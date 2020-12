CoronaMelder is de op één na populairste iOS-app in Nederland

Gezondheid is voor veel Nederlanders belangrijk, dat blijkt maar weer uit de lijst van Apple's meest gedownloade gratis iOS-apps in Nederland. De CoronaMelder heeft een tweede plaats bemachtigd in de lijst van twintig gratis apps die in 2020 het meest zijn gedownload.

CoronaMelder is een app van de Nederlandse overheid die een waarschuwing geeft wanneer je (voor langere tijd) in de buurt bent geweest van iemand die positief op het coronavirus is getest. Hiervoor moeten zowel jij als de positief geteste persoon de CoronaMelder-app geïnstalleerd hebben.

Microsoft Teams staat op de eerste plaats. Daarmee doet de app het beter dan concurrent Zoom, die staat op plek vijf. Verder doen vooral sociale media het goed, zoals TikTok (3), WhatsApp (6), Instagram (7), Snapchat (15) en Facebook (20).

Populairste games

Minecraft is in het betaalde segment de meest gedownloade game. Als we het hebben over de beste gratis games, dan is Among Us! zonder twijfel de meest populaire van het jaar. Als je onbekend bent met deze game: in Among Us speel je een bemanningslid op een ruimteschip (samen met andere spelers). Iedereen moet verschillende taken uitvoeren, maar sommigen onder jullie zijn bedriegers. Het is de taak van de bedriegers om in het geheim alle bemanningsleden uit te roeien, zonder dat iemand doorheeft wie dat heeft gedaan.