorgen dat je de laatste Canary-build van Edge hebt geïnstalleerd. Je kan deze experimentele versie van de browser downloaden door je in te schrijven voor het Microsoft Edge Insider-programma, en er is niets dat je tegenhoudt om de Canary-build te draaien bij het officiële uitrollen.

Om een browserscherm van naam te veranderen moet je gewoon in de titelbalk klikken met de rechtermuisknop en de Name Window-optie kiezen uit het menu. Je kan dan een naam naar keuze ingeven en op OK klikken. Als je dan nu met je muis over de taakbalk-knop van Edge gaat, dan zal je zien dat het nieuwe label er staat, zodat je makkelijk kan zien welk browserscherm je nodig hebt.

Via OnMSFT