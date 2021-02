Montblanc Summit Lite review

Montblanc poogt met de Summit Lite een 'betaalbare' smartwatch op de markt te brengen. Hoewel het zeker minder prijzig is dan andere horloges van het merk, slaagt het er niet in om genoeg waarde voor je geld te bieden. Het heeft een kwalitatief design en kan je gezondheid effectief bijhouden. In principe biedt het alles wat je van een smartwatch kan verwachten. Er zijn echter zoveel (goedkopere) alternatieven die het nóg beter doen.

Montblanc is vooral bekend van zijn luxeproducten. Naast vulpennen en lederwaren maakt het bedrijf uit Berlijn sinds 1997 horloges, en sinds enkele jaren heeft het smartwatches toegevoegd aan zijn portfolio.

Waar Montblanc zich normaal gesproken richt op het duurdere segment van de horlogemarkt, zijn de smartwatches in verhouding een stuk goedkoper - al zijn ze nog altijd zeer prijzig. Met de Lite-versie van de Summit-reeks wil het bedrijf een betaalbaardere optie op de markt brengen, hoewel de doelgroep ervan ongetwijfeld nog altijd erg niche is.

De smartwatch werkt op toestellen vanaf Android 6 of iOS 12. We hebben de Montblanc Summit Lite getest met een iPhone 11 Pro Max en een OnePlus 7, zodat we weten hoe het apparaat werkt in combinatie met zowel een Android- als een iOS-toestel.

Prijs en releasedatum

Waar de traditionele horloges van Montblanc in de enkele duizenden euro’s lopen, is de prijs van deze Summit Lite-smartwatch in vergelijking een schijntje.

Na de komst van de Montblanc Summit 2 in 2018 (985 euro) en de Montblanc Summit 2+ (1190 euro) in maart 2020, is er nu ook een Lite-versie beschikbaar. Deze heeft een iets lager prijskaartje van 805 euro.

De Montblanc Summit Lite is beschikbaar in de webshop van Montblanc.

Design

(Image credit: TechRadar)

De Montblanc Summit Lite is een stoer uitziend horloge. Het design oogt sportief en de horlogekast van 43 mm voelt stevig en kwalitatief aan. Het horloge is gemaakt van aluminium en verkrijgbaar in de kleuren zwart en grijs. De bijgeleverde horlogeband (naar keuze) past goed bij de stoere uitstraling.

De algehele designkeuze doet het wat minder premium ogen dan de Summit 2(+) en dat is logischerwijs af te lezen uit het Lite-gedeelte van de naam. Het design ten opzichte van de niet Lite-versies verschilt: de bijgeleverde bandjes voor de 2(+) hebben een duurdere, premium uitstraling en beschikken over een anders afgewerkte kroon.

Je hebt bij de Summit Lite de keuze tussen een rubberen bandje met de merknaam over de gehele band of een stoffen bandje. Ons reviewexemplaar beschikte over het rubberen bandje, dat ongeveer 6 mm dik is en comfortabel en degelijk aanvoelt.

Het valt echter wel op dat er veel viezigheid blijft hangen langs de randen van de licht uitstekende Montblanc-letters op het bandje. Op de plek waar je de bandjes bevestigd aan het horloge komt bovendien gemakkelijk stof te zitten, wat vooral goed zichtbaar is als je voor de zwarte aluminium horlogekast kiest. Al moet hierbij vermeld worden dat dit bij zowat alle ronde smartwatches het geval is.

De bandjes zijn gemakkelijk te verwijderen door een metalen pinnetje te schuiven. Op eenzelfde manier kun je de bandjes weer terug bevestigen. Op deze manier kun je - indien gewenst - eenvoudig de bandjes afwisselen voor andere exemplaren. Dit kost je wel 125 euro extra. De bandjes van de Summit 2 zijn overigens ook compatibel met de Summit Lite.

Aan de zijkant van de smartwatch bevinden zich twee drukknoppen en een draaibare kroon met een drukknop erin. Niet alle smartwatches met Wear OS beschikken over een kroon en we zijn aangenaam verrast dat deze watch er wel een heeft. Je kunt hier namelijk makkelijk mee navigeren en hebt een extra knop om apps of functies te bereiken.

Met de kroon kun je het app-menu bereiken of terugkeren naar het thuisscherm. Door de kroon ingedrukt te houden roep je de Google Assistant op. Navigeren kan door middel van het draaien van de kroon (of door middel van het touchscreen). De andere twee knoppen zijn in te stellen als snelkoppeling voor een functie naar keuze. Zo kun je bijvoorbeeld een knop instellen om direct je hartslag te meten of om je agenda te openen.

Scherm

(Image credit: TechRadar)

De Montblanc Summit Lite beschikt over een 1,2 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 390x390. Het scherm ziet er bij dagelijks gebruik goed scherp uit. Het heeft een pixeldichtheid van 320 ppi en het display wordt beschermd met Gorilla Glass. Dit moet voorkomen dat er snel krassen op het scherm zichtbaar worden.

Het scherm ligt als het ware op het horloge. Bij het swipen op het touchscreen kan de rand van het scherm daardoor wat scherp aanvoelen, al is dit ook een kwestie van niet te dicht bij de schermranden swipen.

Het scherm is helder en goed af te lezen, zelfs in lichtere omgevingen. Het display is echter wel gevoelig voor vingerafdrukken, die al goed zichtbaar zijn bij enige lichtinval.

De Summit Lite beschikt over een always-on-mode. Als je de smartwatch niet gebruikt, neemt het horloge een donkere modus aan, waarbij de helderheid een stuk afneemt. Hierdoor kun je nog altijd de tijd aflezen zonder de watch naar je toe te wijzen. Bij het draaien van je pols in de richting van je gezicht wordt het scherm feller.

De Montblanc Summit Lite biedt een variëteit aan wijzerplaten: van premium ogende traditionele tot digitale varianten. De smartwatch-interface ziet er over het algemeen scherp uit, maar bij traditionele (analoge) wijzerplaten zien we dat dit ietwat tegenvalt. Het is net iets te duidelijk zichtbaar dat het niet om een échte wijzerplaat gaat, maar om een digitale weergave. Gecombineerd met het stoere, sportieve design van de smartwatch gaat onze voorkeur dan ook uit naar een digitale wijzerplaat op dit apparaat.

Prestaties

(Image credit: TechRadar)

Aan boord van de Summit Lite bevindt zich een Qualcomm Snapdragon Wear 3100-processor, die ook in de Fossil Sport en in de Oppo Watch te vinden is. Het is niet de nieuwste smartwatch-chipset van Qualcomm; de TicWatch Pro 3 heeft bijvoorbeeld al een snellere en krachtigere Snapdragon Wear 4100 aan boord.

De Montblanc Summit Lite beschikt over het besturingssysteem Wear OS (Google). In vergelijking met Tizen (Samsung), watchOS (Apple) en Fitbit OS loopt het besturingssysteem nog altijd wat achter. Dat zit hem vooral in de snelheid en quality-of-life.

Dit merken we ook terug in de Summit Lite. Op het gebied van snelheid laat de smartwatch wat te wensen over. Het opstarten van de Google Fit-apps, het openen van de Google Play Store en het communiceren met de Google Assistant duurt relatief lang. Dat is nu eenmaal een kwaaltje waar Wear OS mee te maken heeft.

De Summit Lite beschikt over Bluetooth 4.2, NFC, wi-fi en gps. Je kunt dus gebruik maken van Google Pay. Verder is er 1 GB RAM-geheugen beschikbaar en 8 GB opslag. Dit biedt genoeg ruimte om wat extra apps op de wearable kwijt te kunnen.

Fitness

(Image credit: TechRadar)

Een van de belangrijkste redenen om een smartwatch te willen is om je gezondheid bij te houden. De Montblanc Summit Lite is hiervoor dan ook geschikt. De smartwatch kan je energie- en stressniveau bijhouden, en het apparaat beschikt over slaaptracking.

De Body Energy-app geeft het percentage van je energieniveau weer. Deze info is gebaseerd op jouw slaap, activiteiten en stress. Het is als het ware een samenvatting van alle fitnessgegevens.

Anders dan bij een Apple Watch is deze smartwatch niet alleen in staat om de duur van je slaap te meten. Het biedt ook een overzicht van hoe lang je in een REM-slaap, lichte slaap of diepe slaap bent geweest. Daarnaast houdt het bij hoe vaak je ‘s nachts wakker bent geworden. ‘s Ochtends kun je een overzicht zien van de kwaliteit van jouw slaap de afgelopen nacht. Wij ervaarden dat de resultaten redelijk accuraat waren met onze eigen verwachtingen bij onze slaap.

Nieuw op de Summit Lite is de Cardio Coach-app. Je krijgt hiermee gepersonaliseerde work-outs die gebaseerd zijn op jouw huidige fitnessniveau. Door middel van de vooraf geïnstalleerde Google Fit-apps kun je ook work-outs tracken. De synchronisatie met zowel de iPhone 11 Pro Max als de OnePlus 7 gingen niet geheel vlotjes. We merkten dat sommige data (stappenteller) wel automatisch werd overgezet naar de app op je telefoon, maar andere info (slaapgegevens) niet.

Bij het meten van de hartslag via zowel een Apple Watch als de Montblanc Summit Lite aan beide polsen is er een verschil van rond de 5 tot 10 slagen per minuut merkbaar, wat (deels) te verklaren is door de enkele seconden die tussen de metingen zitten. De twee watches lijken in elk geval redelijk eensgezind te zijn.

Als je over nog meer gezondheidsfunctionaliteiten wil beschikken, kun je ook een smartwatch met ECG-scanner (elektrocardiogram) en SPO2-meter (zuurstofsaturatie van je bloed) kopen, zoals de Samsung Galaxy Watch 3. Je hebt dan meer functies, voor minder geld.

Batterij

(Image credit: TechRadar)

Bij standaard dagelijks gebruik (het bekijken van inkomende meldingen, je slaapkwaliteit bekijken en af en toe de tijd inzien) gaat de Montblanc Summit Lite zo’n 16 uur mee. Dat klinkt lang voor een smartwatch, vooral aangezien het een always on-scherm heeft, maar de Apple Watch 6 haalt in vergelijking zo’n 28 tot 30 uur, wat bijna op het dubbele neerkomt.

Een batterijduur van 16 uur is lang genoeg als je het apparaat ‘s nachts aan de oplader legt, maar als je alles uit een smartwatch wil halen, zoals het bijhouden van je slaapkwaliteit, wil je deze ‘s nachts om je pols houden. Het activeren van de theatermodus biedt wat soelaas om 's nachts wat accusap te sparen en zorgt er bovendien voor dat je tijdens het draaien in bed niet wakker wordt van het felle licht van je horloge. Het opladen gaat gelukkig snel. In dertig minuten is de smartwatch met vijftig procent opgeladen. Een volle batterij kost je iets minder dan een uur.

De smartwatch van Montblanc is niet draadloos op te laden, maar met behulp van een magnetische pin-connector. De houder/oplader voelt wat goedkoop aan, door het kunststof materiaal en het lichte gewicht ervan. Belangrijker: de oplader doet wat het moet doen. De smartwatch klikt gemakkelijk vast aan de magnetische houder en schiet vanzelf op zijn plek.

iPhone-gebruikers

(Image credit: TechRadar)

Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar de enige echt goede smartwatch voor iPhone-gebruikers is nog altijd een Apple Watch. Net als andere Wear OS-apparaten ontbreekt er het een en ander aan compatibiliteit, waardoor de Montblanc Summit Lite niet dezelfde quality-of-life-functies kan bieden die de smartwatches van Apple wel bieden voor iPhone-gebruikers. Een voorbeeld is dat Spotify geen afbeeldingen toont bij het afspelen van muziek, waar dit bij een verbonden Android-toestel wel het geval is.

Hoewel ‘Hey Google’ prima werkt op Apple-apparaten als je wil weten wat voor weer het is of een rekensom wil laten uitrekenen, is de slimme assistent van Google niet in staat om telefoongesprekken voor je te starten vanaf de Montblanc Summit Lite. Ook is het niet mogelijk om te reageren op WhatsAppjes en andere berichten. We vinden dit belangrijke gebruiksdoeleinden voor een smartwatch, waardoor we de Summit Lite niet kunnen aanraden aan Apple-gebruikers.

Oordeel

(Image credit: TechRadar)

Voor een smartwatch die twee keer duurder is dan de Apple Watch 6 of Samsung Galaxy Watch 3, verwacht je uitstekende prestaties. Hoewel het zeker een degelijke smartwatch is, is het lastig om deze immense prijs te rechtvaardigen. Het is echter wel de goedkoopste Montblanc-horloge die je kunt kopen.

De bouwkwaliteit van de smartwatch is een van de sterkste punten. Je kunt ervan uitgaan dat de smartwatch (qua behuizing) lang meegaat. Kijkend naar hardware en software denken we dat de wearable nu al wat achterloopt.

Als het op fitness aankomt dan doet de Montblanc Summit Lite wat het moet doen. Wel vinden we dat andere besturingssystemen voor wearables betere standaard apps ter beschikking hebben. De aanwezigheid van slaaptracking is een aangename bijkomstigheid en geeft een goed beeld van jouw slaapritme en -kwaliteit.

Een punt waarop de Summit Lite wat tekortschiet is op het gebied van meldingen. Zo worden inkomende meldingen van onder meer WhatsApp zowel op je smartphone als op je smartwatch weergegeven, waardoor je in feite een dubbele melding krijgt. Er zitten een paar tellen tussen de meldingen, waardoor je twee keer wordt afgeleid.

Het aantal apps dat beschikbaar is in de Google Play Store op de smartwatch is wat summier. Er zijn wat spelletjes beschikbaar - maar heel eerlijk, wie speelt dat nou? Ook missen we een compatibiliteit met veel Runkeeper. Strava behoort wel tot de mogelijkheden.

De Montblanc Summite Lite kan in principe alles wat je van een smartwatch zou willen verwachten. Er zijn echter genoeg alternatieven die deze standaard wensen (en meer) net iets beter doen, en dat voor een veel lager prijskaartje.

Moet ik de Montblanc Summit Lite kopen?

Koop het als...

Je een smartwatch wil die tegen een stootje kan

De kast van de Montblanc Summit Lite is erg stevig en ook het Gorilla Glass weet stoten goed te weerstaan, waardoor er niet snel krassen op zullen komen. Als je bouwkwaliteit belangrijk vindt, heb je hier een degelijk product in handen.

Je een 'goedkope' Montblanc wil

Eerlijk is eerlijk: er zijn betere en snellere smartwatches op de markt, met een stuk lagere prijs. Als je echter op zoek bent naar een Montblanc-horloge zonder de absolute hoofdprijs te willen betalen: de Summit Lite is dan precies wat je zoekt.

Koop het niet als...

Je een snelle, krachtige smartwatch zoekt.

Het heeft met de Snapdragon Wear 3100-chipset niet de nieuwste en beste chipset die er is, waardoor het niet de snelste smartwatch is op het moment. Sommige Google-apps laden traag, wat vervelend is als je snel iets aan Google Assistant wil vragen.