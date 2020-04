Microsoft begint weer mensen te overtuigen om de Edge browser te gebruiken

Microsoft promoot de Edge browser naar gebruikers van zijn online e-maildienst Outlook, door gebruik te maken van advertenties die de deugden van de vernieuwde Chromium gedreven Edge belichten.

Windows Latest zag dat de mensen die hun inbox opende op Outlook.com met regelmaat advertenties aangeboden kregen, waarin wordt beweerd dat Microsoft Edge je 'snelheid, prestatie en compatibiliteit' geeft (hoewel om eerlijk te zijn, zegt het niet dat andere browsers je dit niet geven).

Een andere advertentie beweert dat 'Microsoft Edge + Outlook = Beter samen', wat de suggestie wekt dat de nieuwe browser de beste manier is om de Outlook website te gebruiken, en een ander beweert dat Microsoft Edge erop gebouwd is om je het beste van het web te brengen'.

Op onze PC, toen we een snel bezoekje brachten aan Outlook.com (via Google Chrome) ontvingen we nog een advertentie: 'Neem het heft in handen terwijl je bladert met de nieuwe Microsoft Edge'. Die is zo algemeen, dat het bijna betekenisloos is, maar in ieder geval lijkt het erop dat Microsoft een aardig aantal van deze kleine promo berichten heeft ronddwalen.

Deze advertenties worden aangeboden in een kleine balk net onder het top menu, compleet met een link om Microsoft Edge te downloaden. Voor degenen die worden overspoeld door de berichten, je kunt klikken op een 'X' aan het einde van de balk om ze te sluiten, en ze lijken daarna ook niet terug te komen.

Eerst Firefox, nu Chrome?

Het lijkt erop dat dit alleen gebeurt in Chrome, aangezien Windows Latest laat weten dat het niet in Firefox gebeurde. Echter heeft Microsoft Firefox gebruikers al een por gegeven om te switchen van browser via 'suggesties' in het Start menu, zoals we in februari al lieten weten, dus de software gigant is op dreef om mensen Edge te laten gebruiken althans zo lijkt het. Wat niet geheel verrassend is, aangezien er veel afhangt van deze vernieuwde browser om het beeld van de falende Edge van het verleden te laten verdwijnen.

Tot zover, boekt de op Chromium-gebaseerde Edge goede vooruitgang en recent nog haalde het Firefox in door de tweede meest populaire desktop browser te worden, na Chrome hoewel er nog steeds een lange weg te gaan is om Google's dominante browser over te nemen.