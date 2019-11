Samsung Galaxy Watch Active 2 review

De Samsung Galaxy Watch Active 2 is een kleine upgrade tegenover zijn voorganger. De grootste nieuwigheid hier is de aanraakgevoelige bezel, maar de prijs is net iets te sterk gestegen als je kijkt naar deze kleine verbeteringen. Toch blijft hij een enorm goede mix van een fitnesstracker en smartwatch.

Als je op zoek gaat naar een smartwatch, dan kom je vaak enkele fitness- en gezondheidsfuncties tekort. Bij je zoektocht naar een fitnesstracker mis je dan weer enkele premiumfuncties van een smartwatch. De gulden middenweg is hier de Samsung Galaxy Watch Active 2. Dit is de opvolger van de originele Samsung Galaxy Watch Active die ook al een goede combinatie was van fitnesstracker en smartwatch.

Samsung heeft het horloge nu verder verfijnd door zijn iconische aanraakgevoelige roterende bezel te introduceren en een grotere variant beschikbaar te maken. Jammer genoeg is de prijs ook sterk gestegen. Is de Galaxy Watch Active 2 elke euro waard of kies je toch beter voor het origineel, dat nu enkele euro's goedkoper is geworden?

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Watch Active 2 is vanaf heden in zowat alle webshops verkrijgbaar in Nederland en België.

Er zijn een heleboel keuzeopties beschikbaar tegen verschillende prijzen. Er zijn vier verschillende kleuren (black, silver, gold, rose gold), twee verschillende maten (40mm en 44mm) en twee verschillende materialen (aluminium of roestvrij staal).

De basismodellen van aluminium zijn beschikbaar in het zwart, zilver en rose goud voor €299 (40mm) en €319 (44mm). De roestvrij stalen versies zijn beschikbaar in het zwat, goud en zilver voor €399 (40mm) en €419 (44mm).

Bij de lancering werd bekendgemaakt dat er ook modellen met LTE-ondersteuning zijn, maar die zijn niet beschikbaar in de Benelux.

In vergelijking met de originele Watch Active van €229 is er dus een grote prijsverhoging ontstaan.

(Image credit: Future)

Ontwerp en display

Voor de eerste verbeteringen moeten we niet ver zoeken. Het grotere display van de 44m versie is meer dan welkom en ook de 40mm heeft een iets groter display, omdat Samsung de schermranden kleiner heeft gemaakt. Ons testmodel was een zilverkleurige Galaxy Watch Active 2 van 40mm met een rubberen polsband.

Aan de zijkant zitten twee knoppen, een microfoon en een speakergrille. De grote knop bovenaan brengt je naar het homemenu en de knop onderaan kan je een keer indrukken om terug te keren of twee keer snel indrukken om Bixby op te roepen of een app te starten.

Ondanks de knoppen en speaker heeft de Galaxy Watch Active 2 toch een IP68-certificatie. Je kan hem dus probleemloos om houden tijdens het sporten en van wat stof is hij zeker ook niet vies. Tijdens het zwemmen en douchen hebben we het horloge steeds om onze pols gehouden en dat heeft geen enkele keer voor problemen gezorgd.

Op het horloge zit ook een watermodus, waardoor het touchscreen wordt uitgeschakeld. Zo gebeuren er geen ongewenste acties door reacties op waterdruppels. Bij het deactiveren van de watermodus wordt binnengedrongen water uit de speaker gespuwd zodat de Galaxy Watch Active 2 zeker geen schade oploopt.

Op de onderkant zitten nu trouwens 8 fotodiodes in plaats van 4 voor een nauwkeurigere hartslagmeting. In onze testen oogden die resultaten daarnaast altijd nauwkeurig.

(Image credit: Future)

Het 360 x 360 Super AMOLED-scherm is nu iets groter geworden in de 40mm-versie (1,2 inch i.p.v. 1,1 inch) en ziet er even fantastisch en kleurrijk uit. De automatische helderheid deed ook altijd goed zijn werk waardoor we zowel overdag als 's nachts alles perfect konden zien. Het scherm was daarnaast groot genoeg om meldingen te lezen en duidelijk icoontjes aan te kunnen tikken.

De haptische feedback bij aanrakingen was een leuke toevoeging en maakte het erg aangenaam om door de verschillende menu's te navigeren en acties uit te voeren. Je kan nu ook heel makkelijk door menu's en meldingen navigeren met de roterende aanraakgevoelig bezel. De hele interface was hier erg overzichtelijk en we kunnen hier eigenlijk alleen maar positieve dingen over zeggen. Je moet die handige roterende bezel wel zelf activeren, aangezien de standaardinstelling nog steeds de oude swipe-bewegingen zijn.

(Image credit: Future)

Prestaties en software

De Galaxy Watch Active 2 heeft dezelfde Exynos 9110 chipset als zijn voorganger in combinatie met 768MB RAM en 4GB opslag, waarvan je 1,5GB overhoudt door de vooraf geïnstalleerde apps. De smartwatch reageerde altijd snel op ons, al duurde het vaak wel even voor de spraakassistent Bixby opgestart was en klaar was om ons spraakcommando te verwerken.

Het Tizen-besturingssysteem is nog steeds hetzelfde als hiervoor en haalt duidelijk zijn inspiratie bij One UI, het besturingssysteem voor Samsung-smartphones. Je kan hem weliswaar met elke smartphone gebruiken, aangezien alle functionaliteiten aangestuurd worden door de Wearables-app en je fitnessdata verzameld wordt in de Samsung Health-app. We vinden het wel handiger om deze informatie in één app te zetten in plaats van twee verschillende apps.

Op de Galaxy Watch Active 2 kan je enkele apps van derden uit de Galaxy Store downloaden. Dit zijn niet erg veel apps en heel erg veel nuttige apps vonden we ook niet terug. Na Spotify gedownload te hebben, hebben we de Galaxy Store dan ook links laten liggen.

Wij hebben de Galaxy Watch Active 2 getest met een Android-smartphone, maar we weten wel dat iOS-gebruikers niet alle functies optimaal kunnen gebruiken. Vooral de interacties met meldingen zijn hier een stuk minder uitgebreid.

(Image credit: Future)

Fitness

De fitnessapps en -functies van de Watch Active 2 zijn niet veel veranderd: er zijn nog steeds 39 workout-modi, zoals hardlopen, wandelen, fietsen en zwemmen.

De trainingsmodi werken over het algemeen prima voor de cardiogerelateerde routines, maar heeft moeite met andere soorten bewegingen.

De 'Crunches'-modus bijvoorbeeld, telde alleen maar herhalingen wanneer de hand (en dus de Active 2) ver over de knieën werd uitgestrekt...wat betekent dat iedereen die een crunch uitvoert met gekruiste armen over de borst geen geluk heeft. Het is een eigenaardigheid die ook terugkeert bij andere trainingen, zoals Arm Extensions en Jumping Jacks, die even kieskeurig waren.

Maar met joggen had de Galaxy Watch Active 2 geen problemen, waar het onze route volgde en zachtjes trilde toen het voelde dat we gestopt waren met bewegen en we misschien klaar waren met de training. De smartwatch kon ook moeiteloos worden aangesloten op de Bluetooth-hoofdtelefoon, waardoor het gemakkelijker werd om af en toe de gesproken updates van de Active 2 over de voortgang van onze training te horen.

Luisteren naar muziek was een iets groter probleem. Het synchroniseren van een Spotify-account is eenvoudig genoeg, hoewel meldingen tijdelijk je audio dempen.

(Image credit: Future)

Batterijduur

Samsung slaat de nagel op de kop bij de geschatte batterijduur van de Galaxy Watch Active 2. Wat we ook deden, we haalden altijd een batterijduur van ongeveer twee dagen. Dat is niet heel indrukwekkend, zeker aangezien de originele Watch Active dezelfde levensduur had.

De batterijduur wordt wel sterk beïnvloed door je gebruik. Vooral muziek luisteren, wifi ingeschakeld laten en work-outs met ingeschakelde GPS deden de batterij sterk zakken. Er zijn wel verschillende batterijbesparende modi zoals een modus die alles in grijstinten zet, maar verwacht niet dat je een batterijduur van een week kan halen. Drie dagen lijkt het absolute maximum te zijn met de grijstinten ingeschakeld.

(Image credit: Future)

Eindoordeel

De Samsung Galaxy Watch Active 2 is in elk opzicht slechts een kleine upgrade tegenover zijn voorganger. De grootste nieuwigheid hier is de aanraakgevoelige bezel, maar de prijs is net iets te sterk gestegen als je kijkt naar deze kleine verbeteringen.

Qua functionaliteiten is hij er jammer genoeg niet enorm veel op vooruitgegaan. De originele Galaxy Watch Active was ook een goede smartwatch, dus dat is geen ramp, maar voor deze prijs verwachten we meer innovatie.

Als de nieuwe roterende bezel en het grotere display je niet kunnen overtuigen, dan verwijzen we je graag door naar de originele Galaxy Watch Active. Die kan je nu trouwens vaak vinden met korting zodat hij amper de helft kost van zijn opvolger.