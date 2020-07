Microsoft Edge geeft gebruikers nieuwe reden om Chrome te verlaten

Google Chrome heeft een uitstekende dark mode aan boord om het browsen in de avonduren een stuk aangenamer te maken voor je ogen. Een recente update voor de browser betekent echter dat Microsoft Edge nu de betere keus is voor nachtraven.

Tot voor kort bezat Chrome een experimentele feature waarmee je dark mode kon 'forceren' op websites die deze functie officieel niet ondersteunen, met als gevolg dat de kleur van de tekst, achtergrond en andere elementen werden aangepast.

Eerder deze maand heeft Google er echter voor gekozen om deze verborgen optie te verwijderen. Wellicht was het niet tevreden met de manier waarop de functie de websites fundamenteel aanpaste.

Google heeft nooit bevestigd dat deze geforceerde dark mode een permanente functie zou worden in Chrome. De verwijdering ervan is slecht nieuws voor iedereen die op de functie rekende om vermoeide ogen tegen te gaan. Website MobiGyaan heeft echter ontdekt dat de optie nog altijd werkt in Microsoft Edge. Via enkele klikken kun je de functie gewoon gebruiken.

Helemaal verrassend is dit niet. Edge is net als Chrome gebouwd op Chromium. Het grote verschil is dat de twee browsers onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld. Soms lenen ontwikkelaars van Microsoft info en ideeën van Google (of andersom), maar de twee volgen duidelijk andere paden. Het ziet ernaar uit dat Edge nu de beste optie is (en blijft) voor gebruikers die een dark mode willen.

Microsoft Edge dark mode gebruiken

Om de geforceerde dark mode te gebruiken, dien je in de adresbalk edge://flags/#enable-force-dark in de adresbalk te typen. In het menu wat vervolgens verschijnt staat de optie bovenaan. Klik vervolgens 'Enabled' aan en herstart de browser.

Eenmaal de browser herstart, dan zullen lichtere achtergronden (zoals die op TechRadar) vanaf nu een donkere tint hebben. Er worden verschillende technieken gebruikt om te bepalen welke kleur er voor het origineel in de plaats moet komen. Soms gaat het enkel om de achtergrond die aangepast wordt, maar er zijn ook sites waar alles wordt aangepast.

Wil je alles weer terug naar het oude hebben? Vul dan in de adresbalk edge://flags/#enable-force-dark weer in en tik op 'Default'.