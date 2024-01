Renders Google Pixel 9 Pro onthullen nieuw ontwerp

Toen Google de Pixel 6 lanceerde, konden we kennismaken met een fris ontwerp dat niemand anders had. De meningen waren verdeeld, maar Google hield vast aan dit kenmerkende ontwerp voor de Pixel 7 en Pixel 8. Op die manier kan je een Pixel van mijlenver herkennen zonder enige mogelijke verwarring met een andere telefoon.

De Google Pixel 9 zou dat kenmerkende ontwerp aanpassen, want de eerste gelekte renders van de Google Pixel 9 Pro (via MySmartPrice en OnLeaks) tonen een nieuw ontwerp. De gebogen zijkanten van de Google Pixel 8 Pro zijn verdwenen en vervangen door platte zijkanten, een trend die we steeds meer zien. De grootste aanpassing zien we bij de camerabalk, die een nieuw ontwerp krijgt.

Image 1 of 2 (Image credit: MySmartPrice / OnLeaks) (Image credit: MySmartPrice / OnLeaks)

Je zal de Google Pixel 9 nog steeds duidelijk herkennen, want de camerabalk wordt ingekort tot een soort van langwerpige ovaal. Je kan het eigenlijk vergelijken met de camera's op de Samsung Galaxy S10 Plus, maar dan met ronde uiteinden. We staan over het algemeen wel vrij positief tegenover het nieuwe ontwerp.

Verder bevat dit lek wat extra details over de afmetingen. De Google Pixel 9 Pro is blijkbaar uitgerust met een plat scherm van ongeveer 6,5 inch. Daardoor is het scherm opvallend kleiner dan het 6,7-inch display van de Pixel 8 Pro. Gek genoeg zou de telefoon in zijn geheel ongeveer even groot zijn. Volgens dit lek zal hij 162,7 x 76,6 x 8,5 mm meten. Ter vergelijking: de Pixel 8 Pro meet 162,6 x 76,5 x 8,8mm.

Opnieuw drie camera's

Op de renders is ook te zien dat de Pixel 9 Pro een drievoudige camera heeft. De vierkante vorm van de derde camera suggereert dat dit een periscoopcamera met hoog zoombereik zal zijn. De Pixel 8 Pro heeft reeds een periscoopcamera met 5x zoom en we verwachten in feite geen hoger zoombereik, maar wel verbeteringen aan de beeldkwaliteit en prestaties bij weinig licht.

Het lek suggereert vervolgens dat een van de camera's een variabel diafragma zou hebben, maar dat lijkt speculatie op basis van de grootte van de sensor. We staan hier bijgevolg erg kritisch tegenover. Deze renders en details zijn waarschijnlijk wel grotendeels accuraat. Hoewel het nog vroeg is voor geruchten over de Google Pixel 9, heeft de bron (OnLeaks) een uitstekende reputatie.

Officiële info verwachten we ten slotte pas in oktober. In die maand lanceert Google meestal zijn nieuwe telefoons, evenals andere hardware.