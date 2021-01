'Smartwatches zijn in staat om coronabesmetting te detecteren'

Smartwatches zoals de Apple Watch zijn volgens een onderzoek in staat om symptomen die wijzen op een coronabesmetting te kunnen ontdekken, voordat je er zelf iets van merkt.

In het onderzoek genaamd 'Warrior Watch' ontdekten onderzoekers van het medisch centrum Mount Sinai dat de Apple Watch kleine veranderingen in de hartslag van de gebruiker kan opmerken die erop kunnen duiden dat de gebruiker is besmet met het coronavirus. Dit zou zelfs zeven dagen voordat er zichtbare symptomen verschijnen kunnen zijn.

Het onderzoek analyseerde de hartslagvariabiliteit (HRV). Dit is de variatie in tijdsduur tussen iedere hartslag, en wordt ook gebruikt als maatstaf om te bepalen hoe goed iemands immuunsysteem werkt. De proefpersonen droegen tijdens het onderzoek een Apple Watch die beschikte over speciale apps, om daarmee de veranderingen in harstslagvariabiliteit op te merken.

"We weten al dat de hartslagvariatie kan veranderen naarmate er een ontsteking in het lichaam ontwikkelt, en Covid is zo'n ontsteking", vertelt Dr. Robert Hirten, assistent-professor aan de Icahn School of Medicine in New York en auteur van het onderzoek, aan CBS News. "Het stelt ons in staat om te voorspellen dat mensen besmet zijn, voordat ze het zelf weten".

Een soortgelijk onderzoek door Stanford University wijst uit dat 81 procent van de met corona besmette deelnemers over een smartwatch (van Apple, Fitbit, Garmin, etc.) beschikte die een verandering in de hartslag opmerkte, tot wel negen dagen voor de symptomen zich voortdeden.

Een van de meest uitdagende aspecten van de pandemie is het identificeren van besmette personen die geen symptomen vertonen, maar nog steeds besmettelijk zijn (en het coronavirus dus kunnen overdragen op anderen). Het lijkt erop dat smartwatches hier een belangrijke rol in kunnen gaan spelen. Mensen hebben zo namelijk een gemakkelijke manier om vroege tekenen van een besmetting te kunnen herkennen.